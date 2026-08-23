طرح «قاضی در مدرسه» در قاینات تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان قاینات با محوریت پیشگیری از تصادفات و کاهش سوانح رانندگی برگزار و بر اصلاح نقاط حادثهخیز، نظارت بر پروژههای راهسازی، فعالسازی دوربینهای نظارتی، ساماندهی تردد خودروهای سنگین و تقویت اقدامات فرهنگی و آموزشی تأکید شد.
حجتالاسلام والمسلمین زارعحسینی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان جنوبی، در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: کارشناسی یکی از جلوههای استفاده از دانش و تخصص در فرآیند رسیدگی قضایی است و قضات برای اتخاذ تصمیم دقیق در موضوعات تخصصی، نیازمند بهرهگیری از نظر کارشناسان صاحب صلاحیت هستند.
وی افزود: موضوعات مورد رسیدگی در دستگاه قضایی متنوع است و کارشناسان باید با حضور در دورههای آموزشی و کارآموزی، دانش تخصصی و مهارتهای حرفهای خود را ارتقا داده و با مطالعه مستمر، اطلاعات خود را بهروز نگه دارند.
افزایش مسئولیت پذیری در مباحث ترافیکی
زارعحسینی با اشاره به اهمیت پیشگیری از تصادفات و سوانح رانندگی، فرهنگسازی، افزایش مسئولیتپذیری عمومی و اجرای اقدامات پیشگیرانه را از عوامل مؤثر در کاهش حوادث دانست.
حجتالاسلام معاونی، رئیس دادگستری شهرستان قاینات نیز آموزش و فرهنگسازی را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از تصادفات عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از رفتارهای پرخطر رانندگی در میان نوجوانان و جوانان شکل میگیرد و باید از ظرفیت مدارس برای آموزش قوانین رانندگی و آگاهیبخشی نسبت به پیامدهای رفتارهای پرخطر استفاده شود.
وی افزود: طرح «قاضی در مدرسه» در سال گذشته با استقبال و آثار مطلوبی همراه بود و تلاش میکنیم با هماهنگی آموزش و پرورش، اجرای این طرح در سال تحصیلی جدید تقویت شود.
رئیس دادگستری شهرستان قاینات همچنین از اجرای برنامههای فرهنگی در قالب «هر مسجد یک حقوقدان» خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت مساجد، مدارس و رسانهها برای تبیین آثار و پیامدهای تخلفات رانندگی میتواند در کاهش حوادث مؤثر باشد.
معاونی با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با رانندگان فاقد گواهینامه اظهار کرد: در برخی پروندهها با صدور آرای مناسب، فرصت محدودی برای اخذ گواهینامه به افراد فاقد گواهینامه داده شده است و در صورت اقدام نکردن در مهلت مقرر، مجازات تعیینشده اجرا خواهد شد.
وی بر استفاده هدفمند از مجازاتهای جایگزین حبس و ظرفیتهای قانونی موجود برای پیشگیری از تکرار رفتارهای پرخطر تأکید کرد.
دستگاههای متولی بر عملکرد پیمانکاران راهسازی نظارت کنند
عبدالهزاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات نیز با تأکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ صحیح رانندگی اظهار کرد: در کنار اصلاح جادهها، افزایش ایمنی خودروها و نظارت پلیس، فرهنگ رانندگی صحیح یکی از عوامل مهم در کاهش تصادفات است و باید از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات و سایر تریبونهای فرهنگی در این زمینه استفاده شود.
وی با اشاره به وجود برخی نقاط حادثهخیز و مشکلات موجود در محورهای مواصلاتی شهرستان، خواستار نظارت جدی دستگاههای متولی بر عملکرد پیمانکاران پروژههای راهسازی و نگهداری راهها شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات تصریح کرد: در صورت وجود ترک فعل یا قصور در اجرای وظایف قانونی و قراردادی، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد و کوتاهی در اجرای طرحهای عمرانی که سلامت مردم و حقوق عامه را به خطر بیندازد، قابل اغماض نیست.
عبدالهزاده همچنین بر ساماندهی تردد خودروهای سنگین در داخل شهر، ایجاد پارکینگ مناسب برای این خودروها و استفاده همزمان از اقدامات ایجابی و سلبی برای مدیریت ترافیک تأکید کرد.
افزایش ۴۵ درصدی تصادفات جرحی درونشهری
سرهنگ جعفری، رئیس پلیس راهور شهرستان قاینات، نیز در این نشست گزارشی از وضعیت تصادفات در پنج ماهه نخست سال جاری ارائه کرد
وی گفت: تعداد تصادفات جرحی درونشهری از ۸۷ فقره در پنج ماهه نخست سال گذشته به ۱۲۶ فقره در مدت مشابه سال جاری رسیده که بیانگر افزایش حدود ۴۵ درصدی است.
رئیس پلیس راهور شهرستان قاینات افزود: تصادفات خسارتی نیز از ۳۲۰ فقره در پنج ماهه نخست سال گذشته به ۵۶۲ فقره در مدت مشابه سال جاری افزایش یافته که رشد حدود ۷۶ درصدی را نشان میدهد.
جعفری با اشاره به توقیف ۳۳۶ دستگاه خودرو و ۱۳۰ دستگاه موتورسیکلت در این مدت اظهار کرد: با توجه به شرایط ماههای گذشته، تمرکز پلیس بر برخورد با وسایل نقلیه و موتورسیکلتهای هنجارشکن بوده است.
رئیس پلیس راهور شهرستان قاینات همچنین با اشاره به نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی بر اجرای اقدامات ایمنی در اطراف مدارس، ساماندهی معابر، خطکشی و کنترل تردد در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس تأکید کرد.
کاهش حدود ۴۴ درصدی تصادفات فوتی برونشهری
سرهنگ هاجری، رئیس پلیس راه شهرستان قاینات، نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تصادفات برونشهری گفت: در پنج ماهه نخست سال گذشته ۱۶ فقره تصادف فوتی با ۱۷ نفر جانباخته ثبت شد که این رقم در پنج ماهه نخست سال جاری به ۹ فقره تصادف فوتی با ۱۰ نفر جانباخته کاهش یافته است.
وی افزود: بر این اساس، تعداد تصادفات فوتی حدود ۴۴ درصد و تعداد جانباختگان حدود ۴۱ درصد کاهش داشته است.
رئیس پلیس راه شهرستان قاینات با بیان اینکه این شهرستان از نظر طول راههای تحت پوشش، یکی از شهرستانهای گسترده استان محسوب میشود، اظهار کرد: حدود دو هزار و ۱۳۶ کیلومتر راه در حوزه شهرستان وجود دارد و تأمین نیروی انسانی و تجهیزات متناسب با این گستردگی، از نیازهای مهم پلیس راه است.
هاجری خوابآلودگی و خستگی رانندگان و سرعت غیرمجاز را از عوامل مهم بروز تصادفات در محورهای شهرستان عنوان کرد و گفت: ایجاد استراحتگاههای بینراهی و فراهم کردن امکان توقف و استراحت رانندگان میتواند در کاهش سوانح مؤثر باشد.
اصلاح نقاط حادثهخیز و ساماندهی تردد خودروهای سنگین در دستور کار
در ادامه این نشست، اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان قاینات مهمترین عوامل مؤثر در وقوع تصادفات را بررسی و بر ضرورت همکاری و همافزایی دستگاههای متولی تأکید کردند.
در پایان مقرر شد مصوبات و موضوعات مطرحشده با جدیت از سوی دستگاههای مسئول پیگیری و نتایج اقدامات انجامشده در جلسات آتی شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان قاینات ارائه و بررسی شود.
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