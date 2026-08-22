به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور عصر امروز شنبه در جلسه هماهنگی سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور به لرستان در هفته دولت با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در این سفر، اظهار داشت: در جریان سفر «سید رضا صالحی امیری» به لرستان، هشت پروژه در حوزه گردشگری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: نخستین هتل چهارستاره استان لرستان با عنوان «هتل آبشار آب سفید» در شهرستان الیگودرز و همچنین بزرگترین هتل بوتیک استان با نام «خانه مغیث» در شهرستان بروجرد از جمله طرحهایی هستند که با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهصورت حضوری افتتاح خواهند شد.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، ادامه داد: شش پروژه دیگر در حوزه مراکز اقامتی و گردشگری نیز همزمان بهصورت برخط به بهرهبرداری خواهند رسید.
حسنپور، اظهار کرد: در این سفر، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهعنوان نماینده عالی دولت چهاردهم، دیدارهایی با فعالان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، هنری و صنایعدستی استان خواهد داشت و در جریان مسائل، ظرفیتها و مطالبات این بخشها قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اهمیت سفر وزیر میراثفرهنگی به لرستان، گفت: یکی از دلایل حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در استان، وجود پروژههای متعدد در حوزه گردشگری و همچنین تنوع جاذبههای تاریخی و گردشگری لرستان است.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، تأکید کرد: بهرهبرداری از این پروژهها و توجه به ظرفیتهای متنوع تاریخی و گردشگری استان میتواند زمینه توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش ظرفیت اقامتی و رونق بیشتر این حوزه در لرستان را فراهم کند.
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