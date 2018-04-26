بازی مقابل تیم صنعت نفت و تماشاچیانش لذت خاصی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی عصر امروز در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل تیم فوتبال صنعت نفت آبادان افزود: بازی فردا یک بازی تشریفاتی میان دو تیم صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان است و خوشحالیم از این بابت که در شرایط سخت با یکدیگر رویارو نشدیم آن‌هم شرایطی که شاید نفت می‌خواست آسیایی شود و یا ما برای ماندگاری در لیگ برتر می‌جنگیدیم.

وی اظهار کرد: به‌هرحال بازی کردن مقابل تیم صنعت نفت و تماشاچیان آن لذتی خاص دارد و امیدواریم که یک بازی به‌طور کامل خوزستانی را فردا به نمایش بگذاریم و مردم لذت ببرند. ما برای کسب سه امتیاز و ارتقای جایگاهمان در جدول به میدان می‌رویم هرچند که نفت با غلبه بر ما جایگاهش در جدول تغییر نمی‌کند اما اینکه بخواهد مقابل هواداران و تماشاچیانش حیثیتی بازی کند دور از انتظار نیست و آخرین بازی خود را خوب ارائه دهد. امیدوارم بازی فردا بازی خوب و تماشاگرپسند باشد و مردم راضی از استادیوم بیرون روند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان تصریح کرد: در زمان حاضر نمی‌دانم که شرایطم برای ماندگاری در تیم استقلال خوزستان چگونه خواهد بود و چه پیش می‌آید البته یک یا دو پیشنهاد نصف و نیمه دارم اما شرایط هنوز ۱۰۰ درصد نیست.

ویسی افزود: اولویت نخست من آن است که در تیم استقلال خوزستان باقی بمانم به‌هرحال در این تیم زحمت کشیدیم و تیم به‌طور عجیبی امسال اداره شد و در لیگ برتر باقی ماند و دوست دارم یک سال بهتر دیگری را در کنار این بچه‌ها سپری کنیم؛ اما نمی‌دانم چه پیش می‌آید، هیچ پیشنهاد قطعی تاکنون نداشته‌ام.

وی اظهار کرد: شیخ ویسی را به دلیل محرومیت در بازی فردا مقابل نفت نداریم ضمن اینکه برخی از بازیکنانمان همچون جونیور، فرید بهزاد کریمی، آرام طبع، فرزاد بهمنی، دانیال ماهینی، اسماعیل شریفات و یعقوب کریمی که پیش‌تر به‌صورت فیکس در تیم بازی می‌کردند اکنون به دلیل مصدومیت در بازی فردا نیستند.

ویسی درباره حضور سفیر برزیل به‌عنوان میهمان ویژه دیدار فردا تصریح کرد: وقتی اسم خوزستان و به‌طور خاص آبادان به میان می‌آید؛ نام برزیل هم در کنار نام آبادان می‌آید. به‌طور حتم حس بسیار خوبی برای تمام ما خوزستانی است خوشحالیم از اینکه سفیر برزیل فردا دیدار تیم‌های برزیل ایران یعنی صنعت نفت و استقلال خوزستان را از نزدیک تماشا می‌کند و امیدواریم این ارتباطات بیشتر از پیش شود و در آن‌سوی دنیا هم بدانند که در ایران شهری هست که از آن به‌عنوان برزیل کوچک یاد می‌شود که هم فوتبالشان، هم مردمشان و هم مرامشان با مردم برزیل مشابهت دارد. بنده در دیاری که از کشور برزیل دیدم این تشابهات را به‌وضوح دیدم و سبب تعجبم شد، امیدواریم حضور سفیر برزیل برای فوتبال خوزستان خوش‌یمن باشد و یک بازی بسیار خوبی را هم از نزدیک ببینند.