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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳

سارقان منازل در دیلم دستگیر شدند

سارقان منازل در دیلم دستگیر شدند

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دیلم از دستگیری چهار عضو باند سارقان مسلح که با تهدید چاقو و بنزین اعضای خانواده مالباختگان را وادار به تسلیم و سرقت طلاجات کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امید صابر شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سارقان که اهل یکی از شهرستان های استان خوزستان هستند، پس از سرقت از چندین منزل در بندر دیلم، با یک دستگاه خودروی سمند متواری شدند که مأموران انتظامی در عملیاتی ضربتی، خودروی آنان را شناسایی و هر چهار نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم گفت: متهمان در بازجویی اولیه به بزه انتصابی اعتراف کرده و مالباختگان نیز شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی دیلم تصریح کرد: با نظر دادستان و قاضی پرونده، متهمان سوار بر خودرو و در سطح شهر گردانده شدند که این اقدام با استقبال و رضایت عمومی مردم مواجه شد و از تلاش فرماندهی و کارکنان انتظامی بندر دیلم تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 6899085

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