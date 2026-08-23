به گزارش خبرنگار مهر،شاهین شیرانی پیش از ظهر یکشنبه در دویست و سی و دومین جلسه علنی شورای شهر اصفهان ضمن گرامیداشت هفته دولت و تبریک روز پزشک، با بیان اینکه سلامت مردم حق مسلم آنها و وظیفه حاکمیت است، اظهار کرد: مجموعه تیم سلامت استان اعم از بخشهای دولتی، خیریه و خصوصی با تمام توان در تلاش هستند تا سلامت جامعه را از دوران پیش از تولد تا کهنسالی تأمین کنند.
وی با تأکید بر اینکه بزرگترین سرمایه الهی یعنی جان انسان در اختیار پزشک است، حرفه پزشکی را مقدسترین امانت دانست و تصریح کرد: یک پزشک موفق تنها با تکیه بر دو بال علم و تعهد میتواند مسیر خدمت را طی کند؛ چراکه تخصص بدون تعهد و تعهد بدون علم، هر دو آسیبزا و مخرب هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با اشاره به شکاف عمیق هزینههای درمانی و درآمدهای واقعی این حوزه، افزود: در حالی که هزینههای تهیه تجهیزات پزشکی با نرخ ارز آزاد محاسبه میشود، تعرفههای درمانی بسیار ناچیز است.
دستمزد جراحان در این شرایط با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد
وی به عنوان نمونه به عملهای سنگینی مانند پیوند کبد که نیازمند ۱۵ ساعت کار تخصصی است اشاره کرد و گفت: دستمزد جراحان در این شرایط با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد و فشارهای مالی، عرصه را بر ارائه خدمات گسترده و تخصصی تنگ کرده است.
شیرانی با ارائه آمار نگرانکنندهای از وضعیت بدهی بیمهها به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت که مجموع مطالبات این دانشگاه از سازمانهای بیمهگر تا اول مردادماه از مرز ۹ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
به گفته وی، هزینههای جاری دانشگاه به صورت ماهانه شامل ۶۵۰ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و ۴۵۰ میلیارد تومان به بیمه سلامت است که مجموعاً ۱۱۰۰ میلیارد تومان را شامل میشود؛ رقمی که با توجه به تأخیرهای طولانی در پرداختها، فراتر از توان مدیریتی حوزه سلامت است و شرایط را بسیار دشوار کرده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود ضمن قدردانی از حمایتهای شورای اسلامی شهر، مدیریت شهری و همچنین استاندار اصفهان، از پیگیریهای مسئولان استانی حتی در ساعات غیراداری برای گرهگشایی از مشکلات سلامت مردم سپاسگزاری کرد.
شیرانی با تبریک پیشاپیش روز داروساز، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و عزم مسئولان در سطوح مختلف، این چالشهای زیرساختی و مالی برطرف شود تا دانشگاه علوم پزشکی بتواند در مسیر اهداف انقلاب اسلامی و با تأسی به شهدای دولت، خدمات مطلوبتری به مردم شریف اصفهان ارائه دهد.
نظر شما