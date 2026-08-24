به گزارش خبرنگار مهر، محمد بدری عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت در سالن جلسات فرمانداری اسفراین اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی کشور، روند خدمت‌رسانی به مردم در اسفراین ادامه دارد.

وی افزود: در هفته دولت امسال ۸۴ پروژه با اعتبار ۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود که شامل ۷۰ پروژه عمرانی، ۸ پروژه اقتصادی و ۶ پروژه کلنگ‌زنی است.

فرماندار اسفراین گفت: نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی با سرمایه‌گذاری بیش از ۵ همت، شاخص‌ترین پروژه اقتصادی شهرستان و بزرگ‌ترین پروژه استان در این حوزه است.

بدری ادامه داد: پروژه‌های هفته دولت در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، عمران شهری و روستایی، آبرسانی، گازرسانی، برق‌رسانی و مسکن اجرا شده‌اند.

وی بیان کرد: از مجموع ۲۵ همت پروژه‌های هفته دولت خراسان شمالی، حدود ۶.۵ همت مربوط به اسفراین است که معادل نزدیک به ۲۵ درصد پروژه‌های استان را شامل می‌شود.