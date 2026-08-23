به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مرادی از برگزاری دوره چندمنظوره شهید چمران ویژه کنکوریهای ۱۴۰۵ استان مرکزی خبر داد و گفت: هدف اصلی این دوره، ایجاد فرصتی برای دانشآموزان است تا پیش از ورود به دانشگاه، فعالیتهای دانشجویی و تشکیلاتی آشنا شوند و تجربهای متفاوت از دوران پیش روی خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه ورود به دانشگاه یکی از مهمترین مراحل زندگی دانشآموزان است، ادامه داد: ما در دوره شهید چمران تلاش کردهایم فضایی فراهم کنیم که دانشآموزان فقط درباره دانشگاه نشنوند، بلکه بخشی از فضای دانشگاه و زندگی دانشجویی را از نزدیک تجربه کنند.
فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان مرکزی افزود: یکی از بخشهای مهم این دوره، مشاوره برای انتخاب رشته، دانشگاهگردی و آشنایی نزدیک با محیط دانشگاه است.
مرادی ادامه داد: دانشگاه محل رشد شخصیت، یادگیری مهارتهای اجتماعی، پیدا کردن دوستان جدید و تجربه مسئولیتپذیری باشد به همین دلیل تلاش کردهایم دوره شهید چمران تجربهای متنوع و اثرگذار برای شرکتکنندگان رقم بزند.
وی خطاب به کنکوریهای ۱۴۰۵ گفت: اگر قرار است چند ماه دیگر وارد دانشگاه شوید، چه بهتر که قبل از آن یک بار این فضا را از نزدیک تجربه کنید شاید همین چند روز باعث شود با شناخت و آمادگی بیشتری قدم به دانشگاه بگذارید.
فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان مرکزی بیان کرد: دوره شهید چمران را میتوان یک شروع دانست؛ شروع آشنایی با دنیایی که بعد از مدرسه پیش روی دانشآموزان قرار دارد. امیدواریم شرکتکنندگان با تجربهای خوب، دوستانی تازه و نگاه روشنتری نسبت به آینده از این دوره خارج شوند.
گفتنی است دوره چندمنظوره شهید چمران ویژه کنکوریهای ۱۴۰۵ از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ بصورت رایگان برگزار میشود و مهلت ثبتنام این دوره تا ۱۰ شهریورماه خواهد بود.
علاقهمندان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاههای سراسر استان مرکزی مراجعه کنند.
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