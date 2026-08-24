به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی، صبح دوشنبه در بدو ورود به استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به رویکرد دولت در قبال طرحهای نیمهتمام عمرانی اظهار کرد: با توجه به دو تهاجم اخیر و شرایطی که بر کشور عزیزمان تحمیل شد، دولت و استانداران از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تلاش کردند پروژههای جدید را آغاز نکنند و تمرکز اصلی بر تکمیل پروژههای نیمهتمام باشد.
وی افزود: در همین راستا، در حوزههای مختلف شاهد تکمیل تعداد قابل توجهی از پروژهها هستیم که با استفاده از منابع عمومی، ظرفیت بخش خصوصی، مولدسازی و اختیاراتی که به استانداران واگذار شده، به سرانجام رسیدهاند.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزههای بهداشت و درمان و آموزش و پرورش گفت: در حوزه مدرسهسازی نیز با رویکرد جهادی رئیسجمهور، اقدامات و اطلاعات بسیار خوبی در کشور شکل گرفته و در بخشهای مختلف شاهد تحول در روند تکمیل پروژههای نیمهتمام هستیم.
دنیامالی ادامه داد: این اقدامات، آن هم با وجود محدودیت منابع، نشان میدهد دولت خود را متعهد به انجام تکالیف و تعهدات انباشتهشده در حوزه پروژههای عمرانی میداند و تلاش میکند این پروژهها را به سرانجام برساند.
وی با بیان اینکه در حوزه ورزش نیز همین رویکرد دنبال شده است، گفت: طی دو سال گذشته حدود ۳ هزار پروژه ورزشی از محل منابع عمومی، بخش خصوصی و سایر ظرفیتهای دستگاههای اجرایی به سرانجام رسیده یا وارد چرخه بهرهبرداری شدهاند. در این زمینه مجموعههایی همچون آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، شهرداریها و سایر دستگاهها نیز همکاری قابل توجهی داشتهاند.
وزیر ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای ورزشی استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: حضور در این استان برای من افتخار است. چهارمحال و بختیاری یکی از ظرفیتهای خوب ورزش کشور محسوب میشود و جوانان این استان با توجه به روحیه تلاش و سختکوشی خود، ظرفیت بالایی در حوزه ورزش دارند.
دنیامالی درباره برنامه وزارت ورزش برای اماکن ورزشی آسیبدیده در جریان جنگ نیز گفت: بخش عمده آسیبهایی که به اماکن ورزشی وارد شد، جزئی بود و با کمک استانداران و ادارات کل ورزش و جوانان استانها، این اماکن مجدداً وارد چرخه بهرهبرداری شدند.
وی افزود: در مواردی که اماکن ورزشی بهطور کامل آسیب دیدهاند، تلاش میکنیم از ظرفیتهای قانونی مولدسازی استفاده کنیم. مجموعههایی مانند مجموعه ۱۲ هزار نفری و مجموعه بعثت نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار دارند تا با توجه به محدودیت منابع دولت در حوزه پروژههای عمرانی، بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی و مولدسازی برای بازسازی و تکمیل آنها استفاده کنیم.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به عملکرد استانها در بازسازی اماکن ورزشی آسیبدیده خاطرنشان کرد: استانهای کشور در این زمینه بسیار موفق عمل کردند. در مجموع ۳۱۴ سالن و مجموعه ورزشی مورد اصابت قرار گرفته بود که بیش از ۹۰ درصد آنها اکنون مجدداً در دست بهرهبرداری قرار دارند.
دنیامالی در پایان با قدردانی از مدیران استانی گفت: این اقدامات حاصل یک کار جهادی بود و لازم است از همه استانداران و مدیران ورزش استانها که در این مسیر تلاش کردند، تشکر و قدردانی کنم.
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