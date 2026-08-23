به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اصحاب رسانه برگزار شد.

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در نشست خبری خود با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان در سال‌های گذشته علاوه بر جنگ سخت، جنگ روانی، شناختی و اقتصادی را نیز علیه ملت ایران دنبال کرده‌اند، اما با وجود همه توطئه‌ها نتوانسته‌اند نظام جمهوری اسلامی را از مسیر خود خارج کنند.

ریشه‌دار بودن نظام در عمق جان ملت ایران

رحیمی با بیان اینکه دشمنان با اطلاعات غلط تصور می‌کردند می‌توانند نظام جمهوری اسلامی را دچار فروپاشی کنند، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی که در عمق جان‌های این ملت ریشه دوانده و مبتنی بر اسلام محمدی(ص) و مکتب امام خمینی(ره) است، با این توطئه‌ها از بین نخواهد رفت.

وی افزود: با وجود ۴۷ سال جنایت و توطئه علیه ملت ایران، نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب همچنان پابرجاست و دشمنان باید از این محاسبات غلط خود دست بردارند.

جنگ اقتصادی؛ سیاستی قدیمی علیه ملت ایران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمن تصریح کرد: جنگ اقتصادی موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست به ملت ایران تحمیل شده است. آنچه امروز از سوی ترامپ به‌عنوان گزینه‌ای جدید مطرح می‌شود، در واقع ادامه همان سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال شده است.

رحیمی ادامه داد: ملت ایران در سال‌های گذشته از این جنگ اقتصادی نیز سربلند بیرون آمده و در ادامه نیز با اتکا به مکتب امامین انقلاب، از این مرحله با پیروزی عبور خواهد کرد.

پیروزی ملت ایران در برابر جنگ ترکیبی دشمن

وی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن گفت: پیش از آنکه جنگ سخت و نظامی به کشور تحمیل شود، جنگ روانی، شناختی و اقتصادی علیه ملت ایران آغاز شده بود و دشمن تلاش کرده است با مجموعه‌ای از این اقدامات، اراده مردم و نظام را تحت تأثیر قرار دهد.

رحیمی خاطرنشان کرد: با وجود همه این فشارها و توطئه‌ها، ملت ایران با اتکا به مکتب امامین انقلاب و هدایت‌های رهبر انقلاب، در این جنگ ترکیبی نیز پیروز و سربلند خواهد بود.

وی بر ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

حمایت از فعالان اقتصادی در اولویت پلیس امنیت اقتصادی

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده به ملت ایران گفت: پلیس امنیت اقتصادی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی، با روحیه‌ای جهادی وارد میدان شده و دو رویکرد اصلی را با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: نخستین رویکرد، اقدامات ایجابی و حمایت از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، اشتغال‌آفرینان و جهادگران عرصه اقتصادی است. پلیس تلاش می‌کند با ارتباط و تعامل مستمر با این افراد، موانع پیش روی فعالیت آنها را با هماهنگی دستگاه‌های مختلف برطرف کند.

رحیمی تأکید کرد: امروز نوبت فعالان اقتصادی است که با روحیه جنگی و جهادی، در برابر جنگ اقتصادی دشمن وارد میدان شوند و تلاش خود را مضاعف کنند. پلیس امنیت اقتصادی نیز تمام‌قد در کنار این عزیزان خواهد بود.

برخورد با «تروریست‌های اقتصادی»

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا دومین رویکرد این پلیس را برخورد با افرادی عنوان کرد که با ارتکاب تخلفات و جرایم اقتصادی، در روندهای اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند.

وی گفت: با توجه به جنگ اقتصادی دشمن، کسانی که در روندهای اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند، از نگاه ما «تروریست‌های اقتصادی» هستند و پلیس با جدیت با آنها برخورد خواهد کرد.

رصد ۱۸۴ هزار انبار برای مقابله با احتکار

رحیمی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با احتکار اظهار کرد: از ماه‌های گذشته و به‌ویژه از روزهای آغاز جنگ، مبارزه با احتکار کالاهای اساسی در اولویت کاری پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل قرارگاه ویژه و همکاری پلیس گمرک با گمرک، بنادر و سایر دستگاه‌های مرتبط، برای تسهیل و تسریع ورود کالاهای اساسی و جلوگیری از رسوب کالا اقدامات لازم انجام شد که خوشبختانه تاکنون کمبود کالاهای اساسی مشاهده نشده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: در حوزه مقابله با احتکار، بیش از ۱۸۴ هزار انبار محل نگهداری کالاهای اساسی مورد رصد و پایش قرار گرفت که از این تعداد، ۲۵۷ انبار محل احتکار کالاهای اساسی شناسایی شد.

رحیمی گفت: از این انبارها ۵۹۶۵ تن انواع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی از جمله برنج، روغن خوراکی، قند و شکر و حبوبات کشف شد. همچنین بیش از ۳۰ میلیون قلم انواع دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی و بیش از سه میلیون لیتر انواع روغن موتور و روغن‌های صنعتی کشف و ضبط شد.

روزانه ۵۰۰ گشت پلیس امنیت اقتصادی در کشور

وی با بیان اینکه قرارگاه مقابله با احتکار همچنان با جدیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد، گفت: روزانه حدود ۵۰۰ گشت پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور بر فعالیت‌ها و فرایندهای اقتصادی نظارت و کنترل‌های لازم را اعمال می‌کنند.

تشکیل ۳۱ هزار پرونده قاچاق در چهار ماه

رحیمی در ادامه به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مأموریت‌های اصلی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۳۱ هزار پرونده برای قاچاقچیان تشکیل و در سامانه مربوط به تعزیرات (سامانه سمپق) ثبت شده است.

وی افزود: حدود ۹۰ درصد این پرونده‌ها منجر به صدور رأی شده و ارزش مجموع پرونده‌های قاچاق تشکیل‌شده بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان است.

افزایش ۲۳۰ درصدی عملکرد در پرونده‌های قاچاق

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از افزایش ۲۳۰ درصدی عملکرد پلیس در حوزه کشفیات قاچاق کالا خبر داد و گفت: در حوزه پرونده‌های کلان و سازمان‌یافته نیز ۸۳۴ پرونده تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه، ۱۳۷ درصد افزایش داشته است.

رحیمی تأکید کرد: این آمار نشان می‌دهد تمرکز پلیس بر شناسایی و برخورد با قاچاقچیان عمده، سازمان‌یافته و دانه‌درشت است.

وی از انهدام باندهای قاچاق کالا و توقیف ۱۹ هزار و ۴۳۷ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق در چهار ماه نخست سال خبر داد و گفت: در این مدت بیش از یک میلیارد و ۴۷۴ میلیون قلم کالای قاچاق کشف شده که افزایش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه داشته است.

کشف ۳۰ میلیون واحد ارز قاچاق

رحیمی همچنین درباره مبارزه با قاچاق ارز گفت: در این حوزه نیز اقدامات خوبی از سوی پلیس انجام شده و حدود ۳۰ میلیون واحد انواع ارز قاچاق شامل دلار، یورو، لیر ترکیه، درهم امارات، روبل روسیه، پوند و سایر ارزهای خارجی کشف شده است.

کشف ۴۷ میلیون قلم داروی قاچاق

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به تداوم مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مقابله با قاچاق ارز با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و در حوزه قاچاق دارو نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.

وی افزود: بیش از ۴۷ میلیون قلم انواع داروی قاچاق کشف شده که بخش قابل توجهی از این اقدامات مربوط به جلوگیری از خروج دارو به کشورهای همسایه بوده است. همچنین حدود یک میلیون و ۷۲۵ هزار قلم کالای پزشکی و سلامت‌محور کشف شده است.

کشف بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق

رحیمی با اشاره به معضل قاچاق سوخت اظهار کرد: برآوردهای مختلفی درباره میزان قاچاق روزانه سوخت مطرح می‌شود که بخش عمده آن مربوط به گازوئیل و حدود چهار تا پنج میلیون لیتر نیز مربوط به قاچاق روزانه بنزین است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و هدررفت منابع و ذخایر کشور، مقابله با قاچاق سوخت در اولویت کاری پلیس قرار گرفته و در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی و سوختی کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در این مدت بیش از ۱۲ هزار پرونده برای قاچاقچیان سوخت تشکیل، حدود ۱۰ هزار خودروی حامل سوخت قاچاق توقیف و ارزش سوخت‌های کشف‌شده حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق سوخت

رحیمی با بیان اینکه قاچاقچیان سوخت از روش‌ها و شگردهای متعددی استفاده می‌کنند، افزود: برای مقابله با این شگردها، طرح‌های ویژه‌ای از نقطه صفر مرزی تا استان‌های مختلف کشور تدوین و در چهار ماه نخست سال به سراسر کشور ابلاغ و اجرا شد که نتایج قابل توجهی نیز به همراه داشت.

وی نخستین طرح را برخورد با منشأهای شکل‌گیری قاچاق فرآورده‌های نفتی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، راه و نیرو عنوان کرد و گفت: با هماهنگی وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منشأهای شکل‌گیری قاچاق سوخت مورد شناسایی قرار گرفت.

شناسایی شگردهای قاچاق سهمیه‌ای

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: استفاده از سهمیه سوخت کارگاه‌های غیرفعال، واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی فرسوده، شناورهای صیادی و تجاری و قایق‌های فاقد هویت، همچنین استفاده از سهمیه چاه‌های آب کشاورزی فاقد فعالیت از جمله شگردهای شناسایی‌شده است.

رحیمی افزود: صدور مجوزهای صوری تردد دریایی، دریافت سهمیه سوخت توسط شناورهای غیرفعال، تخلیه بخشی از سوخت سهمیه‌ای نیروگاه‌ها و قاچاق باقیمانده آن توسط رانندگان تانکر و همچنین جایگزین کردن فرآورده‌های بی‌کیفیت و ارزان به جای سوخت سهمیه‌ای، از دیگر روش‌های مورد استفاده قاچاقچیان بوده است.

وی گفت: در نتیجه اجرای این طرح، بیش از ۱۴ میلیون و ۴۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف، ۶۱۷ نفر از متهمان و قاچاقچیان سوخت دستگیر و ۴۸۹ دستگاه خودروی حامل سوخت توقیف شد. ارزش تقریبی کشفیات این طرح بیش از هزار میلیارد تومان بوده است.

کشف بیش از ۱۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق در طرح دوم

رحیمی از اجرای طرح سراسری دیگری با اولویت مصرف‌کنندگان عمده و جز خبر داد و گفت: در این طرح نیز شگردهایی از جمله قاچاق سهمیه سوخت نیروگاه‌ها، عدم پلمب تانکرها در مبدأ، قاچاق سوخت در استان‌های مرزی و ساحلی، جاسازی مخازن در صندوق عقب خودروها و کفه مینی‌بوس و اتوبوس‌های مسافربری و استفاده از باک‌های غیراستاندارد شناسایی شد.

وی ادامه داد: قاچاق سوخت در پوشش صادرات مشتقات نفتی و پتروشیمی از جمله حلال‌ها نیز یکی دیگر از شگردهای مورد استفاده قاچاقچیان بوده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: در نتیجه اجرای این طرح بیش از ۱۰ میلیون و ۳۷۷ هزار لیتر سوخت کشف، ۲۳۶ متهم و قاچاقچی دستگیر و ۱۴۳ دستگاه خودروی حامل سوخت، عمدتاً تریلرها و خودروهای حمل فرآورده، توقیف شد.

هشدار درباره بارنامه‌های صوری

رحیمی یکی دیگر از موضوعات نگران‌کننده را استفاده از بارنامه‌ها و باربرگ‌های صوری عنوان کرد و گفت: در طرح اجراشده، بیش از یک میلیون بارنامه و باربرگ صوری شناسایی و کشف شد؛ به این معنا که بارنامه صادر شده، اما حتی یک متر پیمایش نیز انجام نشده و در مقابل، سوخت یارانه‌ای دریافت شده است.

وی افزود: در جریان این طرح، ۱۵۴۶ شرکت حمل‌ونقل متخلف شناسایی شدند که در صدور باربرگ‌های صوری نقش داشتند و در مجموع حدود ۱۹۱ میلیون لیتر سوخت در این پرونده‌ها به شکل غیرقانونی مصرف شده است.

رحیمی تأکید کرد: این پرونده‌ها همچنان در حال پیگیری است و باید برای مقابله با این روند، دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت راه و مجموعه‌های مرتبط در وزارت کشور و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اقدامات جدی و عاجلی انجام دهند.

کشف انشعاب‌های غیرمجاز از خطوط انتقال سوخت

رحیمی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از شگردهای قاچاقچیان سوخت گفت: انشعاب‌گیری غیرمجاز از خطوط اصلی انتقال سوخت همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد و طی چهار ماه گذشته چندین مورد از این تخلفات شناسایی و با آنها برخورد شده است.

وی افزود: در یکی از موارد در استان اصفهان، قاچاقچیان در پوشش فعالیت عمرانی و کارگاه تولید بلوک در منطقه‌ای بیابانی، اقدام به حفاری و ایجاد انشعاب از خط سراسری انتقال سوخت کرده بودند. مأموران پلیس در یک عملیات هماهنگ، سه متهم را هنگام بارگیری سوخت قاچاق دستگیر کردند. متهمان به برداشت و قاچاق ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار لیتر سوخت اعتراف کرده‌اند.

اعتراف قاچاقچیان کرمانی به سرقت ۱.۷ میلیون لیتر سوخت

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: در استان کرمان نیز یک باند انشعاب‌گیری غیرمجاز از خطوط انتقال سوخت شناسایی شد که تاکنون ۱۰ نفر از اعضای آن دستگیر شده‌اند. اعضای این باند به قاچاق و سرقت حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوخت اعتراف کرده‌اند.

رحیمی گفت: در جریان این عملیات، دو دستگاه کامیون نیز که برای بارگیری سوخت قاچاق در محل حضور داشتند، توقیف شدند.

حفاری در خرابه برای سرقت سوخت از خط اصلی

وی به کشف یک مورد دیگر از انشعاب‌گیری غیرمجاز در شرق تهران اشاره کرد و گفت: قاچاقچیان پس از شناسایی مسیر خط اصلی انتقال سوخت، محلی را در نزدیکی این خط اجاره و با انجام حفاری، به خط اصلی دسترسی پیدا کرده بودند.

رحیمی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، این محل شناسایی شد و دو نفر از قاچاقچیان که در حال انجام فعالیت بودند، متواری شدند که مأموران پلیس در ادامه آنها را در استان سمنان دستگیر کردند. این افراد تاکنون به سرقت و قاچاق ۲۰ هزار لیتر سوخت از خط اصلی اعتراف کرده‌اند.

توقیف بیش از هزار خودروی شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه با اشاره به برخورد با خودروهای موسوم به «شوتی» گفت: برای مقابله با این خودروها قرارگاه ویژه‌ای در پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و در چهار ماه نخست امسال بیش از هزار دستگاه خودروی شوتی توقیف شده است.

وی با بیان اینکه خودروهای شوتی به‌صورت گروهی حرکت می‌کنند و خطرات زیادی برای سایر رانندگان ایجاد می‌کنند، اظهار کرد: در بسیاری از موارد این خودروها با ایجاد حرکات خطرناک، خودروهای عبوری و افراد بی‌گناه را با خطر جدی مواجه کرده و حتی موجب خروج خودروها از جاده و وقوع حوادث رانندگی می‌شوند.

رحیمی گفت: با اقدامات انجام‌شده و افزایش ایست و بازرسی‌ها در محورهای مواصلاتی، شاهد کاهش ۲۹ درصدی مجروحان تصادفات مرتبط با خودروهای شوتی بوده‌ایم.

وی تأکید کرد: برخورد با خودروهای شوتی با جدیت از سوی پلیس امنیت اقتصادی و سایر رده‌های انتظامی از جمله پلیس پیشگیری و پلیس راهور در سراسر کشور ادامه دارد.

مقابله با قاچاق دام؛ کشف ۴۶ هزار رأس دام

رحیمی در ادامه با اشاره به گستردگی حوزه مبارزه با قاچاق کالا گفت: یکی از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی، مقابله با قاچاق معکوس دام است؛ چراکه بخش قابل توجهی از دام کشور به سمت کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.

وی افزود: در چهار ماه نخست امسال سه مرحله طرح سراسری مقابله با قاچاق دام اجرا شد و در مجموع بیش از ۴۶ هزار رأس دام که در مسیر قاچاق قرار داشت، کشف و از خروج آنها از کشور جلوگیری شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: قاچاق دام تحت عناوینی مانند انتقال دام به مراتع مناطق مرزی، حمل‌ونقل بین‌استانی و جابه‌جایی دام عشایر در مسیر ییلاق و قشلاق انجام می‌شود و لازم است خلأهای نظارتی در این حوزه برطرف شود.

قاچاق نیازمند اراده ملی است

رحیمی با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق تنها وظیفه پلیس نیست، گفت: مبارزه با قاچاق نیازمند تجدیدنظر و یک اراده ملی است. وقتی ارزش قاچاق در کشور بیش از ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، نمی‌توان با این پدیده به شکل عادی برخورد کرد.

وی افزود: قاچاق علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، ضربات سنگینی به تولید داخلی وارد می‌کند و فعالان حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی، پوشاک، منسوجات، کیف و کفش بارها مشکلات خود را به پلیس منتقل کرده‌اند.

پلیس با واردات قانونی مخالف نیست

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: پلیس با ورود کالا به کشور از مسیرهای قانونی مخالف نیست؛ کالا باید وارد کشور شود و مردم نیز از آن استفاده کنند، اما واردات رسمی باید همراه با پرداخت حقوق گمرکی، عوارض بندری، مالیات و سایر حقوق دولتی باشد.

رحیمی ادامه داد: وقتی کالا از مسیر قانونی وارد شود و حقوق دولتی آن پرداخت شود، تولیدکننده داخلی نیز دچار آسیب نمی‌شود و حتی می‌تواند برای افزایش کیفیت محصولات خود تلاش کند.

وی با انتقاد از نبود دسترسی پلیس به برخی سامانه‌های نظارتی گفت: با وجود تکالیف قانونی، بسیاری از سامانه‌ها در اختیار پلیس قرار نگرفته و پلیس همچنان با شیوه‌های قدیمی اقدام به کشف قاچاق می‌کند؛ در حالی که با تجمیع و دسترسی به سامانه‌های موجود می‌توان کنترل و کشف قاچاق را بسیار دقیق‌تر انجام داد.

کشف ۱۱ میلیارد نخ سیگار قاچاق

رحیمی در ادامه به مبارزه با قاچاق دخانیات اشاره کرد و گفت: در چهار ماه نخست امسال بیش از ۱۱ میلیارد نخ سیگار قاچاق کشف شده که بخش عمده آنها سیگارهای خارجی با ورود ممنوع بوده است.

وی افزود: کشفیات سیگار قاچاق در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ برابر افزایش داشته است.

کشف بیش از ۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی قاچاق

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به درخواست فعالان و اتحادیه‌های حوزه لوازم خانگی گفت: مقابله با قاچاق لوازم خانگی، صوتی و تصویری و لوازم آشپزخانه نیز با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

رحیمی افزود: در چهار ماه نخست امسال بیش از پنج میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی، صوتی و تصویری و لوازم آشپزخانه کشف شده که نسبت به مدت مشابه، ۲۲۴ درصد افزایش داشته است.

کشف ۵ میلیون مترمربع منسوجات قاچاق

وی همچنین از کشف بیش از پنج میلیون مترمربع انواع منسوجات قاچاق در چهار ماه نخست سال خبر داد و گفت: کشفیات این حوزه ۳۴ درصد افزایش داشته است.

رحیمی یکی از عوامل گسترش قاچاق منسوجات و پوشاک را صرفه اقتصادی قاچاقچیان دانست و اظهار کرد: واردات غیررسمی به دلیل نپرداختن حقوق گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌های قانونی، موجب کاهش قیمت تمام‌شده کالا و ایجاد رقابت نابرابر با تولیدکننده داخلی می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت اجرای کامل قوانین مربوط به تجمیع سامانه‌ها و شناسه‌دار کردن کالاها تأکید کرد و گفت: تا زمانی که این زیرساخت‌ها به‌صورت کامل در اختیار پلیس به‌عنوان دستگاه اصلی مبارزه با قاچاق قرار نگیرد، مقابله مؤثر با قاچاق با دشواری همراه خواهد بود.

کشف ۷۵۵۶ دستگاه ماینر در چهار ماه

رحیمی در ادامه با اشاره به همکاری پلیس امنیت اقتصادی با وزارت نیرو برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: با توجه به ناترازی انرژی و حساسیت‌های ایجادشده در شرایط جنگی، مقابله با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در چهار ماه نخست امسال دو مرحله طرح سراسری مقابله با ماینرهای قاچاق اجرا شد و در این مدت ۷۵۵۶ دستگاه استخراج رمزارز کشف، ۱۱ مزرعه غیرمجاز شناسایی و ۷۳۳ متهم دستگیر شدند. همچنین ۲۶ دستگاه خودروی حامل ماینر توقیف و ۷۲۱ فقره پرونده تشکیل شده است.

فعالیت ماینرهای کشف‌شده معادل مصرف ۷۶ هزار واحد مسکونی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه ماینرهای کشف‌شده بار سنگینی بر شبکه برق کشور تحمیل می‌کردند، اظهار کرد: مجموع ماینرهای کشف‌شده حدود ۲۷ مگاوات بار پیوسته و پنهان به شبکه برق تحمیل می‌کردند که میزان مصرف آنها معادل مصرف بیش از ۷۶ هزار واحد مسکونی است.

وی گفت: مراکز بزرگ استخراج غیرمجاز عمدتاً در کارگاه‌ها، واحدهای صنعتی، اماکن کشاورزی و دامداری شناسایی شده‌اند و مراکز کوچک‌تر نیز بیشتر در واحدهای مسکونی و تجاری فعالیت داشتند.

رحیمی برخی کشفیات را تشریح کرد و گفت: ۴۷۹ دستگاه ماینر در یک واحد صنعتی در خوزستان، ۴۱ دستگاه در یک کارگاه شهرک صنعتی بروجن، ۲۰۱ دستگاه در یک مزرعه کشاورزی در استان فارس، ۱۱۷ دستگاه در یک شرکت صنعتی در فارس، ۹۸ دستگاه در یک منزل مسکونی در خوزستان و ۹۳ دستگاه در سه کارگاه خصوصی در آذربایجان شرقی کشف شده است.

وی همچنین از کشف ۱۲۰ دستگاه ماینر در جریان کنترل رویه‌های ملوانی خبر داد.

کشف ۹۹۷ دستگاه استارلینک

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه از تشدید اقدامات پلیس برای مقابله با ورود و توزیع تجهیزات ماهواره‌ای استارلینک خبر داد و گفت: این موضوع از زمان جنگ ۱۲ روزه مورد توجه ویژه قرار گرفت و در چهار ماه نخست امسال ۹۹۷ دستگاه استارلینک و متعلقات آن کشف شده است.

رحیمی افزود: در این رابطه ۱۶۳ نفر دستگیر و ۱۵ دستگاه خودروی حامل تجهیزات استارلینک توقیف شده است.

استارلینک‌ها از مرزهای غربی و جنوبی وارد می‌شدند

وی درباره مبادی ورود این تجهیزات گفت: بخش عمده کشفیات مربوط به تجهیزات واردشده از مرزهای غربی و شمال‌غربی، کشورهای آذربایجان و اقلیم کردستان و همچنین مرزهای آبی جنوب کشور و مسیر کشورهای قطر، امارات متحده عربی و عمان بوده است.

رحیمی ادامه داد: استفاده از معافیت‌های مرزنشینی و ورود تجهیزات در پوشش بار همراه مسافر، همچنین ورود غیررسمی از طریق خلأهای مرزی، کولبری و استفاده از چهارپایان از جمله شگردهای مورد استفاده برای انتقال این تجهیزات بوده است.

رحیمی: مبارزه با قاچاق نیازمند تصمیم جدی مجلس است

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز گفت: مبارزه با قاچاق اگرچه سخت است، اما باید انجام شود و باید جلوی قاچاق را گرفت.

وی با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس اظهار کرد: برخی تصمیمات و مقررات ممکن است به افزایش حجم قاچاق و کاهش انگیزه برای مقابله با آن منجر شود و حتی آلودگی‌هایی در این حوزه ایجاد کند.

رحیمی تأکید کرد: پلیس هنگام کشف یک کالا نمی‌تواند به‌تنهایی درباره قاچاق بودن آن اعلام نظر نهایی کند و تشخیص و تعیین تکلیف کالا در نهایت بر عهده مراجع قضایی و تعزیرات است.

رسیدگی به تخلفات ۱۳ شرکت تعاونی مسکن در منطقه ۲۲

رحیمی در ادامه با اشاره به تخلفات گسترده برخی شرکت‌های تعاونی مسکن گفت: یکی از موضوعات مهمی که پلیس امنیت اقتصادی به آن ورود کرده، تخلفات تعدادی از شرکت‌های تعاونی مسکن، به‌ویژه در منطقه ۲۲ تهران است.

وی افزود: پس از بررسی و پالایش پرونده‌ها، تخلفات ۱۳ شرکت تعاونی مسکن با حدود ۱۵ هزار شاکی و کلاهبرداری‌های سنگین شناسایی شد که پلیس توانست از وقوع یک آسیب بزرگ‌تر جلوگیری کند. بخش قابل توجهی از اموال مردم نیز تاکنون بازگردانده شده و رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد.

انهدام شبکه سازمان‌یافته اخاذی از مدیران اقتصادی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا همچنین از شناسایی یک شبکه سازمان‌یافته اخاذی و اعمال نفوذ خبر داد و گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، اعضای این شبکه در فضای حقیقی و سایبری باج‌گیری و تخریب هدفمند مدیران و فعالان اقتصادی را دنبال می‌کردند و در تصمیمات مدیران دولتی و اقتصادی، از جمله مدیران بخش‌های پتروشیمی و فولادی، اعمال نفوذ می‌کردند.

رحیمی افزود: پرونده این شبکه همچنان در پلیس امنیت اقتصادی مفتوح است و تاکنون حساب‌های بانکی ۱۶ نفر از اعضا و مرتبطان این شبکه مسدود شده و بخش قابل توجهی از اموال منقول و غیرمنقول آنها به ارزش نزدیک به یک هزار میلیارد تومان توقیف شده است.

وی ادامه داد: ۱۶ نفر از اعضای اصلی این شبکه ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده‌اند و سه مجوز رسانه‌ای مرتبط با این شبکه نیز تعلیق شده است.

۳۵۰ شاکی در پرونده کلاهبرداری شرکت مهاجرتی

رحیمی در ادامه از رسیدگی پلیس به یک پرونده کلاهبرداری در حوزه شرکت‌های مهاجرتی خبر داد و گفت: گزارش‌های متعددی از سوی شهروندان درباره تضییع حقوق آنها توسط یک شرکت مهاجرتی دریافت شد.

وی افزود: این شرکت با وعده دریافت ویزا و انتقال متقاضیان به کانادا از آنها مبالغی دریافت کرده بود که تاکنون ۳۵۰ نفر از مال‌باختگان برای پیگیری حقوق خود به پلیس مراجعه کرده‌اند.

نظارت پلیس بر سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا

رحیمی در ادامه با اشاره به فعالیت سکوهای برخط طلا گفت: برای نخستین‌بار پلیس امنیت اقتصادی نسبت به این موضوع حساسیت ویژه پیدا کرده است؛ چراکه حجم کاربران و تراکنش‌های این سکوها قابل توجه است.

وی افزود: حدود ۵۰۰ سکو در این حوزه مجوز دریافت کرده‌اند، اما ۹۶ درصد تراکنش‌های مالی مربوط به ۲۰ سکوی نخست حوزه طلای آب‌شده است. روزانه حدود ۲۰۰ کیلوگرم طلا از طریق این سکوها خرید و فروش می‌شود و معاملات آنلاین طلا در مجموع حدود دو درصد بازار طلای کشور را تشکیل می‌دهد.

تأکید بر ضرورت پشتوانه واقعی طلا

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به میزان طلای فروخته‌شده توسط سکوهای دارای مجوز اظهار کرد: مجموع طلای ذخیره‌شده در خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی که به مردم فروخته شده، بالغ بر سه تن است و عمده این طلاها ۱۸ عیار هستند.

رحیمی گفت: سکوهای دارای مجوز تاکنون تخلف قابل توجهی نداشته‌اند و فعالیت آنها به‌طور مستمر از سوی معاونت امنیت اقتصادی دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی رصد می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر یک سکو یک گرم طلا به مردم می‌فروشد، باید به همان میزان طلا در اختیار داشته باشد و پشتوانه واقعی معاملات خود را تأمین کند.

یک سکوی طلا تحت رسیدگی قضایی

رحیمی از تشکیل پرونده برای یکی از سکوهای فعال در این حوزه خبر داد و گفت: به جز یک مورد که تذکرات لازم به مدیر آن داده شد اما مورد توجه قرار نگرفت، مشکل خاصی در سایر سکوهای مجوزدار مشاهده نشده است.

وی افزود: پرونده این سکو در پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی مفتوح و در حال رسیدگی است. مدیر این سکو نیز اخیراً با حضور در پلیس درباره موضوعات مطرح‌شده توضیحاتی ارائه کرده و متعهد شده است کسری طلای مربوط به تعهدات خود را جبران کند.

هشدار پلیس به مردم برای خرید طلا از سکوهای مجاز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مردم خواست هنگام خرید آنلاین طلا دقت لازم را داشته باشند و گفت: مردم حتماً باید از سکوهایی استفاده کنند که مجوز رسمی و قانونی دارند و از وجود پشتوانه طلای خریداری‌شده اطمینان حاصل کنند.

تشکیل قرارگاه ویژه برای جرایم اقتصادی در سکوهای طلا

رحیمی در پاسخ به پرسشی درباره نقش پلیس امنیت اقتصادی در پرونده‌های مرتبط با سکوهای طلا گفت: تا حدود یک ماه پیش، سازوکارهای نظارتی لازم متناسب با مجوزهای صادرشده برای این سکوها پیش‌بینی نشده بود و همین مسئله زمینه بروز برخی مشکلات را ایجاد کرد.

وی افزود: اخیراً جلساتی میان پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی و شورای مربوط برگزار شده و درخواست‌هایی نیز از سوی این دستگاه‌ها مطرح شده است. پلیس امنیت اقتصادی نیز برای رسیدگی تخصصی به این موضوع، یک قرارگاه ویژه در پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی راه‌اندازی کرده و جلسات هماهنگی در این زمینه ادامه دارد.