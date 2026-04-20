مقاتلی: طرح های مسکن شهرستان دشتی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در بازدید از پروژه ۴۸ واحدی مسکن شهر خورموج، با تقدیر از اقدامات بنیاد مسکن در اجرای طرحهای مسکن، گفت: طرح های مسکن شهرستان دشتی فعال و لازم به ذکر است که این شهرستان در ساخت پروژههای مسکن از مناطق پیشرو استان بوشهر به شمار میرود و تلاش میشود این روند رو به رشد ادامه یابد.
فرماندار شهرستان دشتی افزود: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته تلاش داریم ۴۸ واحد مسکن شهری خورموج در هفته دولت به بهرهبرداری رسیده و به متقاضیان تحویل داده شود.
مقاتلی با اشاره به حمایت دولت چهاردهم از طرحهای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: دولت وفاق ملی و شخص استاندار بوشهر اهتمام ویژهای نسبت به اجرای پروژههای مسکن دارند و طی این مدت تعداد قابل توجهی از واحدها افتتاح و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
فرماندار شهرستان دشتی گفت: امیدواریم این عملکرد مطلوب در شهرستان تثبیت و تقویت شود تا شاهد رضایتمندی بیش از پیش مردم باشیم.
