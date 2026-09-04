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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

تشدید ناپایداری‌های جوی از امروز؛ هشدار نارنجی در هرمزگان

تشدید ناپایداری‌های جوی از امروز؛ هشدار نارنجی در هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر وقوع هشدار سطح نارنجی شماره ۹ از امروز جمعه ۱۳ شهریور، نسبت به تشدید ناپایداری‌های جوی و رشد ابرهای همرفتی در استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو هشدار نارنجی (شماره ۹) از بعدازظهر امروز تا شنبه شب ۱۴ شهریورماه، تشدید ناپایداری‌های جوی به صورت رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق، گاه تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

مهرداد حسن‌زاده با تأکید بر اینکه این مخاطره با تمرکز بر مناطق شمال شرقی و مرکزی استان به ویژه شهرستان‌های رودان، بشاگرد، حاجی‌آباد، بستک و بندرعباس خواهد بود، اظهار داشت: در صورت عدم رخداد بارش، احتمال تندباد موقتی، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در پاره‌ای نقاط وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به اثرات این مخاطره، تصریح کرد: احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آسیب به محصولات کشاورزی و سازه‌های سبک در اثر تندباد لحظه‌ای و کاهش موقتی کیفیت هوا از جمله پیامدهای این سامانه است.

حسن‌زاده در پایان با تأکید مجدد بر جدی بودن هشدار نارنجی، از شهروندان خواست ضمن خودداری از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی، خودداری از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، نسبت به اطمینان از استحکام سازه‌های سبک، احتیاط در ترددهای جاده‌ای و محافظت از محصولات کشاورزی اقدام کنند. همچنین تأکید کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و تمهیدات لازم برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی به عمل آمده است.

کد مطلب 6937031

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