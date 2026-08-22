به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی فلاحزاده، رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، در نشست بصیرتی «از جنگ نظامی تا جنگ روایتها؛ رسالت علما در تبیین حقیقت» که با حضور علمای اهل سنت هرمزگان برگزار شد، با اشاره به رسالت و کارکردهای دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه علاوه بر تولید، توسعه و نهادینهسازی علم، وظیفه گسترش تفکر، اندیشه و آگاهی، تعمیق فرهنگ، انتقال فرهنگ به نسل جدید، پالایش فرهنگی و توسعه عقلانیت و خردورزی را بر عهده دارد.
وی افزود: یکی از کارکردهای مهم دانشگاه، کمک به توسعه و پیشرفت کشور متناسب با مبانی، ارزشهای دینی و ذائقه ملی است و در کنار آن، تعمیق هویت، حفظ انسجام و یکپارچگی جامعه، توانمندسازی جامعه و تربیت نسلهای جدید نیز از وظایف اساسی دانشگاه به شمار میرود.
فلاحزاده با بیان اینکه هر موضوعی برای اثرگذاری پایدار باید از مرحله تبلیغ و احساس عبور کرده و به مرحله نهادینهسازی و درونیسازی برسد، تصریح کرد: موضوعی که نهادینه و درونی شود، پایدار خواهد شد و زمانی که پایدار شد، میتواند تغییرساز و اثربخش باشد.
رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی ادامه داد: این دانشگاه بر اساس تفکر و اندیشه مرحوم آیتالله محمدواعظزاده خراسانی شکل گرفت و شخصیتهایی همچون مرحوم آیتالله تسخیری و دیگر چهرههای علمی و تقریبی نیز در دورههای مختلف در مسیر این دانشگاه نقشآفرینی کردهاند.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه علمیه قم و تحصیلات دانشگاهی، بیان کرد: نگاه بنده به حوزه تقریب، یک نگاه استراتژیک است و معتقدم این موضوع باید بر اساس آموزههای الهی و مبانی دینی دنبال شود.
فلاحزاده با اشاره به پیامدهای نگاههای تقلیلگرایانه و خاصگرایانه در جهان اسلام، اظهار کرد: بسیاری از منازعاتی که در جهان اسلام شکل گرفته، دارای ریشههای فکری و نظری هستند و برای مقابله با آنها نمیتوان تنها به برخوردهای عملیاتی و امنیتی اکتفا کرد، بلکه باید مبانی فکری و معرفتی این جریانها نیز مورد بررسی و نقد قرار گیرد.
وی یکی از مهمترین رویکردهای دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی را تقویت زیست مشترک میان پیروان مذاهب دانست و گفت: ما در این دانشگاه تلاش میکنیم دانشجویان مذاهب مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا مشترکات یکدیگر را بشناسند.
رئیس دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی با اشاره به فعالیت کرسیهای فقه مذاهب در این دانشگاه گفت: سه کرسی فقه شافعی، فقه حنفی و فقه امامیه در دانشگاه فعال است و دانشجویان مذاهب مختلف در کنار یکدیگر در این کلاسها حضور دارند.
فلاحزاده با اشاره به ظرفیتهای استان هرمزگان در حوزه تقریب مذاهب، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در این زمینه دنبال میکنیم، توسعه فعالیتهای دانشگاه در استان هرمزگان است و اگر زیرساختهای مورد نیاز فراهم شود، میتوان زمینه توسعه فعالیتهای آموزشی دانشگاه و برگزاری دورههای تحصیلات تکمیلی را در استان فراهم کرد.
وی با اشاره به گفتوگوهای انجامشده با مسئولان استان بیان کرد: در این زمینه با استاندار هرمزگان و نماینده ولیفقیه در استان گفتوگوهایی داشتهایم و امیدواریم با حمایت مسئولان و خیرین، زمینه توسعه فعالیتهای دانشگاه در هرمزگان فراهم شود.
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