هفته دولت با عطرافشانی مزار شهدا در خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم که با حضور مسئولان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان با نثار گل و گلاب و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند.

حاضران در این آیین معنوی ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر، بر ادامه راه شهدا، خدمت صادقانه به مردم و تلاش در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا به مناسبت آغاز هفته دولت، فرصتی برای تجلیل از مقام شامخ شهیدان و یادآوری فرهنگ ایثار، شهادت و خدمت بی‌منت به مردم بود.