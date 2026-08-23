به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور ظهر یکشنبه در نشست با معتمدان و نمایندگان اقشار مختلف جزیره خارگ اظهار کرد: مدیریت جزیره بدون شنیدن صدای مردم و استفاده از ظرفیت افراد صاحبنظر و معتمد امکانپذیر نیست و دیدگاههای جامعه محلی باید در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: خارگ شرایط ویژهای دارد و مسائل این جزیره را نمیتوان با نگاه عمومی به سایر مناطق بررسی کرد؛ به همین دلیل شناخت دقیق شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی خارگ برای برنامهریزی ضروری است.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: مجموعه بخشداری آماده است مسائل مطرحشده از سوی مردم را در چارچوب وظایف قانونی پیگیری و برای موضوعاتی که نیازمند تصمیمگیری در سطح شهرستان و استان است، از ظرفیت دستگاههای مربوط استفاده کند.
حسینپور ادامه داد: هدف از برگزاری این نشستها صرفاً شنیدن مطالبات نیست، بلکه باید گفتوگو با مردم به پیگیری عملی و نتیجهگیری مشخص منجر شود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای اجتماعی جزیره گفت: معتمدان، نخبگان، جوانان، فعالان فرهنگی و نمایندگان اقشار مختلف میتوانند در شناسایی ظرفیتهای خارگ و ارائه راهکار برای حل مسائل جزیره نقش مؤثری داشته باشند.
بخشدار ویژه خارگ خاطرنشان کرد: اولویت مدیریت جزیره، پیگیری مسائل مردم و فراهم کردن زمینه برای توسعه متوازن خارگ با استفاده از ظرفیتهای موجود است.
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