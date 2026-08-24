به گزارش خبرنگار مهر،فرهاد جهانیان صبح دوشنبه در دیدار با امام جمعه رزن به مناسب آغاز هفته دولت در تشریح برنامه‌های هفته دولت شهرستان رزن اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها که در ماه‌های گذشته در دستور کار دستگاه‌های اجرایی شهرستان قرار داشت با پیگیری فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی، نماینده مردم در مجلس، اعضای شورای تامین و مسئولان استانی به مرحله بهره‌برداری یا آغاز عملیات اجرایی رسیده است.

وی افزود: در مجموع ۱۶۰ پروژه برای هفته دولت امسال آماده شده که از این تعداد ۹۲ پروژه با اعتباری افزون بر یک هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد و ۶۸ پروژه نیز با اعتباری افزون بر یک هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد.

فرماندار رزن با بیان اینکه برخی پروژه‌ها به دلیل فاصله اندک با هفته دولت از فهرست افتتاحیه این هفته خارج شده‌اند، عنوان کرد: تعدادی از پروژه‌ها نیز در روزهای آینده آماده بهره‌برداری خواهند شد که از جمله آنها می‌توان به محور رزن-دمق اشاره کرد که با فاصله کوتاهی از هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

جهانیان با اشاره به تنوع پروژه‌های هفته دولت در رزن گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی و زیرساختی اجرا شده و دستگاه‌هایی همچون بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضلاب، راهداری و حمل‌ونقل، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، کمیته امداد، بهزیستی، بسیج سازندگی، شرکت توزیع نیروی برق، گاز و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در اجرای آنها نقش داشته‌اند.

وی با بیان اینکه تقریباً تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان دارای پروژه در برنامه هفته دولت هستند، افزود: تلاش شده پروژه‌ها در سطح شهرستان به صورت متوازن توزیع شوند و بخش‌های مختلف از جمله سردرود، قروه‌درگزین و بخش مرکزی و همچنین روستاهای شهرستان از این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

فرماندار رزن ادامه داد: یکی از موضوعات مورد توجه در اجرای پروژه‌ها عدالت در توزیع خدمات و زیرساخت‌ها بوده و تلاش شده پراکندگی پروژه‌ها متناسب با شرایط، نیازها و ظرفیت‌های بخش‌ها و روستاهای شهرستان انجام شود.

جهانیان با اشاره به برنامه شهرستان برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در طول ۶ روز هفته دولت هر روز عملیات کلنگ‌زنی یک نیروگاه خورشیدی در یکی از روستاهای شهرستان انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعتبار و تجهیزات مورد نیاز این نیروگاه‌ها تامین شده است، افزود: اقدامات قانونی و مقدمات لازم برای آغاز عملیات اجرایی نیز انجام شده و با توجه به آماده بودن زیرساخت‌ها پیش‌بینی می‌شود این نیروگاه‌ها در کمتر از ۲ ماه آینده به بهره‌برداری برسند.

فرماندار رزن همچنین درباره نیروگاه خورشیدی چورمق اظهار کرد: این نیروگاه با ظرفیت ۱۲ مگاوات احداث شده و از پروژه‌های مهم شهرستان در حوزه انرژی محسوب می‌شود.

جهانیان ادامه داد: ظرفیت تولید این نیروگاه تقریباً معادل نیاز برق بخش‌های سردرود و قروه‌درگزین است و می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز برق منطقه را تامین کند.

وی با اشاره به اینکه تنها برخی تجهیزات کوچک و مهم مورد نیاز این نیروگاه که باید از خارج از کشور تامین می‌شد، با تاخیر مواجه شده است، گفت: این موضوع باعث شده بهره‌برداری نهایی از نیروگاه با تاخیر همراه شود اما زیرساخت‌های اصلی پروژه ایجاد شده و با تامین تجهیزات باقی‌مانده، بهره‌برداری انجام خواهد شد.

فرماندار رزن یکی دیگر از محورهای توسعه شهرستان را حوزه کشاورزی و گلخانه‌ها عنوان کرد و گفت: رزن امروز در حوزه گلخانه‌ای به یکی از قطب‌های اصلی استان تبدیل شده و سرمایه‌گذاری مردم در این بخش برای افزایش بهره‌وری از منابع آب، توسعه تولید و ایجاد اشتغال ادامه دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی انجام شده در حوزه گلخانه‌ها و استقبال سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد آینده بخش کشاورزی شهرستان می‌تواند با توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و تولید محصولات با بهره‌وری بیشتر از منابع آب همراه باشد.

جهانیان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان در حوزه‌های مختلف گفت: رزن علاوه بر گلخانه‌ها در حوزه‌هایی مانند رازیانه و گندم نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و باید تلاش کنیم این ظرفیت‌ها به برندهای اقتصادی شهرستان تبدیل شوند.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت استمرار فعالیت دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در ماه‌های گذشته با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهرستان متوقف نشد و حتی پروژه‌های جدیدی نیز آغاز شد که این موضوع نشان‌دهنده استمرار فعالیت و پیگیری مدیران شهرستان برای توسعه و پیشرفت رزن است.