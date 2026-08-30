تلاش ناکام افسران ارتش نیجر برای کودتا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، در طول شب ۲۸ و ۲۹ اوت، گروهی از پرسنل نظامی نیجر تلاش کردند تا همرزمان خود را در پادگان‌های پایگاه ۱۰۱ محبوس کنند و به چندین مرکز مهم استراتژیک در نیامی آتش گشودند. به گفته سلیفو مودی، وزیر دفاع نیجر نیروهای امنیتی این شورش را مهار کرده و کنترل این مراکز را به دست گرفتند.

سربازان شورشی نیجر اوایل روز شنبه به فرودگاه و ساختمان ریاست جمهوری در نیامی، پایتخت نیجر حمله کردند و باعث ساعت‌ها تیراندازی و انفجار و قطع موقت پخش تلویزیون و رادیو دولتی شدند.

خبرگزاری نیجر پرس چندی بعد گزارش داد که وضعیت در پایتخت در حال بازگشت به حالت عادی است. ترافیک در جاده منتهی به فرودگاه بین‌المللی نیامی از سر گرفته شده است، در حالی که مغازه‌ها، مراکز خرید و پمپ بنزین‌ها بازگشایی شده‌اند.

این حمله جدیدترین تهدید برای حکومت عبدالرحمان تیانی بود که در کودتای ۲۰۲۳ قدرت را به دست گرفت. نیجر کشوری در غرب آفریقا که سرشار از منابع اورانیوم، نفت و طلا است از زمان کودتای ژوئیه ۲۰۲۳ که منجر به برکناری محمد بازوم، رئیس‌جمهور شد توسط افسران نظامی اداره می‌شود.