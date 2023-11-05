سارقان طلاجات حین خروج از استان بوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات یکی از بانوان در شهر گناوه بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: مأمورین پلیس آگاهی و تیم تشخیص هویت در صحنه حاضر و پس از انجام کار اطلاعاتی و تخصصی در محل وقوع سرقت، با استفاده از اقدامات فنی و تحقیقات محلی خودروی مورد استفاده توسط سارقان را شناسایی و ضمن اطلاع رسانی سریع و اجرای طرح مهار در سطح شهرستان‌های همجوار، همزمان تیمی از پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ جانبازان به سمت شهرستان دیلم و خروجی استان اعزام شدند.

سردار سوسنی تصریح کرد: با مسجل شدن خروج سارقان به سمت استان خوزستان آمادگی لازم به ایستگاه بازرسی «بی بی حکیمه» شهرستان دیلم نیز داده شد که به لطف خدا و هوشیاری و آمادگی مأموران ایستگاه بازرسی، خودرو توقیف و سارقین دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه از سارقان مقدار پنج میلیارد ریال طلای سرقتی کشف شد، خاطر نشان کرد: متهمان در تحقیقات صورت گرفته به بزه انتسابی اعتراف کردند که جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.