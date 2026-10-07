به گزارش خبرنگار مهر، داوود آبیان صبح چهارشنبه در میز گردشگری استان اصفهان که با حضور استاندار اصفهان برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر آن بر سفر اظهار کرد: با وجود تنگناهای اقتصادی، کاهش سهم سفر در سبد خانوار، جنگ و تحریم، سیاست‌های راهبردی و استمرار طرح‌های رونق‌بخش در حوزه گردشگری موجب شد اصفهان بتواند از ظرفیت‌های موجود برای حفظ و تحریک بازار گردشگری استفاده کند.

وی افزود: اجرای سیاست‌های انبساطی، بازارسازی، برگزاری رویدادها، تولید محتوا و تحریک تقاضا در مبدأ از جمله اقداماتی بود که در ماه‌های اخیر در دستور کار قرار گرفت و نتیجه آن را می‌توان در شاخص‌های اقامت استان مشاهده کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با بیان اینکه از تیرماه امسال ضریب اشغال مراکز اقامتی استان نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: در شرایطی که مدارس بازگشایی شده‌اند، ضریب اشغال هتل‌های اصفهان همچنان به ۷۵ درصد رسیده که این وضعیت، ضرورت استمرار سیاست‌های رونق‌بخش و انبساطی در گردشگری را نشان می‌دهد.

آبیان برگزاری رویدادهای گردشگری را یکی از عوامل مؤثر بر تحریک بازار عنوان کرد و گفت: در هفته گردشگری امسال ۱۱۰ برنامه در استان اصفهان برگزار شد که از این منظر، اصفهان در میان استان‌های کشور پیشرو بود و مجموعه این رویدادها توانست به ایجاد تحرک در بازار گردشگری کمک کند.

وی ادامه داد: برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، کنسرت‌ها، رویدادهای شهرستانی و برنامه‌های مرتبط با گردشگری شهری، مجموعه‌ای از اقدامات مکمل برای ایجاد جریان سفر و افزایش نشاط اجتماعی در استان بوده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت رویدادهای فرهنگی و هنری برای رونق گردشگری اظهار کرد: کنسرت علیرضا قربانی با فروش ۸۲ هزار بلیت، رکورد قابل توجهی را در اصفهان ثبت کرد و این رویداد زمینه تحریک بازار و توجه سایر استان‌ها به ظرفیت رویدادمحوری اصفهان را فراهم کرد؛ استمرار این روند با برگزاری برنامه‌هایی همچون حضور همایون شجریان می‌تواند به انعکاس اخبار مثبت از بازار گردشگری اصفهان در سطح کشور و حتی خارج از کشور کمک کند.

آبیان همچنین از تقویت رویکرد اصفهان‌گردی و توجه به ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده استان خبر داد و گفت: در گذشته بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های گردشگری پیرامون و حتی ظرفیت‌های موجود در خود شهر اصفهان کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما اکنون این ظرفیت‌ها به‌عنوان محصولات متنوع گردشگری در حال معرفی و عرضه هستند.

وی گردشگری شب را یکی از محورهای مورد توجه در این زمینه دانست و افزود: بخشی از دفاتر خدمات مسافرتی نیز با انسجام ایجادشده در میان تشکل‌های حرفه‌ای، به صورت خودجوش اقدام به برگزاری برنامه‌ها و تورهای اصفهان‌گردی کرده‌اند و برخی از این تورها حتی به صورت رایگان برگزار می‌شوند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به ضرورت توزیع متوازن سفر در استان گفت: برگزاری فستیوال‌ها و رویدادهای مختلف در شهرستان‌های استان موجب شده توجه بازار به ظرفیت‌های گردشگری خارج از مرکز استان نیز افزایش یابد و این روند می‌تواند به توزیع متوازن‌تر جریان سفر کمک کند.

آبیان، دیپلماسی گردشگری را از مهم‌ترین محورهای فعالیت استان در شرایط تحریم دانست و اظهار کرد: برگزاری فستیوال بین‌المللی «سینه‌تور» با حضور ۶۸ کشور، نمونه‌ای از ظرفیت گردشگری برای توسعه ارتباطات بین‌المللی در شرایط تحریم است.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های پروازی و فراهم نشدن امکان حضور رئیس مجمع این فستیوال در اصفهان، ارتباط مستقیم با تفلیس و حضور نماینده ایران در این شهر موجب شد اصفهان به صورت رسمی به فستیوال بین‌المللی سینه‌تور بپیوندد و از این مسیر، ظرفیت‌های گردشگری استان در عرصه بین‌المللی معرفی شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان همچنین بر اهمیت آموزش و به‌روزرسانی تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری تأکید کرد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی برای فعالان حوزه هتلداری و تشکل‌های حرفه‌ای، به‌ویژه در زمینه فناوری‌های جدید، از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

آبیان با اشاره به رویکرد اصفهان در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در گردشگری اظهار کرد: اصفهان حدود شش ماه پیش از آنکه سازمان جهانی گردشگری موضوع کاربرد هوش مصنوعی برای بازطراحی بازارهای مقصد را مطرح کند، این موضوع را در دستور کار قرار داده بود و در زمان طرح این موضوع، استان در حوزه هوش مصنوعی و کاربردهای آن در گردشگری به سطح قابل توجهی از آمادگی و بلوغ رسیده بود.

وی افتتاح پروژه‌های شاخص گردشگری و توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری را از دیگر مؤلفه‌های مؤثر بر رونق این حوزه دانست و گفت: مجموعه این اقدامات نشان‌دهنده شکل‌گیری جریان جدیدی در گردشگری اصفهان است که علاوه بر افزایش تقاضا، به ایجاد نشاط اجتماعی و فعال شدن ظرفیت‌های مغفول نیز کمک کرده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش‌روی رویدادهای بین‌المللی گردشگری استان تصریح کرد: در میز گردشگری گذشته مقرر شد دستگاه‌های متولی برای اجرای برنامه‌ها و رفع موانع ورود کنند و کمیته‌های تخصصی نیز شکل گرفت، اما در حوزه برگزاری سینه‌تور که قرار است آذرماه برگزار شود، با وجود برگزاری چهار جلسه شورای راهبردی، هنوز ورود مؤثر برخی دستگاه‌ها به این موضوع محقق نشده است.

آبیان با اشاره به نقش شهرداری اصفهان در برگزاری این رویداد گفت: در حوزه زیرساخت‌های شهری، تأمین فضاهای مناسب، تسهیل صدور مجوزها، فراهم کردن زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی، حفظ و ارتقای جاذبه‌های شهری و تبلیغات محیطی، انتظار می‌رود همکاری جدی‌تری از سوی شهرداری اصفهان صورت گیرد.

وی همچنین نقش اتاق بازرگانی اصفهان را در توسعه اقتصادی گردشگری مهم دانست و افزود: با توجه به همراهی‌های انجام‌شده، می‌توان از ظرفیت اتاق بازرگانی برای بازاریابی، ارتباط با حامیان مالی و اسپانسرها، تأمین سرمایه، تسهیل ارتباطات تجاری و بین‌المللی، ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری در گردشگری و حمایت از تولید بسته‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

آبیان تأکید کرد: استمرار سیاست‌های بازارسازی، تقویت رویدادها، توسعه گردشگری شهری و شبانه، توزیع متوازن سفر، استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین و تقویت دیپلماسی گردشگری، در کنار ورود مؤثر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، می‌تواند روند شکل‌گرفته در بازار گردشگری اصفهان را تثبیت و تقویت کند.