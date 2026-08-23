پایان رویای «تنگه ترامپ» و غروب توهمات طاغوت روزگار در اعماق خلیج فارس

خبرگزاری مهر-یادداشت مهمان-صابر شیخ‌رضایی هنرمند طراح گرافیک؛ جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه ایران، با وجود ایجاد خسارات مادی و معنوی و لطمات جبران ناپذیر انسانی و شهادت شریف‌ترین ایرانیان، نه تنها در بیانِ وطن‌دوستان شجاع ایرانی، بلکه از نظر کارشناسان خبره ضد ایران نیز، گردابی مستمر و شکستی تاریخی برای رژیم های سفاک صهیونی بود.

طاغوت روزگار ما علیرغم تیزهوشی و خباثت بی پایانش، با توهم حذف تمدن ایران از نقشه جهان، تجزیه ایران یکپارچه و تغییر ساختار نظام مستقر ایران پا به میدان تجاوز علیه ایران نهاد ولی امروز در آرزوی باز شدن چندین ساعته تنگه هرمز و کوتاه کردن دست های مقتدر نیروهای مسلح ما و حافظان امنیت ایران عزیز، در تلاش برای کنترل نوسانات افزایش بهای فرآورده های انرژی و گشایش گره بحران اقتصادی غرب در جغرافیای خلیج فارس است.

قریب پانزده سال پیش، خبر شکار پهپاد آمریکایی توسط متخصصان نظامی ایران، خبری باورنکردنی برای کل دنیا بود چنانچه از سمت سردمدار وقت کاخ سفید ابتدا تکذیب و سپس عاجزانه خواستار استرداد پرنده مهاجم شد، امروز در حالی این متن نگارش می‌شود که پس از سال‌ها تحریم اقتصادی و تحمیل دو کارزار سنگین نظامی و کودتای امنیتی در عرض یکسال علیه ملت ایران؛ با حدود گذشت ۱۵۰ روز از جنگ تحمیلی سوم، علاوه بر وارد کردن ضربات سهمگین موشکی ایران بر پایگاه‌های نظامی دشمن و شناسایی و شکار متعدد جنگنده های رادارگریز و هواپیماهای شناسایی بر آسمان و زمین، به طور میانگین روزی یک تا دو پهپاد پیشرفته و گران قیمت دشمنان متجاوز در پهنه آسمان ایران و آب‌های سرزمینی سرنگون و لاشه‌های آنان بر امواج نیلگون خلیج فارس شناور شدند و این رویاروی قهرمانانه ایرانی با ماشین جنگی مجهز و مهیب دشمنان، به خبرهای مکرر و ریتمیک بدل گشته‌است!

ترامپ اقدامات خصمانه خود علیه ملت ایران را به استکبار ذاتی خود چون فرعون و نمرود، به تهدیدهای پیاپی آلوده ساخته و آنها را با عباراتی پرطمطراق بسته بندی و بیان می‌کند؛ تا شکست‌های حقیقی‌اش در میدان و حقارت خود را پشت آن کلمات پنهان سازد. شعارهای پر زرق و برقی از «پیروزیِ بزرگ» در تنگه هرمز تا تفاخر به ناوها و بمب افکن‌های بزرگ و درشت و زیبا! برای نابودی ایران یا آرزوی کودکانه تغییر نام تنگه هرمز به تنگه ترامپ! تا فروش رویای بزرگ شدن دوباره آمریکا با اشغال ایران به هوادارانش و بافتن و گذاردن کلاهی نو بر سر آنان!

هنر طراحی گرافیک امروز ما مرزی منعطف بین هنر، رسانه، مخاطب و ارائه روایت است و با توجه به اهمیت و ضرورت بیان جهانی در آثار منتشره ملی ما و آگاه سازی جهان پیرامون و مخصوصاً مخاطب فراسرزمینی و غیرایرانی به عنوان روایت دست اول از عرصه جنگ، این اثر گوشه چشمی به حافظه بصری مخاطب جهانی و اثری مشهور نیز دارد و به گونه‌ای در قالب نقیضه (پارودی) و نگاهی طنازانه طراحی و ارائه شد.

طرح جلد مشهور آلبوم «بی‌خیال» از گروه راک آمریکایی «نیروانا» که در سال ۱۹۹۱ توسط رابرت فیشر طراحی شده بود؛ با تصویر نوزادی برهنه در حال شنا که در پی قلابی با طعمه یک دلاری بود! این طرح جلد اکنون در مجموعه «موزه هنر مدرن» جای دارد و به عنوان یک اثر کلاسیک در دنیای طراحی شناخته می‌شود.

تابلوی شهری «پیروزیِ بزرگ» با جزئیات محتوایی متعدد، روایتی امروزی و سیاسی با آن اشاره تصویری را داراست. به شکلی که ترامپ با وجود آسیب های فروان و هزیمتش در تنگه هرمز، همچنان به دنبال کسب یک دلار بیشتر از این جنگ در غرب آسیا و در حال تقلای مذبوحانه است گویی هیمنه پوشالی رژیم ایالات متحده را با همراه خود به قعر دریاهای سرزمین پارس به مذلت کشانده است. و چنانچه رهبر انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای فرمودند: «سرمایه راهبردی خلیج فارس طمع شیاطین بسیاری را در قرن‌های گذشته تا امروز برانگیخته که تازه‌ترین نمونه آن قدّاره‌کشی‌های اخیر شیطان بزرگ بود. ما با همسایگان‌مان در پهنه‌ آبی خلیج فارس و دریای عمان هم‌سرنوشت هستیم و بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر، طمع‌کارانه در آن شرارت می‌کنند، جایی در آن ندارند مگر در قعرِ آب‌هایش!»

امید که به فضل خدا، «شکست بزرگ ترامپ» در تنگه هرمز، طلیعه شکست نقشه‌های شوم مستکبران جهان علیه ایران و ساکنان منطقه خلیج فارس باشد.