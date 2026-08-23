به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته شاهدان رویترز و تأمین‌کنندگان، جایگاه‌های عرضه در مسکو به دلیل کمبود سوخت ناشی از حمله‌های پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور و افزایش تقاضای فصلی، محدودیت‌هایی را برای خرید بنزین اعمال کرده‌اند.

کمبود سوخت در روسیه در ماه مه رو به افزایش رفت و تا ژوئیه به اکثر مناطق این کشور گسترش یافت، اما جایگاه‌های عرضه بنزین در مسکو توانستند موج قبلی کمبود را در ماه ژوئن تعدیل کنند.

تعدادی از پالایشگاه‌های بزرگ روسیه در ماه‌های اخیر هدف حمله‌های پهپادی اوکراین قرار گرفته‌اند که کاهش فرآوری نفتی و افت تولید سوخت و صادرات این کشور را به همراه داشته است.

مقام‌های روسی به‌منظور افزایش عرضه در داخل کشور اقدام‌هایی را انجام داده‌اند که می‌توان به ممنوعیت صادرات بنزین و گازوئیل، کاهش الزام‌های مربوط به کیفیت سوخت‌ و آغاز واردات فرآورده‌های نفتی اشاره کرد.

شاهدان رویترز همچنین گفتند که صف‌های طولانی در برخی از جایگاه‌های عرضه بنزین‌ در مسکو و مناطق اطراف آن دیده می‌شود.

در همین حال، یکی از اپراتورهای خط ویژه مشتریان در شرکت گازپروم نفت اعلام کرد که فروش بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های عرضه خودکار این شرکت در مسکو به ۴۰ لیتر برای هر مشتری محدود شده است.

در دیگر جایگاه‌های عرضه شرکت گازپروم نفت، فروش گازوئیل بدون محدودیت ادامه دارد، درحالی‌که خرید بنزین به ۶۰ لیتر برای هر وسیله نقلیه محدود شده است.

شرکت روسنفت هم اعلام کرد که فروش بنزین در تمام جایگاه‌های عرضه این شرکت در سراسر روسیه به ۳۰ لیتر برای هر وسیله نقلیه محدود شده است، درحالی‌که فروش گازوئیل با هیچ محدودیتی روبه‌رو نیست.

این شرکت همچنین مشتریان خود را درباره زمان انتظار طولانی‌تر در جایگاه‌ها به دلیل افزایش تقاضا مطلع کرد.

در همین حال، شرکت لوک اویل روسیه اعلام کرد که به دلیل افزایش تقاضا، اجرای تعمیرات برنامه‌ریزی‌نشده پالایشگاه و لزوم اطمینان از عملیات پایدار در جایگاه‌های عرضه خود، محدودیت‌هایی را برای فروش سوخت در مسکو و منطقه اطراف آن اعمال کرده است.

شرکت تات‌نفت روسیه هم با افتتاح خط تلفن ویژه مشتریان، اعلام کرد که فروش بنزین در جایگاه‌های عرضه این شرکت به ۵۰ لیتر برای هر وسیله نقلیه محدود شده است.