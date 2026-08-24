خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همدلی در سیستان و بلوچستان، ریشه در تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی مردمانی دارد که سال‌ها در کنار یکدیگر، با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی، بر پایه اشتراکات دینی، ملی و فرهنگی زیسته‌اند.

این همزیستی مسالمت‌آمیز، وحدت را از یک شعار مناسبتی فراتر برده و به سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت انسجام، امنیت و توسعه استان تبدیل کرده است.

سیستان و بلوچستان با برخورداری از تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی، ظرفیت کم‌نظیری برای معرفی الگوی همدلی و همزیستی در ایران اسلامی دارد؛ الگویی که در آن تفاوت‌ها نه عامل جدایی، بلکه فرصتی برای شناخت متقابل، همکاری و تقویت پیوندهای مشترک است.

صیانت از این سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد و همدلی میان اقوام و مذاهب، ضرورتی انکارناپذیر است.

حفظ وحدت، مسئولیتی مشترک است که با مشارکت مردم، بزرگان، علما و نخبگان فرهنگی می‌تواند بیش از گذشته در جامعه نهادینه شود. سیستان و بلوچستان امروز می‌تواند با تکیه بر فرهنگ غنی و روحیه همبستگی مردم خود، نمونه‌ای روشن از وحدت و انسجام برای سراسر کشور و جهان اسلام باشد.

سیستان و بلوچستان مهد وحدت و فرهنگ

محمدهادی طهرانی مقدم، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: سیستان و بلوچستان از گذشته در تاریخ خود، از شمال تا جنوب، سرشار از وحدت، فرهنگ، تمدن، آداب و سنت‌های اصیل بوده است و این ویژگی‌ها، بخشی مهم از هویت این منطقه را شکل داده است.

وی ادامه داد: در کنار این پیشینه و ظرفیت‌های فرهنگی، سیستان و بلوچستان را می‌توان به‌عنوان نماد وحدت در سراسر ایران اسلامی معرفی کرد؛ چراکه مردم این استان در طول سال‌های گذشته، وحدت و اتحاد خود را به شکل‌های مختلف نشان داده‌اند.

طهرانی مقدم با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: هرکس بر طبل تفرقه بکوبد، باید بداند که مردم به‌خوبی مشخص کرده‌اند که این وحدت و اتحاد، هیچ‌گاه برای آنان قابل چشم‌پوشی نیست و مردم سیستان و بلوچستان، حفظ این انسجام را همواره مورد توجه قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که در اتفاقات و حوادث تروریستی نیز نشان داده شده است، دشمنان به شیعه و سنی رحم نخواهند کرد و خون شیعه و سنی در بسیاری از عملیات‌های تروریستی در کنار یکدیگر بر زمین ریخته شده است؛ این واقعیت نشان می‌دهد که در برابر اقدامات تروریستی، تفاوتی میان شیعه و سنی وجود ندارد و هدف دشمن، ضربه زدن به امنیت و آرامش مردم استان است.

وحدت و امنیت؛ پایه‌های توسعه و پیشرفت سیستان و بلوچستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، حافظان امنیت نیز با اتحاد و در کنار یکدیگر برای تأمین امنیت مردم استان تلاش می‌کنند و این همکاری و همدلی، اهمیت وحدت را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی وحدت و امنیت را یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه و پیشرفت سیستان و بلوچستان دانست و گفت: وحدت و امنیت، بستر سرمایه‌گذاری در استان سیستان و بلوچستان است و بدون وجود امنیت، زمینه لازم برای شکل‌گیری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم نخواهد شد.

طهرانی مقدم تأکید کرد: حفظ امنیت و وحدت در استان، موضوعی است که ارتباط مستقیمی با آینده سیستان و بلوچستان دارد و مردم نیز در حوادث مختلف نشان داده‌اند که در برابر تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه، از وحدت و اتحاد خود دفاع خواهند کرد.

وحدت؛ ارزشمندترین سرمایه جامعه

محمدعلی ابراهیمی، رئیس موزه جنوب شرق در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: وحدت، ارزشمندترین سرمایه‌ هر جامعه‌ای است؛ سرمایه‌ای که اگر به‌درستی حفظ و تقویت شود، می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت، آرامش و سربلندی مردم باشد.

وی تأکید کرد: وحدت، به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌ها نیست، بلکه به معنای احترام به تفاوت‌ها و قرار گرفتن همه مردم در کنار یکدیگر برای ساختن آینده‌ای بهتر است.

ابراهیمی اظهار کرد: سیستان و بلوچستان نمونه‌ای روشن از این حقیقت است؛ این استان با مردمانی شریف، نجیب، مهمان‌نواز و برخوردار از فرهنگ‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند، همواره نشان داده است که می‌توان در عین داشتن تفاوت‌های قومی و مذهبی، در کنار یکدیگر زندگی کرد، در این منطقه، شیعه و سنی، بلوچ و سیستانی، اقوام و طوایف مختلف، همه بخشی از هویت بزرگ و مشترک ایران اسلامی هستند.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت روحیه همدلی و وحدت نیاز داریم؛ دشمنان پیشرفت این سرزمین تلاش می‌کنند میان مردم فاصله ایجاد کنند و اختلافات را بزرگ‌نمایی کنند؛ اما ما نباید اجازه دهیم اختلاف سلیقه‌ها یا تفاوت‌های قومی و مذهبی، اصل برادری و منافع مشترک مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد.

سیستان و بلوچستان ظرفیت های فراوانی برای پیشرفت دارد

رئیس موزه جنوب شرق کشور افزود: سیستان و بلوچستان برای پیشرفت، ظرفیت‌های فراوانی دارد؛ از نیروی انسانی جوان و توانمند گرفته تا موقعیت جغرافیایی ویژه، ظرفیت‌های اقتصادی، مرزی، دریایی، کشاورزی و گردشگری؛ بهره‌گیری درست از این ظرفیت‌ها زمانی امکان‌پذیر است که همه مردم استان احساس کنند در ساختن آینده خود سهیم هستند و صدای آنان شنیده می‌شود.

وی تصریح کرد: وحدت زمانی معنا پیدا می‌کند که در عمل، عدالت، احترام و فرصت برابر برای همه مردم وجود داشته باشد؛ جوان سیستان و بلوچستان باید بتواند با امید به آینده نگاه کند، استعدادهای خود را شکوفا سازد و مطمئن باشد که تعلق قومی یا مذهبی، مانعی برای پیشرفت او نخواهد بود.

ابراهیمی ادامه داد: آینده سیستان و بلوچستان را می‌توان با تکیه بر وحدت، اعتماد و مشارکت مردم ساخت؛ اگر دست در دست یکدیگر بگذاریم، از ظرفیت‌های مشترک استفاده کنیم و منافع عمومی را بر اختلافات ترجیح دهیم، این استان به الگویی از همزیستی، برادری و توسعه تبدیل می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وحدت، فقط یک شعار نیست؛ یک مسئولیت مشترک است، مسئولیتی که بر دوش همه ما قرار دارد؛ از مسئولان و نخبگان گرفته تا علما، بزرگان، جوانان و تک‌تک مردم. آینده روشن سیستان و بلوچستان، در گرو همین همدلی و کنار هم ایستادن است.