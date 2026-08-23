به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه درحاشیه مراسم گرامیداشت و تکریم از خدمات تشکل‌های غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، سمن‌ها و گروه‌های مردمی، با اشاره به حضور خود در جمع فعالان جامعه مدنی، انجمن‌ها، تشکل‌های غیردولتی و انجمن‌های دوستی اظهار کرد: بنده خوشحالم که امروز توفیق شد خدمت جمع منتخبی از فعالان جامعه مدنی، انجمن‌ها، تشکل‌های غیردولتی و انجمن‌های دوستی حضور پیدا کنم.

وی با اشاره به هفته تشکل‌ها و هفته خبرنگار گفت: هفته گذشته روز خبرنگار را داشتیم و این هفته، هفته تشکل‌هاست که به نظرم خیلی معنادار است. کمک گرفتن از هر آنچه که به عنوان سرمایه‌های جامعه مدنی محسوب می‌شود، چه در سطح رسانه و چه در سطح تشکل‌ها، برای پیشبرد امور اهمیت دارد.

بقایی اظهار کرد: من در جلسه عرض کردم یکی از افتخارات ما این است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، حاکمیتی مبتنی بر نهادهاست و کارآمدی خودش را به‌ویژه در این یک سال و نیم، دو سال به خوبی نشان داد. علیرغم اینکه دشمنان ما فکر می‌کردند با گرفتن جان‌های عزیز از ایرانیان می‌توانند در روند پیشرفت و مقاومت ملت ایران خدشه ایجاد کنند، این اتفاق نیفتاد.

استفاده از ظرفیت سمن‌ها در دیپلماسی عمومی

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش وزارت امور خارجه در دیپلماسی عمومی و بین‌المللی کشور گفت: وزارت امور خارجه به عنوان متولی دیپلماسی عمومی و بین‌المللی کشور، نقش بسیار روشنی دارد و تلاش ما این است که از ظرفیت‌های موجود، هم به شیوه فزاینده و هم از ظرفیت‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، برای پیشبرد دیپلماسی رسمی کشور استفاده کنیم.

وی افزود: اساساً بلوغ جامعه مدنی و پویایی جامعه مدنی موضوعی است که واقعیت دارد و به خوبی داریم آن را می‌بینیم. شکل‌گیری انجمن‌ها و تعداد آنها، بسیار معنادار است. متقابلاً همین انجمن‌ها و سمن‌ها خودشان می‌توانند در تقویت و توانمندسازی جامعه مدنی کمک کنند.

بقایی با اشاره به اهمیت انجمن‌های دوستی گفت: انجمن‌های دوستی برای ما بسیار مهم هستند؛ هم از جهت کمک به پیشبرد دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی کشور و هم از حیث تقویت روابط مردم با مردم. از طرف دیگر، بسیاری از انجمن‌ها در حوزه‌هایی فعال هستند که با زندگی روزمره مردم سروکار دارد.

سمن‌ها؛ زبان گویای مردم ایران در سطح بین‌المللی

وی اظهار کرد: انجمن‌هایی که در زمینه تبیین حقانیت ایرانیان در موضوع تحریم‌ها و همچنین در رابطه با نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی فعال هستند، زبان گویای مردم ایران در سطح بین‌المللی هستند. از این جهت، هم شناسایی این ظرفیت‌ها برای ما مهم است و هم مهم‌تر از آن، این است که بتوانیم از این ظرفیت‌ها برای پیشبرد کارهای حوزه دیپلماسی و دیپلماسی عمومی استفاده کنیم.

بقایی در واکنش به پرسشی درباره اقدامات فرانسه علیه دیپلمات‌های ایرانی و بازگشت رایزن فرهنگی ایران پس از اخراج از این کشور گفت: این جلسه قرار بود درباره مباحث مربوط به تشکل‌ها باشد و اینجا وزارت کشور است؛ این سؤال باید در وزارت امور خارجه پرسیده شود، ولی فقط از باب احترام به شما عرض می‌کنم که کنش ما قبلاً انجام شده بود.

وی افزود: به محض اینکه احساس کردیم سفارت فرانسه در تهران فراتر از مسئولیت‌های خودش و فراتر از آنچه طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین پیش‌بینی شده، عمل کرده و اقداماتش مصداق عمل مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران بوده است، اقدام کردیم.

بقایی تصریح کرد: رسماً اعلام کردیم دو دیپلماتی که در این زمینه مرتکب اعمال خلاف شده‌اند، هم باید ایران را ترک کنند و هم امکان بازگشت به ایران را نخواهند داشت. من هفته گذشته در جلسه سخنگویی این موضوع را اعلام کردم.

وی گفت: ما قائل به این هستیم که روابط بین کشورها، از جمله روابط با فرانسه، باید بر مبنای احترام متقابل و با رعایت همه قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل، از جمله منع مداخله در امور داخلی کشورها باشد. بر این اساس، روابطمان را با همه کشورها ادامه می‌دهیم و هرجا لازم باشد تذکر می‌دهیم و اقدام لازم را هم انجام می‌دهیم.

وی درباره اقدام فرانسه اظهار کرد: اقدامی که فرانسوی‌ها انجام دادند، قابل توجیه نیست. واقعاً یک اقدام واکنشی به اقدام کاملاً قانونی و منطبق با حقوق بین‌الملل بود که از سوی ایران انجام شد و فکر می‌کنیم این دست اقدامات برای تداوم روابط ایران و فرانسه مخرب خواهد بود.

بقایی در پاسخ به ادامه پرسش‌های خبرنگاران گفت: جلسه کشور من، مهمان وزارت کشور هستم و جلسه سخنگویی فردا خواهد بود. اگر بخواهم به این سؤال‌ها بپردازم، تبدیل می‌شود به جلسه سخنگوی نظام.

حمایت وزارت امور خارجه از فعالیت بین‌المللی سمن‌ها

وی در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره حمایت وزارت امور خارجه از تشکل‌ها در سطح بین‌المللی، اظهار کرد: ما چند نوع تشکل داریم. درباره انجمن‌های دوستی اشاره کردم که مرتباً هم با آنها در ارتباط هستیم و هم کمک می‌کنیم تا بتوانند از ظرفیت‌های خودشان در زمینه ارتباط با مخاطبانشان در کشور هدف استفاده کنند. از تجربیات آنها در حوزه دیپلماسی و دیپلماسی عمومی و فرهنگی استفاده می‌کنیم.

بقایی ادامه داد: در رابطه با سایر سمن‌ها و انجمن‌ها نیز آنهایی که در مباحث مرتبط با سیاست خارجی و دیپلماسی فعال هستند و حتی مباحثی که ذاتاً موضوع بین‌المللی یا دیپلماتیک نیست ولی به نحوی باید در سطح بین‌المللی به آنها پرداخته شود، مورد توجه قرار دارند.

وی با اشاره به موضوع تحریم‌ها گفت: از جمله این موضوعات، آثار ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه معیشت مردم و علیه دارو و درمان است. ما به این تشکل‌ها کمک می‌کنیم تا هم صدایشان شنیده شود و هم هرجا که لازم باشد، برای حضورشان در سطح سازمان‌ها و نشست‌های بین‌المللی کمک می‌کنیم.



بقایی با اشاره به حملات و اقدامات آمریکا در برخی مناطق ایران گفت: جنایاتی که آمریکا در میناب، لامرد و قشم مرتکب شده، فقط سه نمونه است و این جنایات بسیار متعدد و متنوع بوده است.

وی تأکید کرد: ما باید از ظرفیت سمن‌ها هم در جهت مستندسازی این موارد برای تاریخ و برای محاکمی که هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی باید تأسیس و تشکیل شود، استفاده کنیم و هم از این جهت که دنیا بداند مردم ایران در چه شرایطی مقاومت کردند و علیرغم ارتکاب شنیع‌ترین جنایات، چگونه ایستادگی کردند.

وزارت امور خارجه برای تسهیل واردات دارو از ظرفیت سفارتخانه‌ها استفاده می‌کند

بقایی در ادامه، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت تأمین دارو و نگرانی بیماران، به‌ویژه با توجه به حضور انجمن‌های تالاسمی و هموفیلی در این نشست و طرح موضوع کمبود برخی داروها، گفت: وضعیت داروها به چه شکلی است، موضوع تخصصی وزارت بهداشت است. ما به عنوان دستگاه دیپلماسی باید از شبکه سفارتخانه‌هایمان استفاده کنیم تا واردات هم مواد اولیه و هم داروی مورد نیاز تسهیل شود، اما قاعدتاً در مورد اصل موضوع باید دوستان در وزارت بهداشت اعلام نظر کنند.