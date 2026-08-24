به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه صبح دوشنبه در ادامه برنامه های سفر به قم، با افتتاح کارخانه تجهیز صنعت ربات، به بررسی ظرفیتهای این واحد تولیدی که با تمرکز بر بهرهگیری از هوش مصنوعی فعالیت میکند پرداخت.
در این بازدید که استاندار قم و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز حضور داشتند، بر نقش کلیدی شرکتهای دانشبنیان در تحقق اهداف توسعه صنعتی کشور تاکید شد.
مدیران این واحد صنعتی در جریان بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور، گزارشی از روند عملیاتی و زیرساختهای فناورانه خود ارائه دادند.
این کارخانه که در ۱۰ کیلومتری مرکز استان قم و در شهرک صنعتی شکوهیه واقع شده، به عنوان یکی از مجموعههای فعال در زمینه بومیسازی تجهیزات صنعتی بر پایه الگوهای هوش مصنوعی شناخته میشود.
جعفر قائمپناه در حاشیه این بازدید، توجه به زیرساختهای دانشبنیان را از اولویتهای دولت در سفرهای استانی عنوان کرد.
وی تصریح کرد: حمایت از مجموعههایی که با تکیه بر توان نخبگان داخلی و فناوریهای نوظهور در مسیر کاهش وابستگی صنعتی گام برمیدارند، از سیاستهای راهبردی دولت است.
اکبر بهنامجو استاندار قم نیز در این بازدید با بیان اینکه حمایت از شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان در دستور کار مدیران اجرایی است، گفت: فعالیت واحدهای دانشبنیان در شهرک شکوهیه نشاندهنده تغییر جهت صنعت قم به سمت محصولات با فناوری بالا است.
معاون اجرایی رئیسجمهور در بخش پایانی بازدید خود، ضمن گفتگو با متخصصان و مهندسان جوان این کارخانه، بر لزوم رفع موانع تولید و تسهیل فرآیندهای اداری برای تداوم موفقیتآمیز این مسیرهای دانشبنیان تاکید کرد.
قم- معاون اجرایی رئیسجمهور و رییس نهاد ریاستجمهوری در ادامه برنامه های سفر به قم کارخانه تجهیز صنعت ربات در استان را افتتاح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه صبح دوشنبه در ادامه برنامه های سفر به قم، با افتتاح کارخانه تجهیز صنعت ربات، به بررسی ظرفیتهای این واحد تولیدی که با تمرکز بر بهرهگیری از هوش مصنوعی فعالیت میکند پرداخت.
نظر شما