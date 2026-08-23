به گزارش خبرنگار مهر، آیین معرفی و رونمایی از کتاب «از قفل‌شدگی ساختاری تا توسعه پایدار» نوشته بهروز ابراهیم‌آبادی بعدازظهر یکشنبه در سنندج برگزار شد؛ اثری که با تمرکز بر موانع ساختاری توسعه در کردستان، تلاش دارد تصویری از چالش‌های اقتصادی استان و مسیرهای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه کند.

در این مراسم، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به جایگاه اقتصاد در زندگی اجتماعی و نقش آن در پویایی جامعه، اظهار کرد: مسائل اقتصادی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در فرآیند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.

فرهاد میمنت‌آبادی افزود: نویسنده کتاب با بهره‌گیری همزمان از تجربه اجرایی و دانش دانشگاهی، مسائل اقتصادی کردستان را از زوایای مختلف بررسی کرده و تلاش داشته است موضوعات مرتبط با توسعه استان را با رویکردی علمی مورد واکاوی قرار دهد.

وی با اشاره به شرایط معیشتی مردم کردستان بیان کرد: هزینه‌های زندگی در این استان در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور بالاتر است و به همین دلیل، موضوع درآمد و معیشت خانوارها باید در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های اقتصادی استان جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

ظرفیت‌هایی که به توسعه منجر نشده‌اند

بهروز ابراهیم‌آبادی، نویسنده کتاب «از قفل‌شدگی ساختاری تا توسعه پایدار» در کردستان نیز در این مراسم با تشریح انگیزه خود از نگارش این اثر اظهار کرد: نقطه آغاز این پژوهش، یک پرسش درباره فاصله میان ظرفیت‌های گسترده کردستان و جایگاه واقعی استان در مسیر توسعه بود.

وی افزود: طی سال‌های فعالیت در دستگاه‌های اجرایی و همچنین تدریس دانشگاهی، با مسائل مختلف اقتصادی استان مواجه بوده‌ام و تلاش کردم بخشی از این تجربیات و یافته‌ها را در قالب یک اثر پژوهشی منسجم ارائه کنم.

نویسنده کتاب «از قفل‌شدگی ساختاری تا توسعه پایدار» با اشاره به مفهوم قفل‌شدگی ساختاری گفت: کردستان از نیروی انسانی، ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت‌های مختلف برخوردار است، اما میان این داشته‌ها و نتایج اقتصادی حاصل از آنها فاصله وجود دارد.

ابراهیم‌آبادی ادامه داد: مسئله اصلی این است که چه عواملی مانع استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود شده و چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را در ساختار اقتصادی استان فعال کرد تا به ایجاد رشد و توسعه پایدار منجر شود.

وی با بیان اینکه توسعه را نمی‌توان از یک زاویه و به صورت منفرد بررسی کرد، خاطرنشان کرد: توسعه یک فرآیند به‌هم‌پیوسته است و برای دستیابی به آن باید مجموعه عوامل و اجزای مؤثر بر اقتصاد و جامعه در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند.

ابراهیم‌آبادی هدف اصلی کتاب را بررسی ریشه‌های مشکلات ساختاری و ارائه راهکارهایی برای عبور از این وضعیت عنوان کرد و گفت: این اثر تلاش دارد ضمن شناسایی موانع موجود، چارچوبی کلی برای حرکت کردستان به سمت توسعه ارائه دهد.

وی افزود: نگاه کتاب صرفاً به تشریح مشکلات محدود نشده و تلاش شده است مسیرهای خروج از شرایط موجود و راه‌های فعال کردن ظرفیت‌های استان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نویسنده کتاب «از قفل‌شدگی ساختاری تا توسعه پایدار» همچنین آینده اقتصاد کردستان را نیازمند توجه به تحولات پیش‌رو دانست و اظهار کرد: تغییرات جمعیتی، تحولات منطقه‌ای، پیشرفت فناوری و سایر روندهای جدید می‌توانند آینده اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار دهند.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای آینده اقتصادی کردستان باید از هم‌اکنون آغاز شود و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران نمی‌توانند بدون توجه به این تغییرات، برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی کنند.

پژوهش زمانی اثرگذار است که زمینه گفت‌وگو ایجاد کند

ابراهیم‌آبادی با بیان اینکه ارزش یک اثر پژوهشی تنها به انتشار آن محدود نمی‌شود، گفت: زمانی می‌توان یک پژوهش را موفق دانست که بتواند زمینه نقد، گفت‌وگو و شکل‌گیری مطالعات جدید را فراهم کند.

وی افزود: انتظار من این است که این کتاب بهانه‌ای برای طرح پرسش‌های بیشتر درباره توسعه کردستان باشد و پژوهشگران و صاحب‌نظران با نقد و بررسی مباحث مطرح شده، به تولید دیدگاه‌ها و آثار جدید کمک کنند.

وی در تشریح پیام محوری کتاب نیز اظهار کرد: مسئله کردستان را نباید صرفاً در کمبود منابع جست‌وجو کرد، بلکه باید به ساختارهایی توجه داشت که تاکنون نتوانسته‌اند ظرفیت‌های موجود را به یک نیروی مؤثر و پایدار برای توسعه تبدیل کنند.

کتاب «از قفل‌شدگی ساختاری تا توسعه پایدار» با محوریت بررسی موانع و چالش‌های ساختاری توسعه در کردستان تدوین شده و راهکارهایی را برای استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های استان مورد توجه قرار داده است.

این اثر در شش فصل به موضوعات مرتبط با ساختار اقتصادی، ظرفیت‌های توسعه‌ای و الزامات حرکت به سمت توسعه پایدار پرداخته و تلاش دارد با ارائه یک نگاه کلان، زمینه‌ای برای بررسی دقیق‌تر مسائل اقتصادی و توسعه‌ای کردستان فراهم کند.