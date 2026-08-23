به گزارش خبرنگار مهر، عباس حلوایی‌زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران، پروژه تونل امام موسی صدر را یکی از طرح‌های شاخص و کم‌نظیر شهر قم دانست و اظهار کرد: ضرورت احداث این پروژه از سال‌های ۸۳ و ۸۴ و در جریان مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک و بررسی‌های نظام شهرسازی مورد تأکید قرار گرفته بود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم افزود: هرچند درباره جزئیاتی همچون طول تونل و محل دقیق ورودی و خروجی آن دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشت، اما اصل اجرای تونل در جبهه غربی حرم مطهر مورد توافق مجموعه‌های تخصصی قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: بلوار غدیر، عمار یاسر و تونل غدیر نیز در یک فاز اجرایی قرار گرفتند و تمامی رمپ‌های این مجموعه به صورت غیرهمسطح طراحی و اجرا شدند تا جریان‌های ترافیکی در این محدوده بدون تداخل سطحی سامان پیدا کند.

حلوایی‌زاده بیان کرد: اهمیت این پروژه زمانی بیشتر مشخص می‌شود که در مناسبت‌های مذهبی، امکان برپایی موکب‌ها، اجرای راهپیمایی‌ها و شکل‌گیری تجمع‌های مردمی در محدوده حرم مطهر وجود دارد و از سوی دیگر، تعدد مجتمع‌های اقامتی و رفت‌وآمد گسترده مسافران ایرانی و خارجی در صحن غربی حرم، شرایط ترافیکی ویژه‌ای را ایجاد کرده است.



طرح با کمترین تملک انتخاب شد



وی با اشاره به روند مطالعات پروژه گفت: طراحی تونل امام موسی صدر حدود دو سال زمان برد و با توجه به قدمت بافت شهری، تراکم بالای تأسیسات و شرایط خاص محدوده، تلاش شد گزینه‌ای انتخاب شود که ضمن تأمین اهداف ترافیکی، کمترین میزان معارض و تملکات را به همراه داشته باشد.



معاون فنی و عمرانی شهرداری قم افزود: در همین راستا، مکاتبات لازم با مجموعه‌های زیرساختی حوزه آب، برق و گاز انجام شد و نقشه تأسیسات موجود مورد بررسی قرار گرفت تا طراحی نهایی با کمترین میزان برخورد با زیرساخت‌های شهری انجام شود.



وی ادامه داد: بر اساس طرح انتخاب‌شده، تملک مغازه‌های محدوده قبرستان نو در دستور کار قرار گرفت و مسیر پروژه از محدوده پیش از پل حجتیه آغاز شده و تا بعد از پل شهید رجایی ادامه پیدا می‌کند.



حلوایی‌زاده اظهار کرد: در طراحی این پروژه، اولویت استفاده از سطح برای حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه اتوبوس در نظر گرفته شده است و تردد خودروهای شخصی از طریق زیرگذر انجام خواهد شد.



وی با بیان اینکه طول مسیر اصلی تونل یک هزار و ۶۰۰ متر است، گفت: با احتساب رمپ‌ها، طول کلی پروژه به حدود دو هزار و ۲۰۰ متر می‌رسد و اجرای آن با توجه به شرایط خاص محدوده به صورت مرحله‌ای پیش خواهد رفت.



حدود ۹۵۰ حلقه شمع اجرا شده است



معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای مدیریت نوسانات قیمت در اجرای پروژه گفت: به جای پرداخت پیش‌پرداخت نقدی به پیمانکار، شهرداری نسبت به خرید مستقیم میلگرد اقدام کرد و حدود هفت هزار و ۸۰۰ تن میلگرد خریداری و در قالب پیش‌پرداخت در اختیار پیمانکار قرار گرفت.



وی افزود: مصالح خریداری‌شده در اختیار پروژه باقی ماند و امکان خروج آن از کارگاه وجود نداشت و پیمانکار نیز این سازوکار را پذیرفت و در نهایت در فرآیند مناقصه به عنوان پیمانکار پروژه انتخاب شد.



حلوایی‌زاده ادامه داد: پروژه در حال حاضر حدود ۲۷.۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مدت پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن سه سال تعیین شده است.



وی بیان کرد: در طراحی سازه پروژه یک هزار و ۳۵۴ حلقه شمع پیش‌بینی شده که عمق هر شمع ۲۵ متر و قطر آن ۲.۵ متر است و تاکنون عملیات حفاری، آرماتوربندی و بتن‌ریزی حدود ۹۵۰ حلقه شمع به پایان رسیده است.



معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت: روش اجرای این سازه به صورت بالا به پایین است و ابتدا ستون‌ها و سقف اجرا می‌شود و پس از آن عملیات خاکبرداری ادامه پیدا می‌کند و در مراحل بعدی دیوارهای محافظ، تأسیسات الکتریکال و مکانیکال و روسازی اجرا خواهد شد.



مسیر به صورت مرحله‌ای بسته می‌شود



وی با اشاره به ضرورت حفظ جریان تردد در محدوده پروژه اظهار کرد: با توجه به شرایط شهری قم امکان مسدود کردن کامل مسیر برای مدت سه سال وجود ندارد و به همین دلیل عملیات اجرایی به صورت مقاطع پنج‌ماهه برنامه‌ریزی شده تا مسیر پس از هر مرحله دوباره برای تردد بازگشایی شود.



حلوایی‌زاده افزود: اجرای مرحله‌ای پروژه با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و جلوگیری از ایجاد اختلال گسترده در تردد شهروندان و زائران دنبال می‌شود و امیدواریم عملیات اجرایی مطابق برنامه زمان‌بندی ادامه پیدا کند.



وی ادامه داد: در صورت پیشرفت پروژه بر اساس برنامه تعیین‌شده، تونل امام موسی صدر تا پایان سال ۱۴۰۷ آماده بهره‌برداری خواهد شد.



معاون فنی و عمرانی شهرداری قم در ادامه نشست خبری به تشریح وضعیت پروژه تقاطع سه‌سطحی میدان سپاه پرداخت و گفت: این پروژه نیز با هدف کاهش تداخلات ترافیکی در یکی از محورهای مهم شهری طراحی شده و مطالعات آن حدود یک سال و نیم به طول انجامیده است.



۱۱ گزینه برای تقاطع میدان سپاه بررسی شد



وی اظهار کرد: در محدوده میدان سپاه، بلوار جمهوری با حجم قابل توجه کاربری‌های تجاری، بلوار شهید اخلاقی در محور شرقی ـ غربی و بلوار جعفر طیار که به بهره‌برداری رسیده است، نیازمند راهکاری برای جلوگیری از انتقال بار ترافیکی به خیابان شهید صدوقی بودند.



حلوایی‌زاده افزود: از سوی دیگر، محور عمار یاسر نیز در آینده به تقاطع گرمسار متصل خواهد شد و می‌تواند جریان قابل توجهی از ترافیک را به سمت بلوار آیت‌الله بروجردی هدایت کند و به همین دلیل ساماندهی این محدوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



وی ادامه داد: برای طراحی تقاطع سه‌سطحی میدان سپاه حدود ۱۱ گزینه و واریانت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت گزینه منتخب بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها شامل هزینه اجرا، وضعیت ترافیک، زمان سفر، ایمنی، ملاحظات محیط زیستی و میزان تملکات انتخاب شد.



معاون فنی و عمرانی شهرداری قم بیان کرد: در طرح نهایی، یک زیرگذر برای مسیر حرکت از جعفر طیار به سمت جمهوری جنوبی و سپس خروج به سمت پردیسان پیش‌بینی شده است.



وی با اشاره به جزئیات فنی این زیرگذر گفت: عرض مسیر در برخی نقاط به ۱۴ تا ۱۵ متر می‌رسد و در آن دو خط عبور و یک خط پارک پیش‌بینی شده است و افزایش عرض در قوس‌ها نیز مطابق الزامات آیین‌نامه‌ای برای تأمین دید کافی رانندگان در نظر گرفته شده است.



تقاطع میدان سپاه ۱۸ ماهه اجرا می‌شود



حلوایی‌زاده ادامه داد: در بخش فوقانی این مجموعه نیز یک روگذر با ارتفاع متوسط حدود ۱۰ متر طراحی شده که مسیر حرکت آن از اخلاقی غرب به سمت اخلاقی شرق خواهد بود.



وی افزود: زیرگذر طراحی‌شده صرفاً خروجی دارد و ورودی آن از روی روگذر پیش‌بینی نشده است و دسترسی‌های راستگرد و چپگرد نیز با استفاده از دوربرگردان‌ها تأمین شده‌اند.



معاون فنی و عمرانی شهرداری قم اظهار کرد: قرارداد اجرای این پروژه با سازمان عمران شهرداری قم به مبلغ ۲۵۲ میلیارد تومان و با مدت اجرای ۱۸ ماه منعقد شده است.



وی گفت: یکی از اقدامات مهم پیش از آغاز عملیات اجرایی، جابه‌جایی خط انتقال فاضلاب با قطر یک هزار و ۲۰۰ میلی‌متر بود که در اواخر سال ۱۴۰۳ انجام شد و این خط از محدوده اجرای پروژه خارج شد.



حلوایی‌زاده خاطرنشان کرد: طراحی و اجرای پروژه‌های ترافیکی در این محدوده با توجه به حجم رفت‌وآمد، تعدد محورهای ارتباطی و وجود تأسیسات زیرسطحی، نیازمند مطالعات دقیق و اجرای مرحله‌ای است و تلاش شده در هر دو پروژه، ضمن تأمین اهداف ترافیکی، میزان اختلال در تردد شهروندان به حداقل برسد.