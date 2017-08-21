۶۰ پروژه هفته دولت در سوادکوه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجواد توحیدی مقدم عصردوشنبه، در جلسه شورای ادارای شهرستان سوادکوه، با گرامیداشت یاد امام و شهدا، بویژه شهدای دولت، با اشاره به اقتدار همه جانبه نظام، بر وحدت و همدلی میان همه ارکان از ذیل تا صدر برای حفظ قوام نظام تأکید کرد و گفت: باید این وحدت را در عمل نیز نشان دهیم و وظیفه اصلی ما تقویت نظام و خدمت به مردم بر اساس قانون است.

فرماندار سوادکوه با اشاره به اهمیت نقش مدیریت در برنامه‌ریزی گفت: برای پیشبرد اهداف تنها پول و امکانات مهم نیستند، بلکه نیروی انسانی متعهد، خلاق، اندیشه‌ورز و اخلاق‌مدار نیز بسیار مهم است و با مدیریت مناسب می‌توان از آن استفاده بهینه کرد.

توحیدی با اشاره به نزدیک بودن هفته دولت گفت: در این هفته ۶۰ پروژه بزرگ و کوچک در شهرستان با مبلغ ۲۵ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد و در این رابطه بیشتر پروژه‌هایی انجام گرفته که دارای ۹۸ درصد پیشرفت بوده‌اند.

وی در رابطه با مشکلات آب شرب روستاهای شهرستان گفت: در گذشته به‌واسطه بارندگی مناسب، بسیاری از روستاها از چشمه‌های نزدیک روستا، بدون کنتور آبرسانی کرده‌اند و مصرف بی‌رویه داشته‌اند که اکنون به دلیل کاهش بارندگی، باید مدیریت بهینه مصرف مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به شروع به کار دوره جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر تقویت جایگاه نهاد شورا تأکید کرد و افزود: تنها ملاک انجام کار، ملاقات با مردم نبوده و سازوکار دموکراسی اداری نیز اینگونه نیست؛ بلکه باید ابتدا کارشناسان به ارباب‌رجوع پاسخ دهند و در صورت عدم توانایی در پاسخگویی به سلسله مراتب بالاتر مراجعه شود و فلسفه وجودی شورا نیز همین است.

فرماندار سوادکوه در رابطه با ادامه روند تعریض محور سوادکوه نیز گفت: تاکنون پیگیری‌های زیادی انجام شده و باید این مطلب را نیز درنظر داشت که هر منطقه در کشور دارای حق‌السهم مشخصی است و برای تعریض این محور تا کنون حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه و قول داده شده که تا پایان شهریور نیز مبالغی برای تملک اراضی بالازیراب و سرخ‌کلا تزریق گردد.

وی در رابطه با مشکلات زمین فوتبال شهر زیراب گفت: تعهدات نباید بیشتر از توان ما باشد که در رابطه با زمین فوتبال زیراب اینگونه بوده و با ۱۵ میلیون تومان، قول ۳۰۰ میلیون تومانی داده شده که این امر موجب ایجاد ذهنیت منفی در مردم می‌شود.

توحیدی مقدم با بیان اینکه مهلت کارت ملی قدیمی تا پایان سال ۹۶ است، افزود: سهمیه شهرستان برای کارت ملی هوشمند ۱۰ هزار نفراست که تنها ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر کارت ملی هوشمند دریافت کرده‌اند که این امر نیازمند مشارکت بیشتر مردم در این زمینه است.