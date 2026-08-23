اکبری: دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد خطای ادراکی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی سردار حسین اکبری اظهار کرد: دشمن در قالب جنگ ترکیبی تلاش میکند با ایجاد خطای ادراکی در جامعه و خطای محاسباتی در میان مسئولان، فضای کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
فرمانده سپاه خراسان شمالی با اشاره به شرایط کنونی کشور و تحولات منطقه، ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان را عامل افزایش اقتدار جمهوری اسلامی دانست و گفت: ارزیابی بسیاری از کارشناسان نظامی جهان نشان میدهد ایران در نبرد جاری توانسته است ابتکار عمل و برتری خود را حفظ کند.
وی با تشریح راهبرد جنگ ترکیبی دشمن افزود: دامنزدن به نارضایتیهای معیشتی، برجستهسازی مشکلات و ایجاد شکافهای اجتماعی از جمله ابزارهایی است که دشمن برای تأثیرگذاری بر فضای جامعه مورد استفاده قرار میدهد.
فرمانده سپاه خراسان شمالی با بیان اینکه برخی ادعاهای مطرحشده درباره توان موشکی و دفاعی ایران با هدف کاهش اعتمادبهنفس ملی مطرح میشود، بر توانمندیهای داخلی کشور تأکید کرد.
وی همچنین پیشرفتهای علمی و پزشکی ایران، از جمله موفقیت پزشکان ایرانی در انجام جراحیهای پیچیده را نشانه ظرفیت بالای علمی و تخصصی کشور دانست.
سردار اکبری در بخش دیگری از سخنان خود از پیشکسوتان و آزادگان خواست خاطرات، فداکاریها و سختیهای دوران انقلاب و دفاع مقدس را برای نسل جوان و نوجوان روایت کنند.
وی تأکید کرد: پیشکسوتان باید با حضور مؤثر در عرصه تبیین، در برابر روایتهای تحریفشده در فضای مجازی و تلاش برای تطهیر رژیم پهلوی یا کوچکنمایی دستاوردهای انقلاب اسلامی، واقعیتهای تاریخی را برای جامعه بازگو کنند.
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