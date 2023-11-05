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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۳۷

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

سارقان طلاجات حین خروج از استان بوشهر دستگیر شدند

سارقان طلاجات حین خروج از استان بوشهر دستگیر شدند

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: سارقان طلاجات در کمتر از یک ساعت پس از ارتکاب سرقت در حین خروج از استان به همراه طلای سرقتی در شهرستان دیلم دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات یکی از بانوان در شهر گناوه بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: مأمورین پلیس آگاهی و تیم تشخیص هویت در صحنه حاضر و پس از انجام کار اطلاعاتی و تخصصی در محل وقوع سرقت، با استفاده از اقدامات فنی و تحقیقات محلی خودروی مورد استفاده توسط سارقان را شناسایی و ضمن اطلاع رسانی سریع و اجرای طرح مهار در سطح شهرستان‌های همجوار، همزمان تیمی از پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ جانبازان به سمت شهرستان دیلم و خروجی استان اعزام شدند.

سردار سوسنی تصریح کرد: با مسجل شدن خروج سارقان به سمت استان خوزستان آمادگی لازم به ایستگاه بازرسی «بی بی حکیمه» شهرستان دیلم نیز داده شد که به لطف خدا و هوشیاری و آمادگی مأموران ایستگاه بازرسی، خودرو توقیف و سارقین دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه از سارقان مقدار پنج میلیارد ریال طلای سرقتی کشف شد، خاطر نشان کرد: متهمان در تحقیقات صورت گرفته به بزه انتسابی اعتراف کردند که جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5931076

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    نظرات

    • . IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 0
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      درود برپلیس اگاهی.ولی ای کاش همه پلیس ها به صورت صرب الاجلی درصحنه حاضر می شدند.
      • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
        3 0
        سلام ای کاش بقیه ادارات به اندازه پلیس دلسوز بودن و کار میکردن درود بر پلیس
    • IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      5 0
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      به یک هفته نمیکشه که آزاد میشن پلیس زحمت میکشه قاضی آزاد میکنه

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