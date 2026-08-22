به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی مساجد، پویش کتابخوانی «سجدههای هنری» با حضور جمعی از کودکان و نوجوانان کتابخوان در مسجد جامع ساری برگزار شد؛ رویدادی که در آن کتابخوانی، معرفی آثار و هنرهای تجسمی در خدمت ترویج فرهنگ نماز و مسجد قرار گرفت.
پویش «سجدههای هنری» با هدف ترویج فرهنگ نماز و تقویت انس کودکان و نوجوانان با کتاب و مفاهیم معنوی در مسجد جامع ساری برگزار شد.
در این برنامه، کودکان و نوجوانان ضمن آشنایی با کتابهای مرتبط با نماز، مسجد، مفاهیم معنوی و سبک زندگی دینی، بخشهایی از این آثار را مطالعه و خلاصهگویی کردند.
یکی از بخشهای متفاوت این پویش، بازآفرینی تصویری مفاهیم و موضوعات مطرحشده در کتابها بود. شرکتکنندگان با استفاده از نقاشی و تصویرگری، برداشت خود از مفاهیمی همچون نماز، مسجد و معنویت را به زبان هنر بیان کردند.
معرفی کتابهای معنوی نیز بخش دیگری از این برنامه بود و کودکان و نوجوانان فرصت یافتند کتابهای مورد علاقه خود را به دیگر شرکتکنندگان معرفی کنند و درباره محتوای آنها به گفتوگو بپردازند.
این برنامه با همکاری کتابخانه تخصصی حوزه هنری و اداره کل کتابخانههای عمومی مازندران و با حضور مدیران این دو مجموعه فرهنگی برگزار شد.
برگزاری چنین برنامههایی با محوریت کودکان و نوجوانان، در کنار ایجاد فرصت برای مطالعه و آشنایی با منابع مناسب، زمینهای برای پیوند میان کتاب، هنر و مفاهیم دینی فراهم میکند؛ رویکردی که میتواند به انتقال مفاهیم معنوی با زبانی جذابتر برای نسل کودک و نوجوان کمک کند.
پویش «سجدههای هنری» با تأکید بر دو محور کتابخوانی و هنر، تلاش داشت مسجد را به عنوان فضایی برای فعالیتهای فرهنگی و تربیتی کودکان و نوجوانان معرفی کند و همزمان زمینه ترویج فرهنگ نماز و انس با کتاب را در میان این گروه سنی فراهم آورد.
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