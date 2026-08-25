تشکری: به جای پیچیده کردن موضوع بر قاچاق سوخت تمرکز کنید 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در چهارصد و بیست و هفتمین جلسه شورای شهر تهران و با انتقاد از نبود سازوکار مشخص برای همکاری دستگاه‌ها و تأکید بر ضرورت اجرای واقعی تصمیمات، گفت: ضرورت دارد دستگاه‌های مختلف با یکدیگر همکاری نزدیک و تعامل سازنده داشته باشند. برای مثال، در موضوع کاهش مصرف، آموزش و پرورش، شهرداری و بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و تصمیمی اتخاذ کنند که در نهایت به کاهش مصرف منجر شود. سؤال این است که آیا برای این همکاری‌ها و تعامل میان دستگاه‌ها، سازوکار مشخصی تعریف شده است یا خیر؟

وی افزود: نکته دوم، بی‌اعتمادی مردم، به‌ویژه بخش خصوصی، به تصمیمات و وعده‌های ماست. ما حرف‌هایی می‌زنیم و حتی در بخش دولتی نیز وعده‌هایی مطرح می‌کنیم، اما در عمل به آنها پایبند نیستیم. برای نمونه، مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن قرار بود ۶۰ درصد جرایم به شهرداری‌ها اختصاص پیدا کند، اما این سهم یا پرداخت نشد یا بسیار محدود پرداخت شد.

تشکری هاشمی ادامه داد: قانون «۲۰-۸۰» به ما می‌گوید با ۲۰ درصد ظرفیت، توان و امکانات، به ۸۰ درصد نتیجه برسیم. درباره قاچاق سوخت نیز اگر تعداد محدودی قاچاقچی داریم، باید با همین افراد و شبکه‌ها برخورد کنیم؛ اینکه بخواهیم ۹۰ میلیون نفر را وارد مدل خود کنیم و آنها را سازماندهی کنیم، به نظرم کار بسیار دشوارتری از برخورد با قاچاقچیان است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: یک مرز با پاکستان را ببینید؛ وانت‌بارها در آنجا صف کشیده‌اند. در مرزهای غربی، شرقی و جنوبی کشور نیز شاهد همین وضعیت هستیم. بنابراین عملاً در قاچاق سوخت با مرزی مواجه نیستیم که این پدیده در آن وجود نداشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: خواهشم این است که به جای پیچیده کردن مسئله و درگیر کردن عموم مردم، بر شناسایی و برخورد با قاچاقچیان و شبکه‌های اصلی قاچاق سوخت تمرکز کنیم.