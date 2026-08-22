جسد مرد ۴۶ ساله مفقود شده در ایلام پیدا شد

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان عملیات جست‌وجوی مرد ۴۶ ساله مفقودشده در منطقه بلیین شهرستان ایلام و کشف پیکر وی پس از دو روز عملیات جستجو خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی این فرد در روز جمعه ۳۰ مردادماه، عملیات جست‌وجو و نجات با حضور تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر آغاز شد و طی دو روز، پنج تیم عملیاتی در مناطق مختلف به جست‌وجوی فرد مفقود پرداختند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام افزود: در ادامه عملیات، پیکر فرد مفقودشده که بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده بود، توسط نجاتگران جمعیت هلال‌احمر پیدا و شناسایی شد و اقدامات لازم برای انتقال و تحویل پیکر وی انجام گرفت.

محمدی‌مقدم با اشاره به تداوم تلاش نجاتگران هلال‌احمر برای یافتن افراد گرفتار و مفقودشده، از تلاش و حضور نیروهای عملیاتی در این عملیات قدردانی کرد.