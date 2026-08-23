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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

تونل امام موسی صدر قم تا پایان سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری می‌رسد

تونل امام موسی صدر قم تا پایان سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری می‌رسد

قم- معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به پیشرفت ۲۷.۵ درصدی پروژه تونل امام موسی صدر گفت: این طرح بر اساس برنامه زمان‌بندی تا پایان سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حلوایی‌زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران، پروژه تونل امام موسی صدر را یکی از طرح‌های شاخص و کم‌نظیر شهر قم دانست و اظهار کرد: ضرورت احداث این پروژه از سال‌های ۸۳ و ۸۴ و در جریان مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک و بررسی‌های نظام شهرسازی مورد تأکید قرار گرفته بود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم افزود: هرچند درباره جزئیاتی همچون طول تونل و محل دقیق ورودی و خروجی آن دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشت، اما اصل اجرای تونل در جبهه غربی حرم مطهر مورد توافق مجموعه‌های تخصصی قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: بلوار غدیر، عمار یاسر و تونل غدیر نیز در یک فاز اجرایی قرار گرفتند و تمامی رمپ‌های این مجموعه به صورت غیرهمسطح طراحی و اجرا شدند تا جریان‌های ترافیکی در این محدوده بدون تداخل سطحی سامان پیدا کند.

حلوایی‌زاده بیان کرد: اهمیت این پروژه زمانی بیشتر مشخص می‌شود که در مناسبت‌های مذهبی، امکان برپایی موکب‌ها، اجرای راهپیمایی‌ها و شکل‌گیری تجمع‌های مردمی در محدوده حرم مطهر وجود دارد و از سوی دیگر، تعدد مجتمع‌های اقامتی و رفت‌وآمد گسترده مسافران ایرانی و خارجی در صحن غربی حرم، شرایط ترافیکی ویژه‌ای را ایجاد کرده است.

طرح با کمترین تملک انتخاب شد

وی با اشاره به روند مطالعات پروژه گفت: طراحی تونل امام موسی صدر حدود دو سال زمان برد و با توجه به قدمت بافت شهری، تراکم بالای تأسیسات و شرایط خاص محدوده، تلاش شد گزینه‌ای انتخاب شود که ضمن تأمین اهداف ترافیکی، کمترین میزان معارض و تملکات را به همراه داشته باشد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم افزود: در همین راستا، مکاتبات لازم با مجموعه‌های زیرساختی حوزه آب، برق و گاز انجام شد و نقشه تأسیسات موجود مورد بررسی قرار گرفت تا طراحی نهایی با کمترین میزان برخورد با زیرساخت‌های شهری انجام شود.

وی ادامه داد: بر اساس طرح انتخاب‌شده، تملک مغازه‌های محدوده قبرستان نو در دستور کار قرار گرفت و مسیر پروژه از محدوده پیش از پل حجتیه آغاز شده و تا بعد از پل شهید رجایی ادامه پیدا می‌کند.

حلوایی‌زاده اظهار کرد: در طراحی این پروژه، اولویت استفاده از سطح برای حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه اتوبوس در نظر گرفته شده است و تردد خودروهای شخصی از طریق زیرگذر انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه طول مسیر اصلی تونل یک هزار و ۶۰۰ متر است، گفت: با احتساب رمپ‌ها، طول کلی پروژه به حدود دو هزار و ۲۰۰ متر می‌رسد و اجرای آن با توجه به شرایط خاص محدوده به صورت مرحله‌ای پیش خواهد رفت.

حدود ۹۵۰ حلقه شمع اجرا شده است

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای مدیریت نوسانات قیمت در اجرای پروژه گفت: به جای پرداخت پیش‌پرداخت نقدی به پیمانکار، شهرداری نسبت به خرید مستقیم میلگرد اقدام کرد و حدود هفت هزار و ۸۰۰ تن میلگرد خریداری و در قالب پیش‌پرداخت در اختیار پیمانکار قرار گرفت.

وی افزود: مصالح خریداری‌شده در اختیار پروژه باقی ماند و امکان خروج آن از کارگاه وجود نداشت و پیمانکار نیز این سازوکار را پذیرفت و در نهایت در فرآیند مناقصه به عنوان پیمانکار پروژه انتخاب شد.

حلوایی‌زاده ادامه داد: پروژه در حال حاضر حدود ۲۷.۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مدت پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن سه سال تعیین شده است.

وی بیان کرد: در طراحی سازه پروژه یک هزار و ۳۵۴ حلقه شمع پیش‌بینی شده که عمق هر شمع ۲۵ متر و قطر آن ۲.۵ متر است و تاکنون عملیات حفاری، آرماتوربندی و بتن‌ریزی حدود ۹۵۰ حلقه شمع به پایان رسیده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت: روش اجرای این سازه به صورت بالا به پایین است و ابتدا ستون‌ها و سقف اجرا می‌شود و پس از آن عملیات خاکبرداری ادامه پیدا می‌کند و در مراحل بعدی دیوارهای محافظ، تأسیسات الکتریکال و مکانیکال و روسازی اجرا خواهد شد.

مسیر به صورت مرحله‌ای بسته می‌شود

وی با اشاره به ضرورت حفظ جریان تردد در محدوده پروژه اظهار کرد: با توجه به شرایط شهری قم امکان مسدود کردن کامل مسیر برای مدت سه سال وجود ندارد و به همین دلیل عملیات اجرایی به صورت مقاطع پنج‌ماهه برنامه‌ریزی شده تا مسیر پس از هر مرحله دوباره برای تردد بازگشایی شود.

حلوایی‌زاده افزود: اجرای مرحله‌ای پروژه با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و جلوگیری از ایجاد اختلال گسترده در تردد شهروندان و زائران دنبال می‌شود و امیدواریم عملیات اجرایی مطابق برنامه زمان‌بندی ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: در صورت پیشرفت پروژه بر اساس برنامه تعیین‌شده، تونل امام موسی صدر تا پایان سال ۱۴۰۷ آماده بهره‌برداری خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم در ادامه نشست خبری به تشریح وضعیت پروژه تقاطع سه‌سطحی میدان سپاه پرداخت و گفت: این پروژه نیز با هدف کاهش تداخلات ترافیکی در یکی از محورهای مهم شهری طراحی شده و مطالعات آن حدود یک سال و نیم به طول انجامیده است.

۱۱ گزینه برای تقاطع میدان سپاه بررسی شد

وی اظهار کرد: در محدوده میدان سپاه، بلوار جمهوری با حجم قابل توجه کاربری‌های تجاری، بلوار شهید اخلاقی در محور شرقی ـ غربی و بلوار جعفر طیار که به بهره‌برداری رسیده است، نیازمند راهکاری برای جلوگیری از انتقال بار ترافیکی به خیابان شهید صدوقی بودند.

حلوایی‌زاده افزود: از سوی دیگر، محور عمار یاسر نیز در آینده به تقاطع گرمسار متصل خواهد شد و می‌تواند جریان قابل توجهی از ترافیک را به سمت بلوار آیت‌الله بروجردی هدایت کند و به همین دلیل ساماندهی این محدوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: برای طراحی تقاطع سه‌سطحی میدان سپاه حدود ۱۱ گزینه و واریانت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت گزینه منتخب بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها شامل هزینه اجرا، وضعیت ترافیک، زمان سفر، ایمنی، ملاحظات محیط زیستی و میزان تملکات انتخاب شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم بیان کرد: در طرح نهایی، یک زیرگذر برای مسیر حرکت از جعفر طیار به سمت جمهوری جنوبی و سپس خروج به سمت پردیسان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به جزئیات فنی این زیرگذر گفت: عرض مسیر در برخی نقاط به ۱۴ تا ۱۵ متر می‌رسد و در آن دو خط عبور و یک خط پارک پیش‌بینی شده است و افزایش عرض در قوس‌ها نیز مطابق الزامات آیین‌نامه‌ای برای تأمین دید کافی رانندگان در نظر گرفته شده است.

تقاطع میدان سپاه ۱۸ ماهه اجرا می‌شود

حلوایی‌زاده ادامه داد: در بخش فوقانی این مجموعه نیز یک روگذر با ارتفاع متوسط حدود ۱۰ متر طراحی شده که مسیر حرکت آن از اخلاقی غرب به سمت اخلاقی شرق خواهد بود.

وی افزود: زیرگذر طراحی‌شده صرفاً خروجی دارد و ورودی آن از روی روگذر پیش‌بینی نشده است و دسترسی‌های راستگرد و چپگرد نیز با استفاده از دوربرگردان‌ها تأمین شده‌اند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم اظهار کرد: قرارداد اجرای این پروژه با سازمان عمران شهرداری قم به مبلغ ۲۵۲ میلیارد تومان و با مدت اجرای ۱۸ ماه منعقد شده است.

وی گفت: یکی از اقدامات مهم پیش از آغاز عملیات اجرایی، جابه‌جایی خط انتقال فاضلاب با قطر یک هزار و ۲۰۰ میلی‌متر بود که در اواخر سال ۱۴۰۳ انجام شد و این خط از محدوده اجرای پروژه خارج شد.

حلوایی‌زاده خاطرنشان کرد: طراحی و اجرای پروژه‌های ترافیکی در این محدوده با توجه به حجم رفت‌وآمد، تعدد محورهای ارتباطی و وجود تأسیسات زیرسطحی، نیازمند مطالعات دقیق و اجرای مرحله‌ای است و تلاش شده در هر دو پروژه، ضمن تأمین اهداف ترافیکی، میزان اختلال در تردد شهروندان به حداقل برسد.

کد مطلب 6925140

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    نظرات

    • محمد حسین IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 1
      پاسخ
      اصلا به فکر مسیر جایگزین نبودند تمام کوچه های فرعی سمت قم نو و خیابان ایستگاه هر روز ترافیکه حتی یه مامور راهنمایی رانندگی تو کوچه ها نداشتن که مسیر به مردم نشون بدن

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