۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار استان چهارمحال و بختیاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری، با اشاره به شرایط سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: سال گذشته، سالی پرفرازونشیب و از جهاتی سالی امنیتی برای کشور و استان بود؛ بهگونهای که برنامههای توسعه استان همزمان تحت تأثیر بحرانهای ملی و چالشهای انباشته استانی قرار گرفت.
مردانی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه، تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمی، ناترازی انرژی و خاموشیها و افزایش هزینههای تولید ناشی از تحریمهای ظالمانه، بهویژه از سوی آمریکای جنایتکار، فضای اقتصادی کشور را با چالشهای بیشتری مواجه کرد.
وی بیان کرد: این شرایط برای استانی مانند چهارمحال و بختیاری که بخش مهمی از ظرفیت توسعه آن در حوزههای سرمایهگذاری، تولید صنعتی و کشاورزی، تکمیل زیرساختها، راه، راهآهن، آب، بهداشت و درمان و تعلیم و تربیت قرار دارد، آثار مستقیمی به همراه داشت.
استاندار چهارمحال و بختیاری، بحران آب را یکی از جدیترین محدودیتهای توسعه استان دانست و گفت: کاهش بارندگی، افت منابع آب سطحی و زیرزمینی و قرار گرفتن همه ۱۱ دشت استان در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی، نشان میدهد الگوی توسعه گذشته دیگر قابل تداوم نیست.
مردانی اضافه کرد: سال گذشته چهارمحال و بختیاری به عنوان نخستین استان دارای تنش آبی، با محدودیتهایی در فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و گردشگری مواجه شد و این مسئله ضرورت بازنگری در نظام برنامهریزی و الگوی توسعه استان را بیش از گذشته آشکار کرد.
وی با اشاره به ناآرامیهای سال گذشته افزود: چالشهای اجتماعی و امنیتی نیز موجب شد بخشی از ظرفیت مدیریت اجرایی کشور و استان از مسیر توسعه بلندمدت به سمت مدیریت بحران، حفظ ثبات و استمرار خدمات عمومی هدایت شود.
مردانی خاطرنشان کرد: در شرایط عادی، سالانه حدود ۲۴ جلسه شورای تأمین برگزار میشود، اما در سال گذشته ۵۶ جلسه شورای تأمین در استان برگزار شد که نشاندهنده حجم چالشهای اجتماعی و امنیتی استان بود.
وی ضمن تقدیر از مجموعه دستگاههای اجرایی، قضایی، امنیتی و نظامی استان گفت: با وجود همه این چالشها، ثبات و استمرار خدمات عمومی حفظ شد و از همه دستگاههایی که در این زمینه تلاش کردند، قدردانی میکنم.
آب، انرژی و سرمایهگذاری؛ اولویتهای توسعه استان
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: شرایط دشوار سال گذشته، اولویتهای جدیدی را برای توسعه استان آشکار کرد که از جمله آنها میتوان به آب، انرژی، تکمیل پروژههای نیمهتمام، سرمایهگذاری بخش خصوصی، تابآوری زیرساختها، توسعه صنایع برق و انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش بهرهوری، مهارتآموزی و تقویت اقتصاد محلی اشاره کرد.
مردانی گفت: یکی از سیاستهای دولت وفاق ملی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است و در این حوزه نیز اقدامات خوبی در استان انجام شده است؛ پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، ظرفیت انرژی خورشیدی استان حدود ۶ مگاوات بود، اما امروز ۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار شده و برای نزدیک به هزار مگاوات نیز موافقتنامه صادر و برای حدود ۶۰۰ مگاوات مجوز صادر شده است.
وی ادامه داد: عزم و اراده مدیریت استان برای حل مسائل تولید، افزایش بهرهوری، مهارتافزایی، اشتغال، کارآفرینی و جذب سرمایه جدی است و در این مسیر از ظرفیت فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و رسانهها استفاده خواهیم کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به راهاندازی «شنبههای سرمایهگذاری» و فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: هر هفته صبح شنبه در همین سالن برای بررسی مشکلات سرمایهگذاران و تولیدکنندگان جلسه برگزار میکنیم و تلاش داریم موانع پیش روی تولید و سرمایهگذاری را برطرف کنیم.
مردانی مهمترین برنامه سال گذشته را سفر رئیسجمهور به چهارمحال و بختیاری در روزهای دهم و یازدهم دیماه عنوان کرد و گفت: این سفر، هفدهمین سفر استانی دولت وفاق ملی بود که با هدف بررسی مستقیم مسائل استان، گفتوگو با فعالان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و در نهایت تصمیمگیری در شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام شد.
وی افزود: با حمایت مسئولان ملی و ظرفیت شورای راهبری توسعه استان، در مجموع ۲۶.۸ همت اعتبار برای سالهای ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ در قالب مصوبات سفر رئیسجمهور برای چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت اخذ مجوز ماده ۲۳ برای پروژههای عمرانی، تصریح کرد: امروز دولت برای پروژهای که مجوز ماده ۲۳ نداشته باشد، اعتبار اختصاص نمیدهد و به همین دلیل یکی از اقدامات جدی مدیریت استان، پیگیری اخذ مجوزهای لازم برای پروژههای مهم بوده است.
مردانی درباره سد غدیر باباحیدر گفت: این پروژه با وجود افتتاح در دولت شهید رئیسی، با ۱۲ ایراد و اشکال فنی و همچنین مشکل مجوز زیستمحیطی مواجه بود که با پیگیریهای انجامشده، مجوز زیستمحیطی اخذ و اشکالات فنی نیز برطرف شد.
وی افزود: این سد برای تأمین آب شرب و کشاورزی حدود ۱۲۵ هزار نفر از جمعیت شهرستان فارسان نقش مهمی دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت و درمان گفت: بخش الحاقی بیمارستان هاجر با ۲۳۷ تخت، دو اتاق عمل جراحی قلب باز، دستگاه آنژیوگرافی و تجهیزات تخصصی تشخیصی و درمانی آماده بهرهبرداری است.
مردانی ادامه داد: با تجهیز این مجموعه، بخشی از بیماران قلبی و سرطانی استان که پیش از این برای درمان مجبور به سفر به شهرهایی مانند اصفهان، تهران و شیراز بودند، میتوانند خدمات تخصصی مورد نیاز خود را در شهرکرد دریافت کنند.
وی بیان کرد: هزینه احداث و تجهیز بخش الحاقی بیمارستان هاجر با قیمتهای امروز نزدیک به پنج همت برآورد میشود و امیدواریم با حضور مسئولان ملی در هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین از پیگیری پروژههای بیمارستان سیدالشهدا(ع) فارسان، بیمارستان لردگان و کلینیک لردگان خبر داد و گفت: کلینیک لردگان نیز با حضور مسئولان ملی افتتاح و عملیات اجرایی بخش الحاقی بیمارستان لردگان با اخذ مجوز ماده ۲۳ آغاز خواهد شد.
مردانی با اشاره به دغدغه تأمین آب شرب پایدار استان، اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویتهای ما این است که آب شرب پایدار و سالم را به منازل مردم برسانیم.
وی افزود: طرح آبرسانی بن ـ بروجن که بخشی از آن در دولت شهید رئیسی به بهرهبرداری رسید، موجب شد بخش قابل توجهی از جمعیت استان از آب شرب پایدار برخوردار شوند و تکمیل این طرح نیز در دستور کار قرار دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری درباره طرح تأمین آب شهرستان بروجن گفت: پس از سالها پیگیری، مجوزهای زیستمحیطی و تخصیص آب مورد نیاز این طرح اخذ شد و در سفر رئیسجمهور نیز حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شد.
مردانی ادامه داد: برای تأمین آب شهر سردشت و ۵۳ روستای شهرستان لردگان نیز پروژه انتقال آب از چشمه آتشگاه توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) سپاه در حال اجراست و با جدیت پیگیر تأمین اعتبار و تکمیل این پروژه هستیم.
راهآهن؛ یکی از اولویتهای اصلی زیرساختی چهارمحال و بختیاری
وی با اشاره به پروژههای حوزه راه و زیرساخت گفت: یکی از اولویتهای اصلی استان، راهآهن مبارکه ـ سفیددشت ـ شهرکرد است که هماکنون حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: سال گذشته با وجود همه تنگناها و محدودیتها، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار این پروژه تزریق شد و در ابتدای سال جاری نیز ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.
مردانی گفت: در سفر وزیر راه و شهرسازی نیز مقرر شد این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد، اما شرایط کشور و وضعیت جنگی موجب ایجاد وقفه در روند اجرای آن شد و امیدواریم با تأمین اعتبار، پروژه راهآهن هرچه سریعتر تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به سهم بالای پروژههای راه و راهآهن در مصوبات سفر رئیسجمهور اظهار کرد: از مجموع ۲۶.۸ همت مصوبات سفر رئیسجمهور به استان، حدود ۱۷.۲ همت به حوزه راه و راهآهن اختصاص یافته است.
استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بسیاری از پروژههای عمرانی استان هماکنون فعال هستند، هرچند پیمانکاران مطالباتی دارند و شرایط کشور موجب شد بخشی از تأمین منابع مالی پروژهها به سال جاری منتقل شود.
مردانی تأکید کرد: هدف مدیریت استان این است که منابع محدود را به سمت پروژههای اولویتدار و قابل بهرهبرداری هدایت کند و در این مسیر، حل مشکلات مردم، تکمیل زیرساختها، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال، معیار اصلی ارزیابی عملکرد خواهد بود.
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