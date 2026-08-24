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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

بدری: ۸۴ پروژه هفته دولت در اسفراین افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

بدری: ۸۴ پروژه هفته دولت در اسفراین افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

اسفراین- فرماندار اسفراین گفت: ۸۴ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در این شهرستان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بدری عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت در سالن جلسات فرمانداری اسفراین اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی کشور، روند خدمت‌رسانی به مردم در اسفراین ادامه دارد.

وی افزود: در هفته دولت امسال ۸۴ پروژه با اعتبار ۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود که شامل ۷۰ پروژه عمرانی، ۸ پروژه اقتصادی و ۶ پروژه کلنگ‌زنی است.

فرماندار اسفراین گفت: نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی با سرمایه‌گذاری بیش از ۵ همت، شاخص‌ترین پروژه اقتصادی شهرستان و بزرگ‌ترین پروژه استان در این حوزه است.

بدری ادامه داد: پروژه‌های هفته دولت در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، عمران شهری و روستایی، آبرسانی، گازرسانی، برق‌رسانی و مسکن اجرا شده‌اند.

وی بیان کرد: از مجموع ۲۵ همت پروژه‌های هفته دولت خراسان شمالی، حدود ۶.۵ همت مربوط به اسفراین است که معادل نزدیک به ۲۵ درصد پروژه‌های استان را شامل می‌شود.

کد مطلب 6926407

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