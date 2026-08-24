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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

۱۶۰ پروژه با اعتبار ۲۷۶۰ میلیارد تومان در رزن افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

۱۶۰ پروژه با اعتبار ۲۷۶۰ میلیارد تومان در رزن افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

همدان- فرماندار رزن از افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۶۰ پروژه در این شهرستان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر،فرهاد جهانیان صبح دوشنبه در دیدار با امام جمعه رزن به مناسب آغاز هفته دولت در تشریح برنامه‌های هفته دولت شهرستان رزن اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها که در ماه‌های گذشته در دستور کار دستگاه‌های اجرایی شهرستان قرار داشت با پیگیری فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی، نماینده مردم در مجلس، اعضای شورای تامین و مسئولان استانی به مرحله بهره‌برداری یا آغاز عملیات اجرایی رسیده است.

وی افزود: در مجموع ۱۶۰ پروژه برای هفته دولت امسال آماده شده که از این تعداد ۹۲ پروژه با اعتباری افزون بر یک هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد و ۶۸ پروژه نیز با اعتباری افزون بر یک هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد شد.

فرماندار رزن با بیان اینکه برخی پروژه‌ها به دلیل فاصله اندک با هفته دولت از فهرست افتتاحیه این هفته خارج شده‌اند، عنوان کرد: تعدادی از پروژه‌ها نیز در روزهای آینده آماده بهره‌برداری خواهند شد که از جمله آنها می‌توان به محور رزن-دمق اشاره کرد که با فاصله کوتاهی از هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

جهانیان با اشاره به تنوع پروژه‌های هفته دولت در رزن گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی و زیرساختی اجرا شده و دستگاه‌هایی همچون بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضلاب، راهداری و حمل‌ونقل، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، کمیته امداد، بهزیستی، بسیج سازندگی، شرکت توزیع نیروی برق، گاز و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در اجرای آنها نقش داشته‌اند.

وی با بیان اینکه تقریباً تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان دارای پروژه در برنامه هفته دولت هستند، افزود: تلاش شده پروژه‌ها در سطح شهرستان به صورت متوازن توزیع شوند و بخش‌های مختلف از جمله سردرود، قروه‌درگزین و بخش مرکزی و همچنین روستاهای شهرستان از این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

فرماندار رزن ادامه داد: یکی از موضوعات مورد توجه در اجرای پروژه‌ها عدالت در توزیع خدمات و زیرساخت‌ها بوده و تلاش شده پراکندگی پروژه‌ها متناسب با شرایط، نیازها و ظرفیت‌های بخش‌ها و روستاهای شهرستان انجام شود.

جهانیان با اشاره به برنامه شهرستان برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در طول ۶ روز هفته دولت هر روز عملیات کلنگ‌زنی یک نیروگاه خورشیدی در یکی از روستاهای شهرستان انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعتبار و تجهیزات مورد نیاز این نیروگاه‌ها تامین شده است، افزود: اقدامات قانونی و مقدمات لازم برای آغاز عملیات اجرایی نیز انجام شده و با توجه به آماده بودن زیرساخت‌ها پیش‌بینی می‌شود این نیروگاه‌ها در کمتر از ۲ ماه آینده به بهره‌برداری برسند.

فرماندار رزن همچنین درباره نیروگاه خورشیدی چورمق اظهار کرد: این نیروگاه با ظرفیت ۱۲ مگاوات احداث شده و از پروژه‌های مهم شهرستان در حوزه انرژی محسوب می‌شود.

جهانیان ادامه داد: ظرفیت تولید این نیروگاه تقریباً معادل نیاز برق بخش‌های سردرود و قروه‌درگزین است و می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز برق منطقه را تامین کند.

وی با اشاره به اینکه تنها برخی تجهیزات کوچک و مهم مورد نیاز این نیروگاه که باید از خارج از کشور تامین می‌شد، با تاخیر مواجه شده است، گفت: این موضوع باعث شده بهره‌برداری نهایی از نیروگاه با تاخیر همراه شود اما زیرساخت‌های اصلی پروژه ایجاد شده و با تامین تجهیزات باقی‌مانده، بهره‌برداری انجام خواهد شد.

فرماندار رزن یکی دیگر از محورهای توسعه شهرستان را حوزه کشاورزی و گلخانه‌ها عنوان کرد و گفت: رزن امروز در حوزه گلخانه‌ای به یکی از قطب‌های اصلی استان تبدیل شده و سرمایه‌گذاری مردم در این بخش برای افزایش بهره‌وری از منابع آب، توسعه تولید و ایجاد اشتغال ادامه دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی انجام شده در حوزه گلخانه‌ها و استقبال سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد آینده بخش کشاورزی شهرستان می‌تواند با توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و تولید محصولات با بهره‌وری بیشتر از منابع آب همراه باشد.

جهانیان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان در حوزه‌های مختلف گفت: رزن علاوه بر گلخانه‌ها در حوزه‌هایی مانند رازیانه و گندم نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و باید تلاش کنیم این ظرفیت‌ها به برندهای اقتصادی شهرستان تبدیل شوند.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت استمرار فعالیت دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در ماه‌های گذشته با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهرستان متوقف نشد و حتی پروژه‌های جدیدی نیز آغاز شد که این موضوع نشان‌دهنده استمرار فعالیت و پیگیری مدیران شهرستان برای توسعه و پیشرفت رزن است.

کد مطلب 6925772

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