سرپرست جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه آیین تودیع و معارفه سرپرستان سابق و جدید حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با حضور سیدمهدی ابطحی، مدیر ستاد معاونت راهبری استانهای حوزه هنری، برگزار شد.
در این مراسم از خدمات کیوان ماهور، سرپرست پیشین حوزه هنری استان، قدردانی و سامان سپهوند به عنوان سرپرست جدید این مجموعه فرهنگی و هنری منصوب شد.
سیدمهدی ابطحی در این آیین با تقدیر از تلاشهای مدیران گذشته، بر اهمیت نقش حوزه هنری در تبیین گفتمان انقلاب اسلامی، حمایت از هنرمندان متعهد و گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری در سطح استان تأکید کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با آغاز دوره مدیریتی جدید، شاهد شکوفایی ظرفیتهای هنری و فرهنگی کرمانشاه در مسیر اهداف و مأموریتهای حوزه هنری باشیم.
این مراسم با حضور جمعی از کارکنان، هنرمندان و فعالان فرهنگی استان در فضایی صمیمی برگزار شد.
نظر شما