به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه صبح دوشنبه در جریان سفر خود به قم و در ادامه برنامههای بازدید از طرحهای عمرانی استان، در محل احداث کمربندی شهید سلیمانی حضور یافت و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی این پروژه کلان قرار گرفت.
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در این بازدید میدانی، ضمن گفتوگو با مجریان و دستاندرکاران طرح، بر ضرورت تسریع در روند اجرایی و رفع موانع پیش روی تکمیل این مسیر ارتباطی تأکید کرد.
این پروژه بزرگ راهسازی به طول ۷۴ کیلومتر در حوزه استحفاظی استان قم واقع شده است و با الگوی مشارکتی و فرمول تأمین مالی ۵۲ درصدی توسط بخش خصوصی و ۴۸ درصدی دولت در حال اجرا است.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سهم دولت از این پروژه از محل درآمد عوارض آزادراه تهران-قم و همچنین اعتبارات عمرانی ملی تأمین میشود که این روش تأمین مالی، نمادی از همکاری مؤثر میان دولت و بخش غیردولتی در پیشبرد طرحهای زیربنایی کشور به شمار میرود.
گفتنی است فاز نخست این کمربندی به طول ۱۲ کیلومتر در بازه حدفاصل آزادراه تهران تا بزرگراه قم-جعفریه، در سال گذشته به اتمام رسید و در اردیبهشتماه سال جاری مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
بخش افتتاحشده این پروژه که هماکنون در مدار ترافیکی استان قرار دارد، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی معابر درونشهری و تسهیل تردد خودروهای سنگین و سبک ایفا کرده است.
پروژه کمربندی شهید سلیمانی پس از تکمیل نهایی، به عنوان یکی از شریانهای اصلی مواصلاتی استان قم، ارتباط میان محورهای شمالی و جنوبی کشور را تسهیل خواهد کرد و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و افزایش ایمنی تردد در این منطقه راهبردی ایفا مینماید.
قم- معاون اجرایی رئیسجمهور از روند تکمیل کمربندی شهید سلیمانی به عنوان یکی از پروژههای مهم زیرساختی این استان بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه صبح دوشنبه در جریان سفر خود به قم و در ادامه برنامههای بازدید از طرحهای عمرانی استان، در محل احداث کمربندی شهید سلیمانی حضور یافت و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی این پروژه کلان قرار گرفت.
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