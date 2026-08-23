یک کشته و ۲ مصدوم در تصادف مرگبار پژو پارس در محور دیر ـ بردخون

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در تشریح این حادثه اظهار کرد: ساعت ۰۵:۴۰ صبح شنبه ۳۱ مردادماه، در محور اصلی دیر ـ بردخون، محدوده بلوار متانول مقابل اولی شمالی، در حوزه استحفاظی پلیس راه کنگان استان بوشهر، یک دستگاه پژو پارس مشکی در مسیر شمال به جنوب در حال تردد بود که دچار حادثه شد.
وی افزود: این محور دارای مسیر رفت و برگشت مجزا، بلوار میانی و روشنایی است و در فاصله حدود ۱۰۰ متری محل حادثه نیز تابلوی محدودیت سرعت ۶۰ کیلومتر بر ساعت نصب شده و در محل دوربرگردان، سرعتکاه و تابلوهای هشداردهنده وجود داشته است.
محبی ادامه داد: برابر بررسیهای کارشناسی، راننده پژو پارس به دلیل تخطی از سرعت مقرره و بیمبالاتی، همچنین عدم توجه کافی به مسیر و شرایط پیشرو، پیش از دوربرگردان با سرعتکاه برخورد کرده و پس از آن کنترل خودرو را از دست داده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: خودرو پس از از دست دادن تعادل، در حالی که به پهلو روی مسیر حرکت میکرد، با بلوار میانی برخورد کرده و پس از طی حدود ۸ متر روی بلوار، از قسمت سقف با فونداسیون و پایه روشنایی برخورد کرده است.
وی افزود: متأسفانه بر اثر این حادثه، سرنشین زن ردیف جلو جان خود را از دست داد و راننده و سرنشین ردیف عقب نیز مصدوم شدند.
محبی با اشاره به علت وقوع حادثه تصریح کرد: علت تامه این تصادف، بیمبالاتی راننده پژو پارس به علت تخطی از سرعت مقرره اعلام شده است؛ حادثهای که در یک مسیر مستقیم و خشک، تنها با بیتوجهی به محدودیت سرعت رقم خورد و یک خانواده را داغدار کرد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با هشدار جدی به رانندگان اظهار کرد: سرعت مقرره یک توصیه نیست؛ یک الزام قانونی برای حفظ جان راننده و دیگر سرنشینان است. وقتی راننده از سرعت مجاز عبور میکند، زمان واکنش کاهش پیدا میکند و کوچکترین برخورد میتواند خودرو را از کنترل خارج و یک سفر عادی را به حادثهای مرگبار تبدیل کند.
وی تأکید کرد: رعایت تابلوهای محدودیت سرعت، سرعتکاهها و سایر علائم و تجهیزات ایمنی جاده، از الزامات رانندگی ایمن است و بیتوجهی به آنها میتواند کنترل خودرو را مختل و پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد. رانندگان باید با رعایت سرعت مجاز، توجه کامل به مسیر و حفظ کنترل وسیله نقلیه، از بروز چنین حوادث تلخی پیشگیری کنند.
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