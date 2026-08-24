به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه صبح دوشنبه در جریان سفر خود به قم و در ادامه برنامه‌های بازدید از طرح‌های عمرانی استان، در محل احداث کمربندی شهید سلیمانی حضور یافت و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرایی این پروژه کلان قرار گرفت.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در این بازدید میدانی، ضمن گفت‌وگو با مجریان و دست‌اندرکاران طرح، بر ضرورت تسریع در روند اجرایی و رفع موانع پیش روی تکمیل این مسیر ارتباطی تأکید کرد.



این پروژه بزرگ راه‌سازی به طول ۷۴ کیلومتر در حوزه استحفاظی استان قم واقع شده است و با الگوی مشارکتی و فرمول تأمین مالی ۵۲ درصدی توسط بخش خصوصی و ۴۸ درصدی دولت در حال اجرا است.



بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سهم دولت از این پروژه از محل درآمد عوارض آزادراه تهران-قم و همچنین اعتبارات عمرانی ملی تأمین می‌شود که این روش تأمین مالی، نمادی از همکاری مؤثر میان دولت و بخش غیردولتی در پیشبرد طرح‌های زیربنایی کشور به شمار می‌رود.



گفتنی است فاز نخست این کمربندی به طول ۱۲ کیلومتر در بازه حدفاصل آزادراه تهران تا بزرگراه قم-جعفریه، در سال گذشته به اتمام رسید و در اردیبهشت‌ماه سال جاری مورد بهره‌برداری قرار گرفت.



بخش افتتاح‌شده این پروژه که هم‌اکنون در مدار ترافیکی استان قرار دارد، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی معابر درون‌شهری و تسهیل تردد خودروهای سنگین و سبک ایفا کرده است.



پروژه کمربندی شهید سلیمانی پس از تکمیل نهایی، به عنوان یکی از شریان‌های اصلی مواصلاتی استان قم، ارتباط میان محورهای شمالی و جنوبی کشور را تسهیل خواهد کرد و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و افزایش ایمنی تردد در این منطقه راهبردی ایفا می‌نماید.