خوزستان زخم خورده بی عدالتی/ پول فروش فولاد خوزستان به تهران رسید

سید شکر خدا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از فروش 27.5 درصد سهام شرکت فولاد اهواز بر اساس اصل 44 قانون اساسی در هفته گذشته در بورس تهران خبر داد و اظهار کرد: همه مردم استان خوزستان اطلاع دارند که اگر همت و تلاشهای شبانه روزی کارگران و کارشناسان شرکت فولاد خوزستان در 30 سال گذشته نبود، شاید سرنوشت این شرکت به گونه ای دیگر رقم می خورد.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در گرمای 50 درجه و زیر موشک باران و توپخانه دشمن بعثی در دوران دفاع مقدس و پس از آن هجوم ریز گردها در سالهای گذشته و در پای کوره های ذوب، این کارگران بودند که نگذاشتند چرخه تولید این کارخانه از کار بیفتد. مردم اطراف این شرکت وقتی لباس سفیدی را می شویند و روی بند می اندازند پس از یک ساعت پر از دوده و آلاینده های فولاد می شود.



وی عنوان کرد: آیا این انصاف و عدالت است که از سه هزار و 500 میلیارد تومان فقط 300 میلیارد تومان سهم خوزستان شود، آیا سزاوار است که با وجود این همه صدمه زیست محیطی و تلاش کارگران زحمتکش برای سر پا نگه داشتن این شرکت 200 میلیارد تومان از محل فروش این کارخانه را برای ساخت اتوبان تهران- پرند تخصیص دهند.



رئیس مجمع نمایندگان خوزستان خطاب به رئیس جمهور گفت: دکتر احمدی نژاد، شما که شعار اصلی تان عدالت بود؛ کجای این اقدام بویی از عدالت دارد، در جایی که پروژه قطار شهری اهواز به خاطر 100 میلیارد تومان متوقف می شود و در روزهای گذشته نیز 200 نفر از کارگران آن به دلیل عدم تامین اعتبار اخراج می شوند.



وی افزود: چرا اولویت اول فروش سهام شرکت را به کارگران و کارمندان و همچنین شرکت فولاد خوزستان اختصاص ندادید، کسانی که همه عمر مفید خود را پای کوره های ذوب در گرمای 50 درجه اهواز قرار دادند؛ آیا در مقابل این افراد زحمتکش پاسخی قانع کننده دارید.



نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم خوزستان حق بزرگی بر گردن نظام دارند. مگر نه همین استان بود که حضرت امام خمینی(ره): فرمودند: "خوزستان دین خود را به اسلام ادا کرد"پس چرا مسئولان دین خود را به این مردم رنج کشیده که روی دنیایی از ذخایر نفت و گاز و سایر نعمات الهی زندگی می کنند ادا نکردند و خوزستان پس از 24 سال از پایان جنگ هنوز جنگ زده است.



سید شکرخدا موسوی در پایان تاکیدکرد: آقای احمدی نژاد، به عنوان رییس مجمع نمایندگان خوزستان از شما درخواست می کنم دستور دهید حداقل 70 درصد از سه هزار و 500 میلیارد ناشی از محل فروش 27.5 درصد اخیر فولاد خوزستان را برای توسعه عمرانی استان و پروژه های نیمه تمام اختصاص دهید و قطعا این اقدام در ذهن تمام خوزستانی ها برای همیشه باقی و به یادگار خواهد ماند.