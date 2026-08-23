نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری تک رقمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ملکمحمد قربانپور، عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد اقتصادی استان اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت تاکنون همه دستگاهها و بخشهای مختلف دست به دست هم دادهاند تا شرایط اقتصادی استان بهبود پیدا کند.
وی افزود: بانک جهانی رشد اقتصادی کشور را برای سال ۱۴۰۴ منفی ۲.۱ درصد و برای سال ۱۴۰۵ منفی ۵.۴ درصد پیشبینی کرده بود، اما با کوشش و تلاش انجامشده در حوزههای مختلف اقتصادی، این پیشبینی محقق نشد و شرایط اقتصادی به سمت بهبود حرکت کرد.
معاون اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حوزه اشتغال و بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی استان در بهار امسال ۴۱.۸ درصد بوده، در حالی که این شاخص در کشور ۴۰.۶ درصد ثبت شده است.
قربانپور با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در بسیاری از فصول پایینتر از میانگین کشور قرار داشته است، گفت: نرخ بیکاری استان در پایان سال ۱۴۰۴ تکرقمی شد و در بهار ۱۴۰۵ نیز نرخ بیکاری کشور ۷.۵ درصد و نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری ۹.۵ درصد بوده است.
وی تأکید کرد: امیدواریم با تداوم تلاشها و راهبری استاندار چهارمحال و بختیاری، بتوانیم روند بهبود شاخصهای اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم را ادامه دهیم.
معاون اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به وضعیت صادرات استان در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در سال گذشته از مبدأ استان حدود ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم و علاوه بر آن، حدود ۴۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی نیز از استان انجام شده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این صادرات مربوط به کالاهای غیرنفتی است که ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت خارجی استان ایجاد کرده است.
قربانپور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسئولیتهای اجتماعی گفت: برای نخستین بار با راهبری استاندار، اعتبارات مرتبط با مسئولیتهای اجتماعی در استان ساماندهی شد و با مشارکت بخش خصوصی، شرکتها و بانکها، بالغ بر ۱۹ مدرسه احداث یا در حال ساخت است که برخی از این مدارس نیز در هفته دولت افتتاح میشوند.
وی میزان هزینهکرد مسئولیتهای اجتماعی در این حوزه را حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
معاون اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری یکی دیگر از اقدامات مهم استان را توسعه انرژیهای تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت: موضوع ناترازی انرژی یکی از معضلات اساسی کشور است و استان چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
قربانپور ادامه داد: پیش از دولت چهاردهم، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان حدود ۶ مگاوات بود، اما با اقدامات انجامشده، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان به شکل قابل توجهی افزایش یافته و بخشی از این طرحها آماده بهرهبرداری است.
وی خاطرنشان کرد: مطالبات و پیگیریهای لازم در سطح ملی از وزیر نیرو و معاونان این وزارتخانه در حال انجام است تا سرمایهگذاریهای انجامشده در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
معاون اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سرمایهگذاری و گردشگری گفت: برای نخستین بار مرکز خدمات سرمایهگذاری استان و برنامه «شنبههای تسهیلگری» فعال شد و جلسات کارگروه تسهیل نیز به صورت منظم برگزار میشود.
وی افزود: در سفر رئیسجمهور به استان، ۱۴.۸ همت تسهیلات و اوراق برای چهارمحال و بختیاری مصوب شد که حدود ۵۲ درصد آن مربوط به اوراق و مابقی مربوط به تسهیلات است و باید در سال ۱۴۰۵ جذب شود.
قربانپور تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این منابع تعیین تکلیف شده و فرآیندهای بانکی مربوط به آن نیز در حال انجام است.
وی همچنین از تحقق حدود ۱۸ همت سرمایهگذاری بخش خصوصی واقعی در استان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: چندین پروژه نیز برای کلنگزنی در هفتههای آینده آماده شده است که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت عملیاتی خواهد شد.
معاون اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در یکی از پروژههای مهم، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری در شرکت توانآور آسیا در نظر گرفته شده و همچنین پروژههای مختلف دیگری در حوزه صنعت و خودروی استان در حال اجراست.
وی افزود: در سال گذشته ۷۱ مصوبه در ستاد مربوطه داشتیم، اما با توجه به اهمیت موضوع و با ریاست استاندار، تعداد مصوبات به ۹۵ مورد افزایش یافت که بیش از ۸۹ درصد آنها محقق شده است.
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