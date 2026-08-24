سقوط پدر و پسر از ارتفاع ۸ متری ساختمان در حال ساخت در کاشان

روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه سقوط پدر و پسر از یک ساختمان نیمه ساز ساعت ۲۱ شامگاه یکشنبه به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله تیم‌های امداد و نجات از ایستگاه‌های شماره ۶ و ۷ به محل حادثه در بلوار مفتح کاشان اعزام شدند.

وی ابراز کرد: این دو نفر در یک ساختمان در حال ساخت، از طبقه همکف به طبقه منفی دو و از ارتفاع حدود ۸ متر سقوط کرده و دچار مصدومیت شدند که با تلاش آتش‌نشانان عملیات امداد و نجات آنان انجام شد و پس از انتقال به عوامل اورژانس جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل داده شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در پروژه‌های ساختمانی گفت: کارفرمایان و کارگران ساختمانی باید پرتگاه‌ها، دهانه‌های باز و مسیرهای دسترسی را به‌صورت اصولی ایمن‌سازی و از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنند؛ یک لحظه غفلت می‌تواند به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود.