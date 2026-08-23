کاهش ۸۱ درصدی شرارت در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی ارژنگ عصر یک شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شرایط خاص کشور در سال گذشته، گفت: با وجود توطئههای دشمن و شرایط دشوار امنیتی، با رهبری حکیمانه امام شهید و همراهی ارزشمند مردم، توطئهها خنثی شد و مجموعه دستگاههای امنیتی، انتظامی و اجرایی استان نیز تلاش کردند امنیت و آرامش جامعه را حفظ کنند.
ارژنگ اظهار کرد: شرایط کشور شرایطی خاص است و در کنار مسائل امنیتی، مشکلات معیشتی مردم نیز وجود دارد؛ بنابراین باید بیش از گذشته بر انسجام اجتماعی، امیدآفرینی و پیگیری مسائل و مطالبات مردم تمرکز کنیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ قریب به ۵۶ جلسه شورای تأمین استان برگزار شد که هر یک از این جلسات بخش قابل توجهی از وقت مدیریت ارشد استان را به خود اختصاص داد و موضوعات مختلف امنیتی و اجتماعی در آن مورد بررسی قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به مدیریت ناآرامیهای سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: استان چهارمحال و بختیاری این ناآرامیها را زودتر از بسیاری از استانها تجربه کرد و اگرچه مدت زمان آن نیز طولانیتر بود، اما در مقایسه با سایر استانها و بهویژه استانهای پیرامونی، وضعیت بهتری داشتیم.
ارژنگ ادامه داد: البته معتقدیم حتی یک مورد جانباختن نیز برای استان زیاد است و امیدواریم دیگر شاهد تکرار چنین صحنههایی نباشیم و در کنار یکدیگر با آرامش، زمینه رشد و شکوفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در جریان جنگ رمضان، گفت: مجموعه دستگاههای انتظامی، امنیتی و جامعه اطلاعاتی استان در قالب ساختارهای پیشبینیشده به انجام وظایف خود پرداختند و استان نیز مورد اصابت پرتابهای دشمن قرار گرفت.
وی افزود: در این مدت، قرارگاه فرهنگی و مدیریت عملیات روانی بیش از ۱۵ جلسه برگزار کرد و تلاش شد اطلاعات صحیح، دقیق و بهموقع، ضمن رعایت ملاحظات امنیتی، در اختیار جامعه قرار گیرد تا بتوانیم اعتماد عمومی را حفظ و تقویت کنیم.
معاون استاندار چهارمحال و بختیاری تأمین امنیت سفر رئیسجمهور را از دیگر اقدامات مهم حوزه امنیتی استان عنوان کرد و گفت: در ذیل شورای تأمین، قریب به ۱۸ کمیسیون در حوزه امنیتی فعالیت دارند که جلسات آنها بهطور مستمر برگزار شده است.
ارژنگ با اشاره به رصد نارضایتیهای عمومی در استان، اظهار کرد: موضوعات و مطالبات مردم در حوزههای مختلف توسط همکاران ما در دبیرخانه شورای تأمین جمعبندی و جلسات متعددی برای بررسی آنها برگزار شد تا بتوانیم با اتخاذ تدابیر مناسب، نارضایتیهای عمومی را مدیریت کنیم.
وی از کاهش برخی جرایم در استان خبر داد و گفت: کشفیات سرقت در استان ۱۷ درصد کاهش داشته، سرقت مسلحانه ۱۰۰ درصد کاهش یافته و شرارت نیز با کاهش ۸۱ درصدی مواجه بوده است. همچنین تجاوزات به عنف ۹۶ درصد کاهش و در حوزه کشفیات مواد مخدر نیز رشد ۶ درصدی داشتهایم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری همچنین کسب رتبه برتر ستاد اربعین استان و رتبه چهارم در کنترل و مدیریت عمومی را از دیگر اقدامات قابل توجه استان برشمرد و افزود: با تأکید معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، موضوع حفاظت فیزیکی از نقاط حساس استان نیز با جدیت دنبال شد.
ثبتنام ۱۸۰ داوطلب انتخابات شوراهای شهر و ۴۲۷۱ داوطلب شوراهای روستایی
ارژنگ در ادامه با اشاره به آغاز مقدمات برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: با توجه به شرایط جنگی ایجادشده، روند برگزاری انتخابات فعلاً متوقف شده و همچنان منتظر ابلاغیههای وزارت کشور هستیم.
وی افزود: با این حال، در مرحله ثبتنام و با تلاش همکاران در شهرستانها، ۱۸۰ نفر برای انتخابات شوراهای شهر و چهار هزار و ۲۷۱ نفر برای انتخابات شوراهای روستایی ثبتنام کردند که در حوزه شهری ۵۷ درصد و در حوزه روستایی ۱۰.۵ درصد رشد نسبت به دوره قبل داشتهایم.
معاون استاندار چهارمحال و بختیاری ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط، انتخاباتی در اوج صحت و سلامت و با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.
وی همچنین از برگزاری ۳۰ نشست با احزاب و گروههای سیاسی خبر داد و گفت: این نشستها با هدف بررسی دغدغههای احزاب و انتقال مسائل و مطالبات آنها به وزارت کشور برگزار شد.
ارژنگ ادامه داد: کمیسیونهای اقوام، دانشجویی و کارگری نیز ذیل شورای تأمین فعال هستند و هدف از تشکیل این کمیسیونها، پیشگیری از ورود مسائل و مشکلات حوزههای دانشجویی و کارگری به عرصههای امنیتی، بهویژه پس از شرایط جنگ رمضان است.
وی با اشاره به پیگیری موضوع برگزاری کنگره استان، اظهار کرد: جلسات مستمری در این زمینه برگزار شده و موضوع در دستور کار قرار دارد و امیدواریم در شهریورماه شاهد برگزاری کنگره استان باشیم.
خودکشی یکی از آسیبهای جدی اجتماعی استان است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای حوزه اجتماعی، گفت: جلسات شورای اجتماعی، کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و زنان و خانواده بهطور مستمر برگزار میشود.
ارژنگ افزود: یکی از معضلات جدی استان موضوع خودکشی است که در جلسات تخصصی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی استان در حال پیگیری است و طرح غربالگری نیز در این زمینه اجرا و جامعه هدف در این طرح مشارکت داده شدهاند.
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی استان، اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی بهطور مستمر برگزار شده و در این جلسات، اصحاب فرهنگ و رسانه نیز حضور داشتهاند. یکی از موضوعات جدی در حوزه فرهنگی، کمبود منابع مالی و اعتبارات است.
ارژنگ تصریح کرد: تأکید ما بر این بود که نقشه مهندسی فرهنگی استان باید در یک بازه زمانی پنجساله محقق شود و هر سال بخشی از آن به اجرا برسد، اما به دلیل تأمین نشدن اعتبارات لازم، این نقشه عملاً بلاتکلیف مانده بود که با پیگیری استاندار و مجموعههای مرتبط، موضوع مجدداً در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اولویتهای نقشه مهندسی فرهنگی استان، گفت: از میان ۱۹ مسئله فرهنگی و اجتماعی، پنج اولویت اساسی برای استان تعیین شده است که افزایش آسیبهای اجتماعی، ساماندهی فضای مجازی و ارتقای سواد رسانهای، تضعیف سبک زندگی ایرانی اسلامی، کاهش سرمایه اجتماعی و تقویت حکمرانی فرهنگی از جمله این اولویتهاست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری درباره موضوع عفاف و حجاب نیز گفت: اساس اقدامات استان در این حوزه، مصوبات ۴۲۷ و ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در جلسه شورای سیاستگذاری که به ریاست نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه شهرکرد برگزار شد، سیاستگذاری لازم در این زمینه انجام گرفت.
ارژنگ خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که تکالیف دستگاههای اجرایی مندرج در این مصوبات به مرحله اجرا برسد و اقدامات دستگاهها در این حوزه بر اساس وظایف تعیینشده دنبال شود.
وی در پایان با اشاره به حوزه پدافند غیرعامل، گفت: تأکید شده است که موضوع پدافند غیرعامل با توجه به شرایط موجود کشور، با جدیت بیشتری در دستور کار استان قرار گیرد و دستگاههای مربوطه نیز وظایف خود را در این زمینه دنبال کنند.
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