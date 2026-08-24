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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۵

هفته دولت با عطرافشانی مزار شهدا در خراسان شمالی آغاز شد

هفته دولت با عطرافشانی مزار شهدا در خراسان شمالی آغاز شد

بجنورد- همزمان با آغاز هفته دولت، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا در آستان مقدس سلطان سید عباس (ع) بجنورد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم که با حضور مسئولان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان با نثار گل و گلاب و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند.

حاضران در این آیین معنوی ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر، بر ادامه راه شهدا، خدمت صادقانه به مردم و تلاش در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا به مناسبت آغاز هفته دولت، فرصتی برای تجلیل از مقام شامخ شهیدان و یادآوری فرهنگ ایثار، شهادت و خدمت بی‌منت به مردم بود.

کد مطلب 6925579

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