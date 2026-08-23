به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در هفته دولت سال جاری، ۲۷ پروژه در زیربخش‌های مختلف از جمله آب‌وخاک، باغبانی و گلخانه‌ای، دام، طیور، مکانیزاسیون، منابع طبیعی و شیلات با اعتباری بالغ بر ۷۴۰ میلیارد تومان در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد.



وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی این پروژه‌ها، تصریح کرد: با عملیاتی‌شدن این طرح‌ها، ۴۰۴ نفر اشتغال مستقیم و ۲۰۸ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده و در مجموع ۴۷۲ خانوار از خدمات و مزایای این پروژه‌ها بهره‌مند خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با ارائه گزارشی از دستاوردهای اخیر، به تشریح اقدامات گسترده این سازمان در بازه زمانی یک‌ساله پرداخت و با اشاره به تداوم فعالیت‌های اجرایی، بیان کرد: در بازه زمانی از هفته دولت ۱۴۰۴ تا هفته دولت ۱۴۰۵، با تجمیع دستاوردهای حاصل از پروژه‌های دهه فجر ۱۴۰۴، هفته جهاد کشاورزی ۱۴۰۵ و هفته دولت ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۵۷ طرح کلیدی در سطح استان به بهره‌برداری رسیده است.

صیادی، تصریح کرد: این حجم از پروژه‌ها که بااعتبار بالغ بر ۱.۸ همت اجرا شده‌اند، نقشی شایانی در اقتصاد منطقه ایفا کرده‌اند، به‌طوری که منجر به اشتغال‌زایی ۶۸۷ نفر به‌صورت مستقیم و ۶۴۳ نفر به‌صورت غیرمستقیم شده و در مجموع، ۶۳۹۱ خانوار در استان لرستان از خدمات و مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شده‌اند.