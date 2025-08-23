استاندار بوشهر به جزیره خارگ سفر کرد

بخشدار ویژه خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استاندار بوشهر به‌منظور انجام بازدید میدانی و بررسی روند اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی و انرژی، دقایقی پیش وارد جزیره خارگ شد.

نگهدار حسین‌پور با اشاره به اهمیت ویژه خارگ در حوزه انرژی کشور افزود: نخستین برنامه، زیارت گلزار شهدای خارگ خواهد بود و پس از آن بازدید از پروژه NGL، اسکله T پایانه نفتی و مجتمع پتروشیمی خارگ در دستور کار قرار دارد.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: جزیره خارگ به‌عنوان شاهرگ حیاتی صادرات نفت کشور، نیازمند توجه ویژه و پیگیری مستمر در سطح ملی و استانی است. بازدید استاندار بوشهر از این پروژه‌ها، بستری برای بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود و تصمیم‌گیری در راستای رفع مشکلات و تسریع طرح‌ها فراهم می‌کند.

حسین‌پور در ادامه بیان کرد: در پایان این سفر، نشستی با حضور استاندار بوشهر و جمعی از منتخبان و معتمدان محلی برگزار خواهد شد.