برگزاری آیین غبارروبی ضریح مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین غبارروبی ضریح مطهر و مضجع شریف حضرت علیبنموسیالرضا(ع)، همزمان با نهم ربیعالاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) برگزار شد.
این مراسم با حضور حضرت آیتاللهالعظمی جعفر سبحانی، آیتالله فاضل لنکرانی، آیت الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، آیت الله سید احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، آیت الله نور مفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، خادمان این آستان مقدس و خانوادههای معظم شهدا همراه بود.
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