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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

بهره‌برداری از ۲۷ پروژه کشاورزی طی هفته دولت در لرستان

بهره‌برداری از ۲۷ پروژه کشاورزی طی هفته دولت در لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از بهره‌برداری از ۲۷ پروژه کشاورزی در این استان طی هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در هفته دولت سال جاری، ۲۷ پروژه در زیربخش‌های مختلف از جمله آب‌وخاک، باغبانی و گلخانه‌ای، دام، طیور، مکانیزاسیون، منابع طبیعی و شیلات با اعتباری بالغ بر ۷۴۰ میلیارد تومان در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی این پروژه‌ها، تصریح کرد: با عملیاتی‌شدن این طرح‌ها، ۴۰۴ نفر اشتغال مستقیم و ۲۰۸ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده و در مجموع ۴۷۲ خانوار از خدمات و مزایای این پروژه‌ها بهره‌مند خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با ارائه گزارشی از دستاوردهای اخیر، به تشریح اقدامات گسترده این سازمان در بازه زمانی یک‌ساله پرداخت و با اشاره به تداوم فعالیت‌های اجرایی، بیان کرد: در بازه زمانی از هفته دولت ۱۴۰۴ تا هفته دولت ۱۴۰۵، با تجمیع دستاوردهای حاصل از پروژه‌های دهه فجر ۱۴۰۴، هفته جهاد کشاورزی ۱۴۰۵ و هفته دولت ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۵۷ طرح کلیدی در سطح استان به بهره‌برداری رسیده است.

صیادی، تصریح کرد: این حجم از پروژه‌ها که بااعتبار بالغ بر ۱.۸ همت اجرا شده‌اند، نقشی شایانی در اقتصاد منطقه ایفا کرده‌اند، به‌طوری که منجر به اشتغال‌زایی ۶۸۷ نفر به‌صورت مستقیم و ۶۴۳ نفر به‌صورت غیرمستقیم شده و در مجموع، ۶۳۹۱ خانوار در استان لرستان از خدمات و مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شده‌اند.

کد مطلب 6925369

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