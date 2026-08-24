به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۱۲ پروژه در حوزه آب و فاضلاب این استان با اعتبار ۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی و ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی افتتاح و یا عملیاتی میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: پروژههای حوزه آب و فاضلاب استان بوشهر با هدف تقویت زیرساختهای آبرسانی، تأمین آب پایدار و توسعه خدمات فاضلاب در مناطق مختلف استان اجرا شدهاند.
وی افزود: در هفته دولت، مخزن، خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و آبگیر شهر کلمه، خط انتقال آب روستای محمدآباد به ملگل، خط انتقال آبرسانی به نهضت ملی مسکن شهر خورموج و طرح آبرسانی به نهضت ملی مسکن ۴۳۲ واحدی شهید سعیدی این شهر به بهرهبرداری میرسد.
توسعه تأسیسات آبشیرینکن استان بوشهر
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: خط انتقال آب دیلم، نوسازی شبکه توزیع آب روستای عامری، خط انتقال فاز دوم روستای خیرآباد و ایستگاه پمپاژ فاضلاب PSD کوی شهید مطهری شهر گناوه نیز از دیگر طرحهایی است که در هفته دولت افتتاح خواهد شد.
بردستانی گفت: همچنین آبشیرینکن پنج هزار مترمکعبی شهر بنک و فاز نخست آبشیرینکن عسلویه از دیگر پروژههای قابل بهرهبرداری در هفته دولت هستند که با هدف افزایش ظرفیت تأمین آب شرب استان اجرا شدهاند.
وی با اشاره به نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه تأسیسات آبشیرینکن استان بوشهر بیان کرد: از مجموع اعتبارات پروژههای هفته دولت، ۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات ملی و استانی و ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از محل سرمایهگذاری بخش خصوصی برای احداث آبشیرینکنهای یادشده تأمین شده است.
افزایش ظرفیت تأمین آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اضافه کرد: همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی خط انتقال مجتمع بساتین از محل تأسیسات چاه مبارک نیز آغاز میشود که اجرای این طرح گامی در راستای تقویت شبکه انتقال و تأمین آب مناطق تحت پوشش خواهد بود.
بردستانی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای آبرسانی، افزایش ظرفیت تأمین آب و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برای تأمین پایدار آب شرب مردم است.
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