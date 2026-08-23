به گزارش خبرنگار مهر، صمد سبحانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت طرح‌های آبرسانی و فاضلاب این شهرستان، از اجرای بخش قابل توجهی از پروژه‌های زیرساختی و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات باقی‌مانده خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت تأمین آب شهر سی‌سخت اظهار کرد: این شهر در سال‌های گذشته با کمبود شدید آب مواجه بود و تجمعات مردمی متعددی در این زمینه شکل می‌گرفت، اما پس از آغاز فعالیت وی در سال ۱۴۰۱، مشکل کمبود آب طی ۴۸ ساعت برطرف شد.

سرپرست اداره آب و فاضلاب شهرستان دنا افزود: از آن زمان تاکنون مشکل کمبود آب در سی‌سخت وجود نداشته و برای سال ۱۴۰۶ نیز احداث یک مخزن سه هزار مترمکعبی برای این شهر پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه کمبود مخزن، مهم‌ترین نیاز فعلی شهر سی‌سخت است، تصریح کرد: با احداث مخزن جدید، ظرفیت ذخیره‌سازی آب شهر افزایش یافته و پایداری شبکه نیز تقویت خواهد شد.

۲ هزار و ۵۰۰ شکستگی شبکه ترمیم شد

سبحانی با اشاره به وضعیت شبکه توزیع آب سی‌سخت گفت: در گذشته حدود دو هزار و ۵۰۰ مورد شکستگی در سطح شهر وجود داشت که این موارد به‌تدریج ترمیم شده و اکنون تنها پنج تا ۶ مورد شکستگی در شهر باقی مانده است.

وی در ادامه به آخرین وضعیت پروژه فاضلاب سی‌سخت اشاره کرد و گفت: تاکنون ۶۰ درصد شبکه فاضلاب شهر اجرا شده و دو پیمانکار هم‌اکنون در حال فعالیت هستند.

سرپرست آبفای دنا افزود: امسال ۶۰۰ متر شبکه جدید فاضلاب اجرا شده و برنامه‌ریزی برای اجرای یک هزار و ۴۰۰ متر دیگر نیز انجام شده است.

فاز دوم فاضلاب دنا نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار

سبحانی تأمین اعتبار برای ادامه اجرای شبکه فاضلاب را ضروری دانست و بیان کرد: برای اجرای فاز دوم این پروژه به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون این اعتبار محقق نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به ملی بودن بودجه پروژه‌های فاضلاب، امیدواریم اعتبار مورد نیاز تأمین شود تا اجرای فاز دوم شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

سرپرست آبفای دنا درباره تأمین آب شرب سی‌سخت نیز گفت: آب این شهر از چشمه کوه‌گل تأمین می‌شود و در سال جاری نیازی به ایجاد منبع جدید برای تأمین آب وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکل افت فشار آب در روزهای تعطیل، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل نیز اقدامات لازم در دستور کار قرار دارد.

روستاها؛ اولویت طرح‌های آبرسانی دنا

سبحانی بیشترین مشکلات حوزه آب و فاضلاب شهرستان دنا را مربوط به روستاها دانست و گفت: برای مناطق سادات محمودی، ده‌شیخ، حمیدآباد و مجتمع‌های نده و خمینی‌آباد طرح‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات تنش آبی برای حوزه سادات محمودی، اظهار کرد: با همکاری نماینده شهرستان و پیمانکار بسیج سازندگی، احداث مخزن هزار مترمکعبی این منطقه در روزهای آینده آغاز می‌شود و جانمایی آن نیز انجام شده است.

سرپرست آبفای دنا افزود: طی سال‌های گذشته ۱۱ کیلومتر شبکه داخلی آب در سادات محمودی و حمیدآباد اجرا شده است.

خط انتقال ۲۷ میلیارد تومانی برای حمیدآباد

سبحانی درباره طرح تأمین آب حمیدآباد نیز گفت: برای این منطقه طرح تأمین آب از چشمه و چاه با خط انتقالی به ارزش ۲۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که امیدواریم با تکمیل مراحل اجرایی به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین درباره وضعیت مجتمع‌های نده و خمینی‌آباد گفت: خطوط انتقال و شبکه موجود پاسخگوی جمعیت فعلی این مناطق نیست و به همین دلیل ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای حفر چاه جدید پیش‌بینی شده است.

سبحانی بیان کرد: پس از تصویب و تخصیص اعتبار، پیمانکاران اجرای این پروژه را آغاز خواهند کرد.

سرپرست اداره آب و فاضلاب شهرستان دنا در پایان با قدردانی از همراهی مردم، تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه آبفا بر این است که پایداری تأمین آب شرب شهرستان حفظ شود و مشکلات موجود در مناطق شهری و روستایی به حداقل برسد.