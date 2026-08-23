سرمربی پیکان: بازی مقابل خیبر با داشتن پشتوانه هواداران کار آسان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی در نشست خبری قبل از بازی مقابل خیبر خرم‌آباد در سخنانی با تأکید بر اینکه بازی‌کردن مقابل خیبر که باتوجه‌به پشتوانه مردمی و هوادارانی که دارد کار آسانی نیست، اظهار داشت: شاید تیم پیکان هوادار خاص و گسترده‌ای نداشته باشد، اما تیمی باشخصیت و قابل‌احترام است.

وی با بیان اینکه دوست داریم کیفیت فنی و شرایط به‌گونه‌ای باشد که مقابل تمام تیم‌ها به‌عنوان تیمی باشخصیت شناخته شویم، گفت: پیکان از نظر ساختار سخت‌افزاری و کیفیت بازیکنان ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند به پیشرفت فوتبال کمک کند و هدف ما این است که بتوانیم این ظرفیت را به‌خوبی نشان دهیم.

سرمربی پیکان تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تیم هایی مانند خیبر برای فوتبال ایران ضروری است و حضور دوباره این تیم در لیگ، موجب اتفاقات مثبت می‌شود، تصریح کرد: ریکاوری تیم از جمله مواردی است که ما روی آن تمرکز کرده‌ایم، به نظر می‌رسد که دو تیم هم شناخت خوبی از همدیگر دارند.

الهامی در ادامه با اشاره به جوان بودن تیم پیکان، گفت: در مورد مصدومان تیم هم اجازه بدهید تا اعلام نهایی کادر پزشکی صبر کنیم؛ برخی بازیکنان با شرایط فشرده مسابقات دچار آسیب‌دیدگی‌هایی شده‌اند و باید ببینیم فردا مجوز بازی دریافت می‌کنند یا خیر.

وی ادامه داد: حضور هواداران پرشور و فضای خاص ورزشگاه می‌تواند یک تجربه مهم برای بازیکنان جوان باشد و به آن‌ها کمک کند در ادامه مسیر پخته‌تر شوند.