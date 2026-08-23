به گزارش خبرگزاری مهر، سید علاءالدین کراماتی فرماندار شهرستان شیراز صبح یکشنبه با هدف ارزیابی میدانی و مشاهده شرایط واقعی فعالیت نانواییها، بهصورت سرزده و بدون اطلاع قبلی در واحدهای نانوایی نقاط مختلف شهر حضور یافت.
وی در این بازدیدها، روند فعالیت نانواییها را بدون تشریفات اداری و در شرایط عادی مورد بررسی قرار داد و کیفیت و سلامت نان، رعایت اصول و ضوابط بهداشتی، نحوه ارائه خدمات به شهروندان و برخورد کارکنان نانواییها با مردم را از نزدیک ارزیابی کرد.
همچنین ساعت فعالیت و زمان پخت نانواییها در محلات مختلف شیراز از دیگر محورهای مورد توجه فرماندار شهرستان شیراز بود تا میزان انطباق فعالیت این واحدها با نیاز شهروندان و زمانهای مورد انتظار مردم برای دسترسی به نان بررسی شود.
فرماندار شیراز در جریان این بازدیدها با مشاهده مستقیم روند فعالیت واحدهای نانوایی، بر اهمیت ارائه خدمات مطلوب و شایسته به شهروندان تأکید کرد و کیفیت نان و رعایت اصول بهداشتی را از مؤلفههای مهم تأمین سلامت و جلب رضایت عمومی دانست.
کراماتی همچنین وضعیت نانواییهای محلات مختلف شهر را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد تا تصویر دقیقتری از شرایط موجود، کیفیت پخت و نحوه خدمترسانی به مردم در نقاط مختلف شیراز به دست آید.
بازدیدهای میدانی و بدون اطلاع قبلی از واحدهای خدماتی، زمینه مشاهده شرایط واقعی فعالیت و نحوه مواجهه با شهروندان را فراهم میکند و میتواند در شناسایی نقاط قوت، کاستیها و موارد نیازمند اصلاح و پیگیری مؤثر باشد.
نظارت مستمر بر نانواییها و کیفیت خدماترسانی در این حوزه نیز از جمله موضوعاتی است که ارتباط مستقیمی با سلامت، رضایت عمومی و کیفیت زندگی شهروندان دارد و استمرار اینگونه بازدیدهای میدانی میتواند به ارتقای سطح خدمات و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم منجر شود.
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