ابراز امیدواری آلمان برای مشارکت فعال آمریکا در مذاکرات اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دویچه وله، یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان در جریان سفر خود به کی‌ یف، ابراز امیدواری کرد که آمریکا در آینده نیز آماده ایفای نقش فعال در مذاکرات مربوط به اوکراین حضور داشته باشد.

وزیر امور خارجه آلمان در کی یف در این خصوص ادامه داد که قصد دارد با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا درباره تلاش‌ های دیپلماتیک بیشتر برای حل‌ و فصل مناقشه اوکراین گفتگو کند.

این در حالیست که وزیر امور خارجه آلمان دیروز شنبه برای مذاکره در مورد همکاری دفاعی و آمادگی‌ های زمستانی وارد کی یف، پایتخت اوکراین شده بود.

در بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه فدرال آلمان آمده بود که وادفول برای بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد استقلال این کشور که در ۲۴ آگوست جشن گرفته می‌شود، به اوکراین سفر کرده است.

در این بیانیه با توصیف اوکراین به عنوان «شریک امنیتی مهم» آمده بود که آلمان می‌تواند از تجربه اوکراین در «مقابله با تهدیدات ترکیبی، جنگ مدرن و تاب‌آوری ساختارهای دولتی و اجتماعی» بیاموزد.