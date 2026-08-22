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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

بهره‌برداری از ۸ پروژه گردشگری لرستان با حضور وزیر میراث‌فرهنگی

بهره‌برداری از ۸ پروژه گردشگری لرستان با حضور وزیر میراث‌فرهنگی

خرم‌آباد - مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان از بهره‌برداری از هشت پروژه گردشگری این استان با حضور وزیر میراث‌فرهنگی طی هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور عصر امروز شنبه در جلسه هماهنگی سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور به لرستان در هفته دولت با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سفر، اظهار داشت: در جریان سفر «سید رضا صالحی امیری» به لرستان، هشت پروژه در حوزه گردشگری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: نخستین هتل چهارستاره استان لرستان با عنوان «هتل آبشار آب سفید» در شهرستان الیگودرز و همچنین بزرگ‌ترین هتل بوتیک استان با نام «خانه مغیث» در شهرستان بروجرد از جمله طرح‌هایی هستند که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌صورت حضوری افتتاح خواهند شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، ادامه داد: شش پروژه دیگر در حوزه مراکز اقامتی و گردشگری نیز هم‌زمان به‌صورت برخط به بهره‌برداری خواهند رسید.

حسن‌پور، اظهار کرد: در این سفر، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان نماینده عالی دولت چهاردهم، دیدارهایی با فعالان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، هنری و صنایع‌دستی استان خواهد داشت و در جریان مسائل، ظرفیت‌ها و مطالبات این بخش‌ها قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهمیت سفر وزیر میراث‌فرهنگی به لرستان، گفت: یکی از دلایل حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در استان، وجود پروژه‌های متعدد در حوزه گردشگری و همچنین تنوع جاذبه‌های تاریخی و گردشگری لرستان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، تأکید کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها و توجه به ظرفیت‌های متنوع تاریخی و گردشگری استان می‌تواند زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ظرفیت اقامتی و رونق بیشتر این حوزه در لرستان را فراهم کند.

کد مطلب 6924251

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