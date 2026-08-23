به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز یکشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دولت خوزستان با اشاره به برنامههای این هفته اظهار کرد: امسال ۸۴ پروژه عمرانی جدید با اعتبار ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کلنگزنی میشود و ۱۶۰۸ پروژه نیز به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: در بخش اقتصادی هم ۹۶ پروژه با اعتبار پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کلنگزنی و ۲۱۴ پروژه به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات افتتاح میشود.
دبیر ستاد گرامیداشت هفته دولت خوزستان با اشاره به سفر سه مقام ملی به استان در این ایام گفت: وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در هفته دولت به خوزستان سفر میکنند.
نجاتی همچنین بر ضرورت حضور مدیران در برنامههای مردمی تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی باید در کنار برگزاری نمایشگاه خدمات دولت، هر شب با حضور یک مدیرکل عملکرد یکساله مجموعه خود را برای مردم تشریح کنند.
وی با بیان اینکه خدمات دولت بخشی از خدمات نظام جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: مردم حق دارند از تلاشهای فرزندان خود در دولت مطلع شوند و همه ما باید با وحدت و همدلی خوزستان را به نقطه مطلوب برسانیم.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در بخش دیگری از سخنانش به شرایط سخت استان در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: در دوره اغتشاشات، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و جنگ اخیر در جنوب کشور، استاندار و مدیران استان با وجود تهدیدها در کنار مردم ماندند و امور را با جدیت پیگیری کردند.
وی ادامه داد: با مدیریت مجموعه استان هم تأمین کالاهای اساسی انجام شد و هم از بروز اختلال در بنادر جلوگیری شد.
نجاتی، یکی از دستاوردهای مهم استان را ساماندهی وضعیت کارگران شرکتهای صنعتی بزرگ دانست و اظهار کرد: پس از حملات به واحدهایی مانند پتروشیمی و فولاد خوزستان، با پیگیریهای مستمر کمیسیون کارگری شمار کارگران اخراجی از ۵۰ هزار نفر به زیر پنج هزار نفر رسید.
وی با اشاره به کاهش محسوس قطعیهای برق در خوزستان نسبت به سال گذشته افزود: با وجود جنگ و موشکباران، سیستم مدیریت استان با قدرت به کار خود ادامه داد و هماهنگی بینبخشی به شکل جدی دنبال شد.
معاون استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم انعکاس خدمات دولت از طریق رسانهها و فضای مجازی گفت: روابطعمومیها باید دستاوردهای یکساله دستگاهها را در قالب کلیپ، متن و گفتگو به مردم منتقل کنند تا امید و نشاط اجتماعی تقویت شود.
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