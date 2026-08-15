به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره، خانه‌باغ‌ها و اماکن خصوصی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با همکاری کلانتری ۱۱ و پس از هماهنگی قضائی، با انجام اقدامات تخصصی موفق شدند دو سارق حرفه‌ای را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات و بازجویی‌های پلیسی به هفت فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه‌کاره در این شهرستان اعتراف کردند.

محمدزاده با اشاره به کشف مقادیری از اموال مسروقه از متهمان گفت: سارقان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی از شهروندان خواست با رعایت هشدارهای پلیسی، نسبت به نصب دوربین‌های مداربسته و در صورت امکان به‌کارگیری نگهبان برای اماکن و ساختمان‌های نیمه‌کاره اقدام کنند تا زمینه ارتکاب سرقت برای مجرمان محدود شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.