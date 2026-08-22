۴ همت اعتبار برای توسعه شهرستان بابل جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاطمی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بابل با اشاره به ضرورت خدمترسانی بیوقفه به مردم اظهار کرد: مهمترین وظیفه مسئولان، خدمت به مردم است و باید با کار جهادی، پیگیری مستمر و استفاده از همه ظرفیتها برای رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم تلاش کرد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم با اعتماد خود حجت را بر مسئولان تمام کردهاند و مدیران موظف هستند تمام توان و ظرفیت خود را برای حل مسائل و پیشبرد امور شهرستان به کار گیرند.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات و عقبماندگیهای بابل مربوط به سالهای گذشته است، تصریح کرد: جبران این عقبماندگیها نیازمند پیگیری جدی، همدلی میان دستگاهها و استفاده حداکثری از ظرفیتهای ملی برای تأمین منابع مالی پروژههاست.
فاطمی یکی از الزامات توسعه شهرستان را تأمین اعتبارات ملی عنوان کرد و گفت: خروج برخی مناطق بابل از فهرست مناطق محروم موجب کاهش اعتبارات شده و برای جلوگیری از توقف پروژههای نیمهتمام باید مسیر جذب منابع ملی با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: یکی از راههای جلوگیری از متوقف ماندن پروژهها، تأمین اعتبار از ردیفهای ملی است و باید از همه ظرفیتهای موجود برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و رساندن آنها به مرحله بهرهبرداری استفاده کرد.
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین منابع مالی شهرستان اظهار کرد: در مدت ۲۵ ماه فعالیت به عنوان نماینده مردم بابل، نزدیک به ۴ همت اعتبار برای شهرستان جذب شده که بخش قابل توجهی از این منابع در حوزه پروژههای عمرانی، خدماتی و رفع نیازهای شهرستان هزینه خواهد شد.
فاطمی همچنین بر ضرورت حفظ انسجام میان مسئولان تأکید کرد و افزود: در شرایط کنونی کشور، اختلاف و چنددستگی کمکی به حل مشکلات نمیکند و تنها با همدلی، همافزایی، کار جهادی و پیگیری مستمر میتوان مسیر توسعه شهرستان را ادامه داد.
در ادامه این جلسه، فرماندار ویژه شهرستان بابل نیز از قرار گرفتن این شهرستان در جایگاه نخست مازندران از نظر تعداد پروژههای آماده افتتاح در هفته دولت خبر داد.
افتتاح 850 پروژه هفته دولت
سید مصطفی میرتبار با اشاره به ثبت ۸۵۰ پروژه برای افتتاح در هفته دولت گفت: مجموع اعتبار این پروژهها بیش از ۴ همت است و بابل از این نظر با فاصله قابل توجه نسبت به سایر شهرستانهای استان، رتبه نخست را به دست آورده است.
وی همچنین به عملکرد شهرستان در حوزه اشتغال اشاره کرد و افزود: بابل در سال گذشته در میان ۲۲ شهرستان مازندران، رتبه نخست ایجاد اشتغال را کسب کرده است که این موضوع بیانگر ظرفیتهای اقتصادی شهرستان و پیگیری مجموعه مدیریتی و اجرایی برای توسعه اشتغال است.
فرماندار ویژه بابل با بیان اینکه این دستاوردها در شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی کشور به دست آمده است، اظهار کرد: محدودیت منابع دولت، افزایش هزینههای اجرای طرحها و شرایط ویژه کشور، روند تأمین اعتبار و اجرای پروژههای عمرانی را با دشواریهایی روبهرو کرده، اما با این وجود روند اجرای پروژهها در شهرستان ادامه یافته است.
میرتبار، انسجام میان مدیران، نمایندگان مردم و دستگاههای اجرایی را از عوامل مهم تحقق این اقدامات دانست و گفت: کار جهادی، پیگیری شبانهروزی و همدلی مجموعه مدیریتی شهرستان موجب شد بخش قابل توجهی از پروژهها به مرحله افتتاح و بهرهبرداری برسند.
وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها در اطلاعرسانی خدمات انجامشده، خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و باید خدمات و اقدامات انجامشده را به صورت دقیق و امیدآفرین برای مردم بازتاب دهند.
فرماندار بابل همچنین بر ضرورت حمایت از دولت و تقویت انسجام ملی تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی کشور باید ضمن مطالبهگری و نقد منصفانه، از تضعیف دولت پرهیز کرد و همه ظرفیتها را در مسیر خدمترسانی به مردم به کار گرفت.
در بخش دیگری از این جلسه، امام جمعه بابل با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به نیازهای شهرستان، گفت: با وجود اقدامات و خدمات انجامشده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بابل همچنان با برخی عقبماندگیها و محرومیتها مواجه است که جبران آنها نیازمند نگاه ویژه مسئولان ملی و استانی است.
لزوم تخصیص اعتبارات مناسب
حجتالاسلام مجتبی روحانی خواستار اختصاص اعتبارات متناسب با ظرفیتها و نیازهای شهرستان شد و افزود: ظرفیتهای بابل باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و مسئولان برای رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات عمومی تلاش بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه فلسفه مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی خدمت به مردم است، اظهار کرد: مردم شایسته دریافت بهترین خدمات هستند و مدیران باید با روحیه خدمتگزاری و تلاش مضاعف، برای حل مشکلات آنان اقدام کنند.
امام جمعه بابل همچنین بر توجه مسئولان به مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و خواستار اهتمام مدیران به رعایت عفاف و حجاب در محیطهای کاری شد.
حجتالاسلام روحانی در ادامه با اشاره به اهمیت خانواده، از مدیران خواست در کنار مسئولیتهای اداری و اجتماعی، نسبت به حقوق خانواده و ایجاد تعادل میان کار وزندگی خانوادگی نیز توجه ویژه داشته باشند.
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