۲۰۶ پروژه کشاورزی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هادربادی، اظهار داشت: هفته دولت فرصت مغتنمی برای بیان دستاوردها و توانمندی های دولت و معرفی پتانسیل ها و توانمندی های بخش کشاورزی استان است.

وی با تاکید بر اینکه در هفته دولت امسال 206 پروژه زیربنایی بخش کشاورزی به بهره برداری می رسد، افزود: بیشترین تعداد پروژه ها در بخش آب و خاک با 163 پروژه، منابع طبیعی 26 پروژه، امور دام هفت پروژه، باغبانی دو پروژه، ترویج یک پروژه، زراعت دو پروژه، صنایع دو پروژه، عشایر دو پروژه و مکانیزاسیون یک پروژه است.

وی تصریح کرد: برای اجرای این تعداد پروژه مبلغ 256 میلیون و 715 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و تسهیلات هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: با اجرای این پروژه ها برای310 نفر اشتغال پایدار و13 هزار و 632 خانوار از مزایای این طرح ها بهره مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه شهرستان بیرجند با 59 پروژه بیشترین طرح های قابل افتتاح در هفته دولت سال جاری را به خود اختصاص داده است، یادآورشد: تعداد 30طرح در نهبندان،24 طرح در بشرویه، 23طرح در درمیان، 23 طرح در فردوس ،22 طرح در قاین، 19 طرح در سرایان و 6 طرح در شهرستان سربیشه اجرا شده است.

هادربادی عنوان کرد: برگزاری جلسات مشترک با تولیدکنندگان در مراکز جهاد کشاورزی، دیدار با خانواده های معزز شهداء جانبازان و ایثارگران، اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی و اطلاع رسانی خدمات بخش کشاورزی و... از دیگر برنامه های این سازمان در هفته دولت خواهد بود.